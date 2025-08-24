Race to World First: Liquid sichert sich den Sieg in der Manaschmiede Omega

Das dritte und letzte Race to World First von The War Within startete am 13. August 2025. In der Manaschmiede Omega warteten acht Bosse, doch im Mittelpunkt stand von Anfang an einer: der Endgegner Dimensius, der alles Verschlingende.

Die ersten Tage waren noch Routine. Split-Runs, Gear farmen, die typischen Heroic-Kills, bis sich die großen Gilden endlich in den mythischen Modus stürzten. Schon bald lag die Plexuswache am Boden, auch Loom’ithar und Naazindhri konnten die Top-Gilden nicht lange aufhalten. Doch spätestens beim Schmiedeweber Araz begann der Marathon: Erst nach fast 100 Pulls konnte sich Liquid hier den World First sichern, dicht gefolgt von Echo.

Danach ging es Schlag auf Schlag. Die Leerenjäger hielten nur kurz stand, auch dank schneller Nerfs von Blizzard. Beim sechsten Boss, Fraktillus, entwickelte sich ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende holte sich Liquid auch hier den First Kill. Allerdings knapp, Echo und Method waren ihnen direkt auf den Fersen.

Richtig spannend wurde es dann beim vorletzten Boss, Nexuskönig Salhadaar. Hier zeigten die Zahlen, wie gnadenlos das Rennen war:

Liquid : 107 Pulls und der World First. Danach sofort die ersten Blicke auf Dimensius.

: 107 Pulls und der World First. Danach sofort die ersten Blicke auf Dimensius. Echo : 170 Pulls bis zum Kill.

: 170 Pulls bis zum Kill. Method: 188 Pulls und damit klar in den Top 3.

Doch bei Dimensius begann das eigentliche Drama. Schon nach den ersten Versuchen war klar: Das ist kein Boss, den man mal eben im Vorbeigehen erledigt sein würde.

Bis zum Samstag, dem 23. August standen die Gilden bei beeindruckenden Statistiken:

Liquid hatte bereits über 324 Pulls und brachte Dimensius im besten Versuch auf 19,33 % . Mehrfach kratzten sie an der magischen 20%-Marke – doch der erhoffte leichte Endspurt blieb aus.

hatte bereits über und brachte Dimensius im besten Versuch auf . Mehrfach kratzten sie an der magischen 20%-Marke – doch der erhoffte leichte Endspurt blieb aus. Echo steckte nach 248 Pulls bei 36,86 % und biss sich an Phase 2.2 die Zähne aus. Doch alle wussten: Wenn sie Phase 3 erreichen, könnten sie das Rennen drehen.

steckte nach bei und biss sich an Phase 2.2 die Zähne aus. Doch alle wussten: Wenn sie Phase 3 erreichen, könnten sie das Rennen drehen. Method lag mit 188 Pulls bei 48 % , schon stabil in Phase 3, aber immer noch einen Schritt hinter den beiden Favoriten.

lag mit bei , schon stabil in Phase 3, aber immer noch einen Schritt hinter den beiden Favoriten. Und auch die chinesische Hoffnung Huoguo Hero mischte mit. Sie waren bei 48,42 %, allerdings noch in Phase 1.

Jeder dieser Zahlen stand für Stunden voller Spannung. Jeder Prozentpunkt weniger Lebenspunkte ließ die Fans spüren, wie nah der Kill schon war. Und jeder Wipe erinnerte daran: Noch ist alles offen.

Besonders packend war die Frage nach Phase 3. Würde es wie bei Gallywix in Lorenhall plötzlich ein Spaziergang sein, sobald der Boss unter 20 % fällt? Oder verbarg sich dort der wahre Endgegner? Selbst Liquids Raidleiter Max hielt sich bedeckt und das machte es nur noch spannender.

Als Zuschauer war es ein ständiges Wechselbad der Gefühle: Mal zog Liquid vorneweg, dann holte Echo mit einem Monster-Pull auf, während Method mit cleveren Anpassungen drohte, von hinten durchzustarten. Es war das typische RWF-Gefühl: Jeder Stream, jeder Clip, jedes Update konnte das Rennen auf den Kopf stellen.

Und dann passierte es: Nach Tagen voller Spannung, hunderten von Pulls und zahllosen Wipes fiel Dimensius endlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Echo hatte mit einem 0,28% und einem 0,5% Wipe eigentlich ganz klar die Nase vorn. Aber Team Liquid setzte den entscheidenden Schlag und sicherte sich nach 385 Pulls den letzten World First von The War Within.

Damit endete nicht nur ein episches Rennen, sondern ein weiteres Kapitel WoW-Geschichte und wir gratulieren von Herzen den Gewinnern und danken allen Gilden für dieses spannende Rennen!

