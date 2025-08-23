WoW Midnight: Beutejagd bringt neues Open-World-Feature
Mit der Erweiterung Midnight bringt World of Warcraft ein neues Open-World-Feature ins Spiel: die Beutejagd. In diesem System jagst du mächtige Gegner quer durch verschiedene Zonen und stellst dich besonderen Herausforderungen, die Abwechslung in das Endgame bringen.
Der Startpunkt der Beutejagd liegt in Silbermond, wo dich Magister Astalor Bloodsworn auf die Jagd schickt. Dieses neue Feature ist optional, sodass du frei entscheiden kannst, ob du dich dem Jagdsystem anschließt oder nicht.
Startpunkt und Ablauf der Beutejagd
Aufträge für die Beutejagd holst du dir in der Hauptstadt. Die Anlaufstelle befindet sich in Astalors Versteck in Silbermond.
Die Jagden führen dich über mehrere Zonen, während ein neues UI-Element die Intensität der Verfolgung anzeigt – ähnlich dem Auge des Kerkermeisters. Bei Aktivitäten in der Open World sind jederzeit Hinterhalte möglich, sodass der Jäger zeitweise zur Beute werden kann.
- Aufträge in Silbermond annehmen
- Verfolgung über mehrere Midnight-Zonen
- UI-Anzeige der Intensität mit möglichen Hinterhalten
Schwierigkeitsstufen im Jagdsystem
Bei der Beutejagd wählst du zwischen drei Schwierigkeitsstufen. Diese Stufen sind von Diablo-Torment-Leveln und dem Heroic World Tier im Legion Remix inspiriert.
- Normal: Einstiegsjagden, etwa auf dem Niveau regulärer Open-World-Inhalte.
- Hard: Einführung von Torments; der finale Kampf ist auf eine Phase begrenzt.
- Nightmare: Deutlich anspruchsvoller; Corpse Runs werden erwartet; auf höheren Stufen kann das Ziel am Ende in einer Arena eingeschlossen werden.
Jagdsystem-Mechaniken und Vorbilder
Das Jagdsystem bringt zusätzliche Mechaniken ins Spiel. Während der Jagden kannst du selbst Fallen auslegen, um deine Beute zu stellen. Auf höheren Stufen endet die Jagd in einer Arena, in der du und dein Ziel bis zum Schluss eingeschlossen seid.
Die Entwickler haben sich dabei von anderen MMORPGs inspirieren lassen. Das Fährtenlesen erinnert an Albion Online, während das Einschließen in einem begrenzten Bereich Parallelen zu den Bozja-Zonen in Final Fantasy XIV aufzeigt.
Belohnungen der Beutejagd
Die bekannten Belohnungen des Features sind aktuell kosmetisch und umfassen Transmogs, Mounts, Titel sowie neue Gegenstände für dein Haus. Es gibt derzeit keine bekannten Belohnungen mit Spieler-Power.
- Transmogs und Titel
- Mounts, darunter Manawyrm-Varianten mit dem Modell von Boshafter Zitteraal
- Housing-Items für dein Haus
Über das Rangsystem der Beutejagd schaltest du zusätzliche Mounts frei. Die oberhalb gezeigten Beispiele umfassen Manawyrm-Mounts.
Optionale Teilnahme am Feature
Die Beutejagd ist ein Open-World-Feature, an dem du freiwillig teilnimmst. Die Teilnahme ist vollständig optional, sodass du dich bewusst dafür oder dagegen entscheiden kannst.
