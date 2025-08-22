WoW Midnight: Verschlinger-Dämonenjäger im Video enthüllt

In World of Warcraft Midnight erwartet dich eine spannende Neuerung: Die Dämonenjäger erhalten mit der Spezialisierung Verschlinger einen völlig neuen Spielstil. Dabei stehen kosmische und Leerenkräfte im Mittelpunkt, die es dir ermöglichen, Gegner aus der Ferne zu attackieren und ihre Seelen für mächtige Fähigkeiten einzusetzen.

Diese Spezialisierung erweitert die Rolle der Dämonenjäger im Kampf deutlich. Neben neuen Angriffsmöglichkeiten wird es erstmals möglich sein, als Dämonenjäger der Leerenelfen zu spielen. Damit öffnet sich eine frische Perspektive für alle, die den schnellen und vielseitigen Kampfstil dieser Klasse meistern wollen.

Verschlinger-Dämonenjäger in World of Warcraft Midnight

Mit der neuen Spezialisierung Verschlinger erhältst du Zugriff auf die Macht der Leere, um deine Gegner aus der Ferne anzugreifen und ihre Seelen zu ernten. Diese Seelenfragmente dienen als Ressource, mit der du verheerende Leere-Fähigkeiten entfesselst.

Die Kombination aus Fernkampfangriffen und Seelenernte verleiht dieser Spezialisierung einen einzigartigen Kampfstil. Dabei wird die Rolle der Dämonenjäger im Gefecht spürbar erweitert und bietet dir eine neue Art, Kämpfe dynamisch zu gestalten.

Fähigkeiten des Verschlinger-Dämonenjägers

Die neue Spezialisierung bringt ein Arsenal an einzigartigen Kräften mit sich. Mit der leerengetriebenen Metamorphose verwandelst du dich in eine mächtige Gestalt, die so lange anhält, wie du sie mit Seelen speist. Diese Fähigkeit eröffnet dir eine völlig neue Dimension der Dauer und Kontrolle.

Auch altbekannte Angriffe erhalten eine neue Form. The Hunt wird mit Leerenenergie aufgeladen, markiert deine Ziele und entfesselt eine Serie kosmischer Attacken. Mit Reap setzt du eine gewaltige Sensenattacke ein, die alle Seelenfragmente in massiven Schaden umwandelt.

Darüber hinaus stehen dir weitere mächtige Optionen offen. Mit Void Ray entfesselst du einen durchdringenden Strahl reiner Leerenenergie. Collapsing Star kanalisiert den Tod eines Sterns in eine gewaltige Explosion, die während deiner Metamorphose immer stärker wird. Ergänzt wird dein Repertoire durch die Leeresichel, die dir Fernkampfschläge, Kegelangriffe und Wirbelattacken ermöglicht.

Kosmische und Leerenkräfte im Einsatz

Der Verschlinger-Dämonenjäger verbindet Fernkampfangriffe mit zusätzlichen Nahkampfoptionen. Durch die Leeresichel kannst du sowohl präzise Fernschläge als auch Kegelangriffe und Wirbelattacken einsetzen und bleibst dabei flexibel in jeder Kampfsituation.

Die Spezialisierung zeichnet sich durch eine besondere Balance aus. Zwischen Chaos und Kontrolle findest du einen flüssigen Rhythmus, der den Kampf abwechslungsreich und dynamisch gestaltet. Als Spieler erlebst du einen schnellen und reaktiven Spielstil, der dich kontinuierlich in Bewegung hält.

Neue Möglichkeiten in Midnight

In Midnight kannst du die neue Spezialisierung Verschlinger für Dämonenjäger freischalten. Damit stehen dir Leerenkräfte zur Verfügung, die du gezielt im Fernkampf einsetzt.

Erstmals ist es möglich, als Dämonenjäger der Leerenelfen zu spielen. Diese Option erweitert deine Auswahl bei der Klassen- und Völkerkombination in World of Warcraft.

Quelle: Wowhead

