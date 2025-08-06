Season 3 in WoW: Loot-Tabelle, Wappen-Übersicht & Aufwertungsstufen
Mit Patch 11.2: Geister von Karesh startet die dritte TWW-Season in World of Warcraft – und damit beginnt die Jagd nach neuem Gear.
Damit du in den ersten Wochen weißt, welche Aufgaben wirklich wichtig sind, haben wir alle relevanten Infos in unserem Lootguide zusammengestellt. Dort erfährst du, wo du welches Itemlevel erhältst und wie du deine Ausrüstung optimal aufwertest.
Hier findest du ergänzend eine Übersicht, wo du welche Wappen erspielen kannst, damit du deine Aktivitäten gezielt planen und wertvolle Upgrades sichern kannst.
Wappen-Typen und ihre Quellen
Hier findest du alle verfügbaren Wappen-Typen mit den dazugehörigen Quellen im Überblick, damit du gezielt sammeln kannst.
|Wappen
|Quelle
|Verwitterte Astralwappen
|
|Geschnitzte Astralwappen
|
|Runenverzierte Astralwappen
|
|Vergoldete Astralwappen
|
Aufwertungsstufen und Itemlevel
Diese Tabelle zeigt dir, welche Itemlevel du mit welchen Aufwertungsstufen und Wappen erreichen kannst.
|Itemlevel (GS)
|Aufwertungsstufe
|Aufwertungsstufe
|Benötigtes Wappen
|642
|Forscher 1
|-
|-
|645
|Forscher 2
|-
|-
|648
|Forscher 3
|-
|-
|651
|Forscher 4
|-
|-
|655
|Abenteurer 1
|Forscher 5
|-
|658
|Abenteurer 2
|Forscher 6
|-
|661
|Abenteurer 3
|Forscher 7
|-
|664
|Abenteurer 4
|Forscher 8
|-
|668
|Veteran 1
|Abenteurer 5
|Verwitterte Astralwappen
|671
|Veteran 2
|Abenteurer 6
|Verwitterte Astralwappen
|674
|Veteran 3
|Abenteurer 7
|Verwitterte Astralwappen
|677
|Veteran 4
|Abenteurer 8
|Verwitterte Astralwappen
|681
|Champion 1
|Veteran 5
|Geschnitzte Astralwappen
|684
|Champion 2
|Veteran 6
|Geschnitzte Astralwappen
|687
|Champion 3
|Veteran 7
|Geschnitzte Astralwappen
|690
|Champion 4
|Veteran 8
|Geschnitzte Astralwappen
|694
|Held 1
|Champion 5
|Runenverzierte Astralwappen
|697
|Held 2
|Champion 6
|Runenverzierte Astralwappen
|700
|Held 3
|Champion 7
|Runenverzierte Astralwappen
|703
|Held 4
|Champion 8
|Runenverzierte Astralwappen
|707
|Mythos 1
|Held 5
|Vergoldete Astralwappen
|710
|Mythos 2
|Held 6
|Vergoldete Astralwappen
|713
|Mythos 3
|-
|Vergoldete Astralwappen
|716
|Mythos 4
|-
|Vergoldete Astralwappen
|720
|Mythos 5
|-
|Vergoldete Astralwappen
|723
|Mythos 6
|-
|-
Mythisch Plus Loot
Hier siehst du, welchen Loot du in Dungeons auf verschiedenen Mythisch-Plus-Stufen erhältst und welche Belohnungen dich in der Großen Schatzkammer erwarten.
|Key-Stufe
|Loot im Dungeon
|Loot in der Vault
|Anzahl der Wappen
|0
|681 Champion 1
|690 Champion 4
|15
|+2
|684 Champion 2
|694 Held 1
|10
|+3
|684 Champion 2
|694 Held 1
|12
|+4
|687 Champion 3
|697 Held 2
|14
|+5
|690 Champion 4
|697 Held 2
|16
|+6
|694 Held 1
|697 Held 3
|18
|+7
|694 Held 1
|703 Held 4
|10
|+8
|697 Held 2
|703 Held 4
|12
|+9
|697 Held 2
|703 Held 4
|14
|+10
|700 Held 3
|707 Mythos 1
|16
|+11
|700 Held 3
|707 Mythos 1
|18
|+12
|700 Held 3
|707 Mythos 1
|20
Raid-Loot
Diese Übersicht informiert dich über die Loot-Qualität in den verschiedenen Raid-Schwierigkeitsstufen und zeigt dir, welche Itemlevel und Wappen pro Boss droppen.
|Schwierigkeit
|Boss 1–2
|Boss 3–4
|Boss 5–6
|Boss 7–8
|Endboss
|Wappen
|LFR
|668
|671
|674
|677
|684
|10 pro Boss
|Normal
|681
|684
|687
|690
|697
|10 pro Boss
|Heroisch
|694
|697
|700
|703
|710
|10 pro Boss
|Mythisch
|707
|710
|713
|716
|723
|10 pro Boss
Denke beim Farmen daran, dass zu Beginn der Season ein wöchentliches Cap für höhere Wappen besteht. Plane deine Aufwertungen deshalb gezielt – besonders bei den seltenen goldenen Wappen.
In unserem oben verlinkten Guide findest du eine klare Übersicht, welche Upgrades und Craftings sich tatsächlich lohnen, um keine Ressourcen zu verschwenden und maximalen Fortschritt zu erzielen.
Mit diesem Wissen bist du bestens vorbereitet, um optimal in die dritte Season zu starten – viel Erfolg und allzeit guten Loot!
Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.Zurück zur Übersicht
Kommentare: