Season 3 in WoW: Loot-Tabelle, Wappen-Übersicht & Aufwertungsstufen

Geschrieben von Damagosa am 06.08.2025 um 09:18

Mit Patch 11.2: Geister von Karesh startet die dritte TWW-Season in World of Warcraft – und damit beginnt die Jagd nach neuem Gear.

Damit du in den ersten Wochen weißt, welche Aufgaben wirklich wichtig sind, haben wir alle relevanten Infos in unserem Lootguide zusammengestellt. Dort erfährst du, wo du welches Itemlevel erhältst und wie du deine Ausrüstung optimal aufwertest.

Tier-Sets in The War Within Season 3

Hier findest du ergänzend eine Übersicht, wo du welche Wappen erspielen kannst, damit du deine Aktivitäten gezielt planen und wertvolle Upgrades sichern kannst.

Wappen-Typen und ihre Quellen

Hier findest du alle verfügbaren Wappen-Typen mit den dazugehörigen Quellen im Überblick, damit du gezielt sammeln kannst.

Wappen Quelle
Verwitterte Astralwappen
  • Worldquests
  • heroische Dungeons
  • LFR
  • Tiefen 1–5
Geschnitzte Astralwappen
  • Worldquests
  • mythische Dungeons
  • Normal-Raid
  • Tiefen 6–7
  • Beute des Tiefenforschers 4–5
Runenverzierte Astralwappen
  • M+2 bis M+6
  • heroischer Raid
  • Tiefen 8–11
  • Beute des Tiefenforschers 6–7
Vergoldete Astralwappen
  • M+7+
  • mythischer Raid
  • vergoldete Tiefenschätze ab Stufe 11
  • Tiefenbeute ab 8

Aufwertungsstufen und Itemlevel

Diese Tabelle zeigt dir, welche Itemlevel du mit welchen Aufwertungsstufen und Wappen erreichen kannst.

Itemlevel (GS) Aufwertungsstufe Aufwertungsstufe Benötigtes Wappen
642 Forscher 1 - -
645 Forscher 2 - -
648 Forscher 3 - -
651 Forscher 4 - -
655 Abenteurer 1 Forscher 5 -
658 Abenteurer 2 Forscher 6 -
661 Abenteurer 3 Forscher 7 -
664 Abenteurer 4 Forscher 8 -
668 Veteran 1 Abenteurer 5 Verwitterte Astralwappen
671 Veteran 2 Abenteurer 6 Verwitterte Astralwappen
674 Veteran 3 Abenteurer 7 Verwitterte Astralwappen
677 Veteran 4 Abenteurer 8 Verwitterte Astralwappen
681 Champion 1 Veteran 5 Geschnitzte Astralwappen
684 Champion 2 Veteran 6 Geschnitzte Astralwappen
687 Champion 3 Veteran 7 Geschnitzte Astralwappen
690 Champion 4 Veteran 8 Geschnitzte Astralwappen
694 Held 1 Champion 5 Runenverzierte Astralwappen
697 Held 2 Champion 6 Runenverzierte Astralwappen
700 Held 3 Champion 7 Runenverzierte Astralwappen
703 Held 4 Champion 8 Runenverzierte Astralwappen
707 Mythos 1 Held 5 Vergoldete Astralwappen
710 Mythos 2 Held 6 Vergoldete Astralwappen
713 Mythos 3 - Vergoldete Astralwappen
716 Mythos 4 - Vergoldete Astralwappen
720 Mythos 5 - Vergoldete Astralwappen
723 Mythos 6 - -

Mythisch Plus Loot

Hier siehst du, welchen Loot du in Dungeons auf verschiedenen Mythisch-Plus-Stufen erhältst und welche Belohnungen dich in der Großen Schatzkammer erwarten.

Key-Stufe Loot im Dungeon Loot in der Vault Anzahl der Wappen
0 681 Champion 1 690 Champion 4 15
+2 684 Champion 2 694 Held 1 10
+3 684 Champion 2 694 Held 1 12
+4 687 Champion 3 697 Held 2 14
+5 690 Champion 4 697 Held 2 16
+6 694 Held 1 697 Held 3 18
+7 694 Held 1 703 Held 4 10
+8 697 Held 2 703 Held 4 12
+9 697 Held 2 703 Held 4 14
+10 700 Held 3 707 Mythos 1 16
+11 700 Held 3 707 Mythos 1 18
+12 700 Held 3 707 Mythos 1 20

Raid-Loot

Diese Übersicht informiert dich über die Loot-Qualität in den verschiedenen Raid-Schwierigkeitsstufen und zeigt dir, welche Itemlevel und Wappen pro Boss droppen.

Schwierigkeit Boss 1–2 Boss 3–4 Boss 5–6 Boss 7–8 Endboss Wappen
LFR 668 671 674 677 684 10 pro Boss
Normal 681 684 687 690 697 10 pro Boss
Heroisch 694 697 700 703 710 10 pro Boss
Mythisch 707 710 713 716 723 10 pro Boss

Denke beim Farmen daran, dass zu Beginn der Season ein wöchentliches Cap für höhere Wappen besteht. Plane deine Aufwertungen deshalb gezielt – besonders bei den seltenen goldenen Wappen.

In unserem oben verlinkten Guide findest du eine klare Übersicht, welche Upgrades und Craftings sich tatsächlich lohnen, um keine Ressourcen zu verschwenden und maximalen Fortschritt zu erzielen.

Mit diesem Wissen bist du bestens vorbereitet, um optimal in die dritte Season zu starten – viel Erfolg und allzeit guten Loot!

Zurück zur Übersicht



