WoW Midnight Release: Drei Raids zum Start bestätigt

Blizzard hat auf der Gamescom 2025 verkündet, dass World of Warcraft: Midnight nicht nur mit einem einzelnen Schlachtzug startet, sondern direkt mit drei Raids in der ersten Season loslegt. In den letzten Erweiterungen gab es zum Release meist einen großen Schlachtzug mit acht bis zehn Bossen. Danach hieß es warten, bis der nächste kam. Midnight bricht mit dieser Routine und geht zurück zu einem Ansatz, den es zuletzt in Mists of Pandaria gab.

Noch ist nicht sicher, ob wirklich alle drei Instanzen direkt am Launch-Tag offen sind oder ob Blizzard sie nach und nach freischaltet. Fest steht jedoch: Sie gehören alle zum ersten Tier von Midnight und sind somit Teil der ersten Season.

Die Schlachtzüge

Drei Raids klingen nach sehr viel für eine Season, allerdings warten insgesamt in allen Raids 9 Bosse auf dich. Das ist ungefähr so viel, wie du es aus vorherigen Tiers gewohnt bist. Der Unterschied ist, dass der Content diesmal auf mehrere Instanzen verteilt ist:

Der Leerensturm (6 Bosse): Hier kämpfst du dich durch Xal’ataths Festung mitten im neuen Gebiet: Leerensturm.

Hier kämpfst du dich durch Xal’ataths Festung mitten im neuen Gebiet: Leerensturm. Der Traumriss (1 Boss): Ein Mini-Raid, in dem die Grenze zwischen uralten Träumen und harter Realität verschwimmt.

Ein Mini-Raid, in dem die Grenze zwischen uralten Träumen und harter Realität verschwimmt. Marsch auf Quel’Danas (2 Bosse): Erzählerisch besonders spannend, aber Blizzard hält sich hier noch mit Details zurück.

Vor allem über den Traumriss werden sich viele freuen, denn du bekommst zum ersten Mal seit langer Zeit wieder einen 1-Boss-Raid.

Die Story (Achtung Spoiler)

Wenn du die Geschehnisse rund um die Manaschmiede Omega mitbekommen hast, weißt du, wie gefährlich Xal’atath geworden ist. Sie hat das Dunkle Herz an sich gerissen, ist frei und hat versprochen, alles zu nehmen, was dir lieb ist. Im Leerensturm stellst du dich ihr direkt in ihrer neuen Festung.

Im Gamescom-Trailer taucht außerdem Lor’themar Theron auf, der Regent von Quel’Thalas. Das passt perfekt zu dem Raid Marsch auf Quel’Danas. Die große Frage ist also: Was will Xal’atath von Quel’Danas und warum spielt Lor’themar dabei so eine wichtige Rolle?

Mit drei Raids, neun Bossen und einer Story, die direkt an den großen Konflikt um Xal’atath anschließt, startet Midnight mit richtig viel Wucht. Es ist diesmal nicht der eine große Raid, der das Finale einer Kampagne darstellt, sondern mehrere kleinere Raids, die in die Handlung eingeflochten werden. Das macht die Season abwechslungsreicher und verspricht eine spannende und kurzweilige Reise.

