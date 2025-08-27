Behausungen in WoW: Allianz-Häuser in Horde-Gebieten möglich

In World of Warcraft: Midnight erhältst du mit den neuen Behausungen und Nachbarschaften eine der kreativsten Erweiterungen für dein Spielerlebnis. Du kannst Häuser individuell anpassen, ganze Grundstücke gestalten und damit dein persönliches Zuhause in Azeroth erschaffen.

Die Informationen stammen aus einem Interview von Taliesin & Evitel mit den Blizzard-Entwicklern Laura Sardinha und Toby Ragaini. Dabei wurde bestätigt, dass Behausungen völlig neue Möglichkeiten zur Individualisierung und zum Zusammenspiel eröffnet. Von frei wählbaren Baustilen bis hin zu dynamischen Nachbarschaften mit eigenen Geschichten wird Housing in WoW zu einem zentralen Bestandteil deiner Abenteuer.

Individuelle Gestaltung der Behausungen

Du passt die Außenbereiche deiner Behausung vollständig an. Zum Start stehen vier Exterior-Kits bereit, die klassische Völkerstile abbilden.

Mensch

Orc

Nachtelf

Blutelf

Neben den Kits nutzt du Dekor für deinen Vorgarten und wählst unterschiedliche Gebäudeformen. In der Demo war beispielsweise ein Haus in Leuchtturm-Form zu sehen.

Du kombinierst Stile frei: In Horde-Nachbarschaften sind Allianz-Häuser möglich und umgekehrt. NPCs reagieren mit neutralen Kommentaren wie „Wir sehen hier nicht viele Nachtelfen“, ohne Aggression.

Aufbau und Funktion der Nachbarschaften

Die Nachbarschaften sind zonengroße Räume mit unterschiedlichen Biomen, die klassische Themen aus Warcraft widerspiegeln. Du erreichst sie über ein Portal, da sie instanziert sind und unabhängig von der offenen Welt existieren.

Ein spezielles Benutzerinterface zeigt dir verfügbare Grundstücke und Aktivitäten an, ähnlich einer Immobilienübersicht. Von deiner Nachbarschaft aus gelangst du über Portale jederzeit in die Hauptstädte zurück.

Innerhalb der Spielgeschichte haben Nachbarschaften einen eigenen Hintergrund und entwickeln sich über die Zeit mit neuen Story-Elementen. Sie sind als Ausdruck der Spielergemeinschaft gedacht, nicht als vorgefertigte Inhalte. In Nachbarschaften gibt es keine großen Konflikte, aber Weltereignisse können Elemente in diese Bereiche hineintragen.

Die Nachbarschaften sind sichere Orte ohne Bedrohungen. Grundstücke können isoliert liegen oder dicht beieinander angeordnet sein. Zusätzlich kannst du über ein Interface-Element direkt vor dein Grundstück teleportieren.

Unterfangen – Kulturen einladen

Mit den Unterfangen lädst du Kulturen Azeroths in deine Nachbarschaft ein. Du erledigst Aufgaben, wodurch diese Gruppen häufiger erscheinen und öffentliche Bereiche sichtbar prägen.

Leistest du Unterfangen für Mechagnome, tauchen sie verstärkt auf und errichten Geräte in Gemeinschaftszonen. So verändert sich die Umgebung Stück für Stück durch ihre Technik.

In privaten oder Gilden-Nachbarschaften legt ein Nachbarschaftsmanager fest, welches Unterfangen aktiv ist. Die Entscheidung erfolgt monatlich.

Dekoration und Gestaltungsmöglichkeiten

Für deine Behausung steht dir eine große Auswahl an Dekorationen zur Verfügung. Diese erhältst du auf vielfältige Weise im Spiel, denn sie sind über alle Beutequellen zugänglich.

Auch der Handelsposten liefert zusätzliche Optionen, um dein Zuhause individuell zu gestalten. Zum Start von „Midnight“ erwarten dich über 1000 Dekorationsobjekte, mit denen du deinen Stil ausdrücken kannst.

Überarbeitung des Transmog-Systems

Mit „Midnight“ erhält die Transmog-Benutzeroberfläche eine vollständige Überarbeitung. Sie bietet mehr Einstellmöglichkeiten und wirkt großzügiger als die bisherige Variante aus der Zeit von Cataclysm.

Zusätzlich stehen einige Outfit-Slots kostenlos zur Verfügung. Weitere Plätze kannst du im Spiel gegen Gold freischalten.

Zukünftige Entwicklungen

Blizzard legt mit Midnight ein stabiles Fundament für Behausungen und Nachbarschaften. Das Entwicklerteam hat betont, dass Spieler-Feedback ausdrücklich erwünscht ist, um das System fortlaufend zu verbessern.

Zukünftig sollen mit jeder großen Erweiterung oder jedem Patch neue Inhalte für das Housing folgen. Auf der Agenda stehen Themen wie die Präsentation von Reittieren und Haustieren sowie technische Anpassungen.

Zum Start fehlt ein Rückgängig-Button, der aber höchste Priorität in der Weiterentwicklung hat. Inaktive Häuser können aus öffentlichen Nachbarschaften verschoben werden, bleiben für zurückkehrende Spieler jedoch unverändert erhalten.

Noch offen ist die Mindestanzahl an Spielern, die für Charter-Nachbarschaften benötigt wird. Zusätzlich denkt Blizzard über eine Kopier- und Einfügefunktion für Dekorationen nach. Fremde Spieler können beim Launch keine Häuser dekorieren, dieses Feature ist jedoch in Planung.

Quelle: Wowhead

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.