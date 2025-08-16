Housing im Legion Remix – Händler auf PTR gefunden

Auf dem PTR ist Patch 11.2.5 aufgetaucht und dort kann auch Legion Remix getestet werden. Dabei ist ein Händler ins Auge gestochen, der anscheinend Gegenstände fürs Housing im Angebot haben wird. Bekommen wir also Möbel und Zubehör im Legion-Style?

Händler entdeckt

Nach der Einführungsquest in Legion Remix kommst du zum Ewigen Basar. Der befindet sich auf einer schwebenden Insel südlich von Dalaran. Zwischen den üblichen Kosmetik-Händlern steht dort Domelius, explizit als Housing-Händler markiert. Er begrüßt dich mit folgenden Worten:

“A warm welcome, time walker. Feel free to browse some of my unique home improvement options. Each thematically appropriate for this time and place.”

Aktuell verkauft der Händler zwar noch nichts, aber der Titel und seine Worte deuten deutlich auf Housing-Dekor im Legion-Stil hin.

Legion und Housing

Spieler, die Midnight vorbestellen, erhalten früheren Zugang zum Housing. Datamining zum Event legt nahe, dass Legion Remix ungefähr vom 8. Oktober 2025 bis zum 20. Januar 2026 läuft. Das ist nicht von Blizzard bestätigt, bei Pandaria Remix lagen sie jedoch komplett richtig.

Wichtig: Alle Daten sind PTR und können sich natürlich noch ändern.

Phasen von Legion Remix

Himmel in Flammen: Flug über die Verheerten Inseln & dem Smaragdgrünen Alptraum.

Flug über die Verheerten Inseln & dem Smaragdgrünen Alptraum. Aufstieg der Nachtsüchtigen: Kampagne des Aufstands, neue Weltquests, Rückkehr nach Karazhan, Nachtfestung & Prüfung der Tapferkeit.

Kampagne des Aufstands, neue Weltquests, Rückkehr nach Karazhan, Nachtfestung & Prüfung der Tapferkeit. Legionsrichter: Vorstoß an der Verheerten Küste, Angriffe der Legion, Kathedrale der Ewigen Nacht, Grabmal des Sargeras.

Vorstoß an der Verheerten Küste, Angriffe der Legion, Kathedrale der Ewigen Nacht, Grabmal des Sargeras. Ewiges Argus: Argus-Kampagne, Sitz des Triumvirats, Antorus.

Argus-Kampagne, Sitz des Triumvirats, Antorus. Echos der Ewigen: Abschied von Remix und Begrüßung des Chaos.

Möglicher Housing-Zeitpunkt

Wenn die Datumsangaben stimmen, startet Echos der Ewigen am 17. Dezember 2025. Genau hier könnte Domelius seinen Laden eröffnen. Das würde zeitlich perfekt passen.

Housing würde für Vorbesteller von Midnight frühzeitig auf die Bühne erscheinen und so Spieler ins Spiel zurückholen.

frühzeitig auf die Bühne erscheinen und so Spieler ins Spiel zurückholen. Allen Spieler hätten bis zum 20. Januar 2026 Zeit, um genügend Bronze zu farmen.

Kompakter Zeitstrahl

Datum Phase/Ereignis Was bedeutet das? 08.10.2025 Vermuteter Start von WoW Remix: Legion Das Event beginnt. ab Woche zwei Gestaffelte Freischaltungen Neue Inhalte im Takt der Legion-Patchhistorie. 17.12.2025 Echos der Ewigen Möglicher Startpunkt für Domelius Eröffnung. 20.01.2026 Vermutetes Eventende Letzte Chance zum einkaufen.

Blizzard wird dazu sicher noch etwas veröffentlichen und vielleicht wissen wir nächste Woche schon mehr, wenn die gamescom startet. Wir behalten das für euch natürlich im Auge!

Quelle: WoWHead

