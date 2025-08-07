Spiel:
World of Warcraft
Addon:
The War Within
Version:
Patch 11.2
WoWNewsarchivAugust 2025WoW Patch 11.2: So einfach bekommst du 2500 Ruf beim Bund von K'aresh

WoW Patch 11.2: So einfach bekommst du 2500 Ruf beim Bund von K'aresh

Geschrieben von Damagosa am 07.08.2025 um 14:45

In Patch 11.2 gibt es als Rufbelohnung wieder die Astrale Verstärkungsrune. zu kaufen. Das bedeutet aber auch, dass du so schnell wie möglich Ruhmstufe 18 beim Bund von K'aresh erreichen solltest. Mit dem Erfolg Geheimnisse der K'areshi sicherst du dir ohne viel Aufwand eine volle Ruhmstufe.

In Patch 11.2 - Geister von Karesh - in World of Warcraft, kehrt die dauerhafte Verstärkungsrune zurück ins Spiel

Ruf durch Wissensobjekte in K’aresh farmen

Der Erfolg Geheimnisse der K'areshi führt dich zu zehn versteckten Wissensobjekten in K’aresh. Für jedes einzelne bekommst du 250 Ruf beim Bund von K’aresh. Das ergibt am Ende 2500 Ruf – also genau eine Ruhmstufe.

Wenn du während des Dunkelmond-Jahrmarkts unterwegs bist, kannst du dir zusätzlich 10 % Bonusruf sichern. So erreichst du insgesamt 2750 Ruf, wenn du den Erfolg abschließt.

Voraussetzungen für die Wissensobjekte

Manche Wissensobjekte sind nicht sofort erreichbar – vorher musst du das Phasentauchen freischalten:

Hast du diese Schritte erledigt, kannst du zwischen der normalen Zone und der alternativen Phase wechseln. Auch dort verstecken sich einige der Wissensobjekte.

Alle Koordinaten der Wissensobjekte in K’aresh

Manche Fundorte sind etwas versteckt. Genauere Hinweise findest du in unserem Guide.

Geheimnisse der K'areshi – Alle Fundorte & Koordinaten

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2025 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.