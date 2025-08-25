WoW Housing: Vorbesteller-Dekorationen für Gold, aber gebunden an Epic Edition

Mit World of Warcraft: Midnight hält ein neues Feature Einzug ins Spiel: die Behausungen. Sie eröffnen dir die Möglichkeit, deinen eigenen Rückzugsort zu gestalten und mit exklusiven Dekorationen auszustatten. Diese Inhalte sind fest an die Epic Edition gebunden und werden mit dem Inhaltsupdate 11.2.7 freigeschaltet.

Besitzer der Epic Edition erhalten zum Start des Vorabzugangs zu Behausungen erste Dekorationen und können ihre Häuser individuell gestalten. Später wird es zudem möglich sein, weitere Exemplare dieser besonderen Gegenstände mit Gold im Spiel zu erwerben.

Zugang zum Behausungs-Feature

Die Behausungen in World of Warcraft: Midnight sind nur über den Kauf oder Anspruch auf diese Erweiterung verfügbar. Damit ist der Zugang klar an die neueste Erweiterung gebunden und nicht unabhängig erwerbbar.

Die enthaltenen Dekorationen werden mit dem Inhaltsupdate 11.2.7 freigeschaltet. Ab dem Beginn des Vorabzugangs zu Behausungen kannst du diese besonderen Gegenstände direkt in deinem Haus platzieren und nutzen.

Exklusive Dekorationen der Epic Edition

Als Besitzer der Epic Edition von World of Warcraft: Midnight erhältst du eine Auswahl besonderer Dekorationen für deine Behausung. Diese Gegenstände ermöglichen es dir, dein Zuhause individuell zu gestalten und mit einzigartigen Elementen auszustatten.

Lichterfüllter Rundbau

Leerenverderbter Rundbau

Lichterfüllter Brunnen

Leerenverderbter Brunnen

Gemälde von Alleria, Turalyon, Arator und Xal’atath

Mehrfache Freischaltung und Erwerb mit Gold

Wenn du die Epic Edition auf mehreren WoW-Accounts innerhalb derselben Region unter einem einzelnen Battle.net-Account erwirbst, werden die Dekorationsgegenstände für Behausungen erneut gewährt. Diese Regelung ermöglicht dir eine erneute Freischaltung der enthaltenen Deko.

Besitzer der Epic Edition können zu einem späteren Zeitpunkt im Spiel mit Gold weitere Kopien der enthaltenen Dekorationsgegenstände kaufen. Ein konkreter Zeitpunkt für diese Option wird in den Quellen nicht genannt.

Weitere Inhalte der Epic Edition

Neben den exklusiven Dekorationen für Behausungen bietet die Epic Edition von World of Warcraft: Midnight zahlreiche zusätzliche Inhalte. Diese Vorteile erweitern dein Spielerlebnis schon vor dem offiziellen Start der Erweiterung.

Verbesserte Charakteraufwertung auf Stufe 80

auf Stufe 80 Händlerdevisen (2.000)

(2.000) Flugreittiere : Lichtschwingendrachenfalke, Leerenschwingendrachenfalke, Leerenlichtwoge

: Lichtschwingendrachenfalke, Leerenschwingendrachenfalke, Leerenlichtwoge Transmog-Sets : Gewandung des Lichtschreiters, Gewandung des Leerenschreiters

: Gewandung des Lichtschreiters, Gewandung des Leerenschreiters Haustiere : Flatterhoffnung und Unheilsfeder

: Flatterhoffnung und Unheilsfeder Zugang zur Beta von Midnight

zur Beta von Midnight 3 Tage Vorabzugang zur Erweiterung

zur Erweiterung 30 Tage Spielzeit

Quelle: Wowhead

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.