WoW Midnight: Cinematic Reveal Trailer auf der gamescom 2025

Auf der gamescom 2025 wurde die Erweiterung World of Warcraft: Midnight offiziell enthüllt. Der große Höhepunkt war der Cinematic Reveal Trailer von WoW Midnight, der am 19. August während der Opening Night Live Premiere feierte. Fans konnten das Video live in Köln oder über die offiziellen Kanäle verfolgen.

Mit dieser Enthüllung begann das zweite Kapitel der Worldsoul-Saga. Die eindrucksvollen Bilder des Trailers machten die Bedrohung durch die Leere sichtbar und leiteten eine der spannendsten Geschichten in der Geschichte von World of Warcraft ein. Direkt im Artikel findest du das Video eingebettet, sodass du den Enthüllungstrailer jederzeit ansehen kannst.

Der Enthüllungstrailer von World of Warcraft: Midnight

Auf der Opening Night Live wurde der Cinematic Reveal Trailer zu World of Warcraft: Midnight präsentiert. Das Cinematic knüpft an den im Teaser gezeigten Void-Sturm an und markierte den Auftakt des nächsten Kapitels der Worldsoul-Saga. Die Bilder setzten den Ton für eine düstere Erweiterung, die den Kampf gegen die Leere in den Mittelpunkt stellt.

Im Trailer tritt Xal’atath als zentrale Antagonistin auf. Ihre Verbindung zu den Alten Göttern und ihre Rolle als Vorbotin der Leere machen sie zu einer der bedrohlichsten Figuren in der Geschichte von Azeroth. Mit dieser Enthüllung wird deutlich, dass Midnight nicht nur optisch neue Maßstäbe setzt, sondern auch die Handlung der Worldsoul-Saga entscheidend vorantreibt.

Weitere Highlights der gamescom 2025 in Kürze

Nach der Premiere des Cinematics folgen an den kommenden Tagen der gamescom 2025 weitere Highlights. In Entwickler-Streams und Panels geben Ion Hazzikostas, Maria Hamilton, Chris Metzen und Paul Kubit tiefere Einblicke in die Story, neue Zonen und Features von Midnight. Für alle Fans, die nicht live dabei sind, stehen die Präsentationen als VoDs online zur Verfügung.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Vorstellung des neuen Housing-Features, das in Halle 8 erstmals spielbar ist. Besucher können eigene Häuser gestalten und dekorieren, während Livestreams das Feature auch einem weltweiten Publikum präsentieren.

Darüber hinaus sorgen Community-Events wie der Creator Clash mit Matches in Mythischen Dungeons, ein internationales Arena-Turnier und der große Cosplay-Wettbewerb für Unterhaltung. Meet & Greets mit Entwicklern und Creators runden das Programm ab. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum für Midnight steht noch aus, doch die Community rechnet mit einem Start Anfang 2026.

