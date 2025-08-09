WoW Patch 11.2: Allianz siegt im Rennen der Tiefen – Belohnungen gibts für alle

Spiel:
WoWNewsarchivAugust 2025WoW Patch 11.2: Allianz siegt im Rennen der Tiefen – Belohnungen gibts für alle

Geschrieben von Damagosa am 09.08.2025 um 08:55

Das Fraktionsduell und große Tiefen-Rennen in World of Warcraft zum Start von Patch 11.2 ist vorbei und es war knapper, als die meisten gedacht hätten. Blizzard hat Horde und Allianz gegeneinander antreten lassen: Wer schafft zuerst 1 Million Tiefen?

  • In der EU setzte sich die Allianz mit ~5 % Vorsprung durch, aber die Horde folgte nur knapp zwei Stunden später.
  • Auch in NA ging der Sieg an die Allianz; sie brauchten insgesamt etwas länger, sind aber inzwischen ebenfalls durch.
  • Belohnungen und Erfolge sind für Spieler beider Fraktionen verfügbar, wenn du während des Events mindestens eine Tiefe abgeschlossen hast.

Belohnungen

Alle Teilnehmer können sich über den Erfolg Mit fliegenden Fahnen freuen, egal welcher Fraktion sie angehören. Mit diesem Erfolg erhält man dann für seine Fraktion die entsprechenden Lackierungen und Embleme. Das sind:

Für die Allianz

Für die Horde

Den Erfolg und die Belohnungen bekommen alle, die teilgenommen haben

Hast du die Customizations noch nicht? Dann spring schnell noch in eine Tiefe. Die Designs sollten noch über das Abschließen einer Tiefe aktivierbar sein.

Die Flagge

Mit dem Sieg der Allianz weht nun ihre Flagge im Tiefen‑Hauptquartier in Dornogal. Eine wirklich nette Idee und kein Grund zur Panik: Die Belohnungen bekommt die Horde natürlich trotzdem.

Die Allianz gewinnt das Tiefen-Rennen und darf in Dornogal die Fahne hissen

Quelle: WoWHead

