WoW Midnight: Stat-Squish im Pre-Patch bestätigt

In World of Warcraft: Midnight wird ein umfassender Stat-Squish eingeführt. Diese Anpassung wurde von Game Director Ion Hazzikostas im Fireside Chat mit MrGM offiziell bestätigt. Der Squish betrifft sowohl die Itemlevel als auch die Schadenswerte der Spieler und wird die Zahlenskala im Spiel deutlich verkleinern.

Mit dem Pre-Patch von Midnight gehen die Itemlevel in den Hunderterbereich und auch die Schadenswerte werden stark reduziert. Spieler bewegen sich künftig mit Werten im Bereich von hunderten bis wenigen tausend Punkten. Damit wird die gesamte Darstellung der Zahlenwerte im Spiel grundlegend verändert.

Stat Squish im WoW Midnight Pre-Patch bestätigt

Game Director Ion Hazzikostas hat im Fireside Chat mit MrGM bestätigt, dass in World of Warcraft: Midnight ein umfassender Stat-Squish umgesetzt wird. Dieser Schritt betrifft sowohl die Itemlevel als auch die Schadenswerte der Spieler und markiert eine deutliche Anpassung im kommenden Pre-Patch.

Was ist der Stat-Squish in Midnight?

Der Stat-Squish in World of Warcraft: Midnight bedeutet, dass die Zahlenwerte im Spiel deutlich verkleinert werden. Laut Ion Hazzikostas betrifft diese Anpassung sowohl die Itemlevel der Ausrüstung als auch die Schadenswerte der Spieler. Damit wird die gesamte Skalierung im Spiel auf eine kleinere Zahlengröße umgestellt.

Auswirkungen auf Itemlevel und Damage

Mit dem Stat-Squish in World of Warcraft: Midnight werden die Itemlevel auf Werte im Hunderterbereich reduziert. Gleichzeitig sinken auch die Schadenswerte der Spieler deutlich und bewegen sich künftig im Bereich von hunderten bis wenigen tausend Punkten.

Zeitpunkt der Umsetzung

Mit dem Midnight Pre-Patch erhältst du den Stat-Squish und ab diesem Update gelten die neuen Zahlenskalen in World of Warcraft: Midnight.

Quelle: Wowhead

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.