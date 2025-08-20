WoW Midnight: Neue Dämonenjäger-Spezialisierung

Es war ein offenes Geheimnis und nun wurde es auf der gamescom von Blizzard bestätigt: Der Dämonenjäger bekommt endlich seine dritte Spezialisierung: der Verschlinger ist ab World of Warcraft: Midnight verfügbar!

WoW Dämonenjäger: Neue Spezialisierung Verschlinger

Der Verschlinger ist kein klassischer Nahkämpfer, aber auch kein altmodischer Fernkämpfer. Blizzard bezeichnet ihn als mittlere Reichweite, ähnlich wie den Rufer. Er kombiniert magische Angriffe mit größerer Reichweite und Nahkampf-Kombos.

Leerenmetamorphose : Verwandlung in einen Dämon, aufrechterhalten durch Seelenernte

: Verwandlung in einen Dämon, aufrechterhalten durch Seelenernte Kollabierender Stern : mächtiger Finisher

: mächtiger Finisher Leerenstrahl : durchdringender Strahl aus Leerenenergie

: durchdringender Strahl aus Leerenenergie Ernten : ein Sensenangriff, der Seelenfragmente verbraucht

: ein Sensenangriff, der Seelenfragmente verbraucht Leerenklinge und Hungernder Hieb: Nahkampf-Kombo mit Rückzug

WoW Midnight: Diese Völker können den Verschlinger-Dämonenjäger spielen

Ab Midnight können Nachtelfen, Blutelfen und Leerenelfen Dämonenjäger werden. Die Erweiterung ermöglicht es also, die Klasse auf drei Völker auszudehnen und noch mehr Spieloptionen zu bieten.

Thematisch passt der Verschlinger-Dämonenjäger zu den Leerenjägern, die wir derzeit in der Manaschmiede bekämpfen. Wer außerdem aufmerksam die Quests verfolgt hat, konnte bereits einige Hinweise entdecken. Das Experiment einer Leerenelfe mit einem Dämonenjäger deutete die neue Spezialisierung in einer kleinen, unscheinbaren Nebenquest bereits an.

