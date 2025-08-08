Die besten WeakAura-Pakete für die neue Dungeon-Rotation in Season 3

Der Start von Season 3 in The War Within steht vor der Tür und natürlich gibt es auch für Patch 11.2 wieder einige hilfreiche Weakauren, um sich in den Instanzen zurechtzufinden. Wir möchten dir hier heute zwei Pakete vorstellen, die es dir leichter machen werden, die Herausforderungen in mythisch Plus zu bestreiten. Die WeakAura-Pakete von Tarithal und Causese, werden dir gefährliche Mechaniken deutlich anzeigen und so den ein oder anderen Patzer verhindern.

Tarithals WeakAura-Paket – schlicht und effektiv

Das Tarithal WeakAura-Paket richtet sich vor allem an Spieler, die bereits DBM oder BigWigs verwenden. Es erweitert die Standard-Anzeigen um zusätzliche Timer und Warnhinweise für Dungeon-Mechaniken. Das ganze ohne viel Schnickschnack, aber dennoch enorm hilfreich.

Causese WeakAura-Paket – modular und anpassbar

Wer es individueller mag, sollte sich das Paket von Causese ansehen. Es bringt eigene Ankerpunkte zur besseren Positionierung mit, bietet Unterstützung für zusätzliche Addons (z. B. für Audio-Warnungen) und lässt sich besonders einfach anpassen. Perfekt für alle, die maximale Kontrolle über ihre UI wollen.

Mehr Tools für M+

Natürlich gibt es neben diesen beiden Paketen noch viele weitere hilfreiche Addons wie Deadly Boss Mods, LittleWigs oder spezialisierte WeakAuras für einzelne Dungeons. Letztlich gilt aber: Warnungen bringen nur etwas, wenn du weißt, worum es geht.

Deshalb lohnt sich ein Blick in unsere Guides zur neuen Dungeon-Rotation.

Quelle: WoWHead

