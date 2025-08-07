WoW Patch 11.2: So einfach bekommst du 2500 Ruf beim Bund von K'aresh

In Patch 11.2 gibt es als Rufbelohnung wieder die Astrale Verstärkungsrune. zu kaufen. Das bedeutet aber auch, dass du so schnell wie möglich Ruhmstufe 18 beim Bund von K'aresh erreichen solltest. Mit dem Erfolg Geheimnisse der K'areshi sicherst du dir ohne viel Aufwand eine volle Ruhmstufe.

Ruf durch Wissensobjekte in K’aresh farmen

Der Erfolg Geheimnisse der K'areshi führt dich zu zehn versteckten Wissensobjekten in K’aresh. Für jedes einzelne bekommst du 250 Ruf beim Bund von K’aresh. Das ergibt am Ende 2500 Ruf – also genau eine Ruhmstufe.

Wenn du während des Dunkelmond-Jahrmarkts unterwegs bist, kannst du dir zusätzlich 10 % Bonusruf sichern. So erreichst du insgesamt 2750 Ruf, wenn du den Erfolg abschließt.

Voraussetzungen für die Wissensobjekte

Manche Wissensobjekte sind nicht sofort erreichbar – vorher musst du das Phasentauchen freischalten:

Kapitel 1 bis 3 der Geister von K'aresh Kampagne abschließen

Die Quest Das Tabiqa abschließen und Reshiiwickel erhalten

abschließen und Reshiiwickel erhalten Die Folgequest Eine andere Welt von Shad’anis annehmen

von Shad’anis annehmen Die Questreihe rund um das Phasentauchen spielen

Hast du diese Schritte erledigt, kannst du zwischen der normalen Zone und der alternativen Phase wechseln. Auch dort verstecken sich einige der Wissensobjekte.

Alle Koordinaten der Wissensobjekte in K’aresh

Manche Fundorte sind etwas versteckt. Genauere Hinweise findest du in unserem Guide.

