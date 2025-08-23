WoW Midnight: Beutejagd bringt neues Open-World-Feature

Mit der Erweiterung Midnight bringt World of Warcraft ein neues Open-World-Feature ins Spiel: die Beutejagd. In diesem System jagst du mächtige Gegner quer durch verschiedene Zonen und stellst dich besonderen Herausforderungen, die Abwechslung in das Endgame bringen.

Der Startpunkt der Beutejagd liegt in Silbermond, wo dich Magister Astalor Bloodsworn auf die Jagd schickt. Dieses neue Feature ist optional, sodass du frei entscheiden kannst, ob du dich dem Jagdsystem anschließt oder nicht.

Startpunkt und Ablauf der Beutejagd

Aufträge für die Beutejagd holst du dir in der Hauptstadt. Die Anlaufstelle befindet sich in Astalors Versteck in Silbermond.

Die Jagden führen dich über mehrere Zonen, während ein neues UI-Element die Intensität der Verfolgung anzeigt – ähnlich dem Auge des Kerkermeisters. Bei Aktivitäten in der Open World sind jederzeit Hinterhalte möglich, sodass der Jäger zeitweise zur Beute werden kann.

Aufträge in Silbermond annehmen

annehmen Verfolgung über mehrere Midnight -Zonen

-Zonen UI-Anzeige der Intensität mit möglichen Hinterhalten

Schwierigkeitsstufen im Jagdsystem

Bei der Beutejagd wählst du zwischen drei Schwierigkeitsstufen. Diese Stufen sind von Diablo-Torment-Leveln und dem Heroic World Tier im Legion Remix inspiriert.

Normal : Einstiegsjagden, etwa auf dem Niveau regulärer Open-World-Inhalte.

: Einstiegsjagden, etwa auf dem Niveau regulärer Open-World-Inhalte. Hard : Einführung von Torments ; der finale Kampf ist auf eine Phase begrenzt.

: Einführung von ; der finale Kampf ist auf eine Phase begrenzt. Nightmare: Deutlich anspruchsvoller; Corpse Runs werden erwartet; auf höheren Stufen kann das Ziel am Ende in einer Arena eingeschlossen werden.

Jagdsystem-Mechaniken und Vorbilder

Das Jagdsystem bringt zusätzliche Mechaniken ins Spiel. Während der Jagden kannst du selbst Fallen auslegen, um deine Beute zu stellen. Auf höheren Stufen endet die Jagd in einer Arena, in der du und dein Ziel bis zum Schluss eingeschlossen seid.

Die Entwickler haben sich dabei von anderen MMORPGs inspirieren lassen. Das Fährtenlesen erinnert an Albion Online, während das Einschließen in einem begrenzten Bereich Parallelen zu den Bozja-Zonen in Final Fantasy XIV aufzeigt.

Belohnungen der Beutejagd

Die bekannten Belohnungen des Features sind aktuell kosmetisch und umfassen Transmogs, Mounts, Titel sowie neue Gegenstände für dein Haus. Es gibt derzeit keine bekannten Belohnungen mit Spieler-Power.

Transmogs und Titel

und Titel Mounts , darunter Manawyrm-Varianten mit dem Modell von Boshafter Zitteraal

, darunter Manawyrm-Varianten mit dem Modell von Boshafter Zitteraal Housing-Items für dein Haus

Über das Rangsystem der Beutejagd schaltest du zusätzliche Mounts frei. Die oberhalb gezeigten Beispiele umfassen Manawyrm-Mounts.

Optionale Teilnahme am Feature

Die Beutejagd ist ein Open-World-Feature, an dem du freiwillig teilnimmst. Die Teilnahme ist vollständig optional, sodass du dich bewusst dafür oder dagegen entscheiden kannst.

Quelle: Wowhead

