WoW Midnight bringt Behausungen mit Import-Feature

Mit World of Warcraft: Midnight hält ein neues Feature Einzug in Azeroth: die Behausungen. Spieler können erstmals ihr eigenes Haus erwerben und individuell gestalten. Besonders spannend ist dabei die auf der gamescom 2025 angekündigte Import-Funktion, mit der sich vorgefertigte Layouts ganz einfach übernehmen lassen. So wird Housing zu einem zentralen Bestandteil der Erweiterung und in die langfristige Worldsoul-Saga eingebettet.

Die Import-Funktion hebt das Housing-System auf ein neues Niveau. Sie ermöglicht es, kreative Raumgestaltungen anderer Spieler direkt zu importieren und mit nur einem Klick im eigenen Heim zu übernehmen. Damit richtet sich das Feature sowohl an Spieler mit Freude am Gestalten als auch an jene, die ohne großen Aufwand eine ansprechende Behausung erleben wollen.

Import-Funktion für Behausungen

Die Import-Funktion ermöglicht es, Raumgestaltungen anderer Spieler zu übernehmen und im eigenen Haus zu verwenden. Mit nur einem Klick lassen sich Layouts importieren, ähnlich wie bei den Talentsystemen. So wird das Einrichten der Behausungen besonders einfach und zugänglich.

Gerade für Spieler, die weniger Freude am Dekorieren haben, eröffnet sich damit eine neue Möglichkeit: sie können auf die Kreativität anderer zurückgreifen und trotzdem ein eindrucksvolles Zuhause erleben. Wer dagegen selbst gerne gestaltet, kann seine eigenen Layouts teilen und anderen Spielern zugänglich machen.

Blizzard hat im Rahmen eines Streams von AnnieFuchsia bestätigt, dass diese Funktion noch in der Entwicklung ist. Es ist möglich, dass sie nicht direkt zum Start von Midnight vollständig verfügbar sein wird, da die technische Umsetzung komplex ist und zusätzliche Zeit erfordern könnte.

Housing in Midnight im Überblick

Mit Midnight erhalten Spieler die Möglichkeit, ein eigenes Haus in einer Nachbarschaft zu erwerben. Diese Nachbarschaften können öffentlich sein, in denen zufällige Spieler aufeinandertreffen, oder privat, wodurch sie sich für Freunde oder Gilden eignen. Jede Nachbarschaft bietet Platz für bis zu 50 Häuser und fördert so die soziale Interaktion.

Die Gestaltung der Behausungen erfolgt über zwei Modi: den Grundlagenmodus und den erweiterten Modus. Spieler können Möbel und Gegenstände sammeln, platzieren und sogar einfärben. Zusätzlich lassen sich Wände, Böden und Decken individuell anpassen, sodass jedes Zuhause einzigartig wird.

Zum Start stehen zwei Zonen bereit: ein Gebiet für die Allianz, inspiriert von Elwynn Forest, Westfall und Duskwood, sowie ein Gebiet für die Horde, angelehnt an Durotar, die Küste und Azshara. Das Housing ist als „evergreen feature“ mit einer eigenen Roadmap geplant und wird kontinuierlich durch neue Inhalte erweitert. Anpassungen werden in erster Linie durch Aktivitäten im Spiel freigeschaltet, nur ein kleiner Teil ist im Shop verfügbar.

Quelle: Wowhead

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.