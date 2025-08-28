WoW Midnight: Valeera Sanguinar ersetzt Brann Bronzebart in den Tiefen

In der kommenden Erweiterung Midnight von World of Warcraft erwarten dich gleich mehrere Neuerungen. Die beliebten Tiefen aus The War Within werden erweitert und überarbeitet, dazu kommen spannende neue Layouts und frische Herausforderungen. Spieler dürfen sich auf ein völlig neues Erlebnis mit noch stärkerer Einbindung in die Zonen-Storys freuen.

Besonders aufregend ist die Ankündigung, dass die legendäre Blutelf-Schurkin Valeera Sanguinar die Rolle von Brann Bronzebart übernimmt und künftig die Delves in Midnight begleiten wird. Damit rückt eine der bekanntesten Figuren der Lore in den Mittelpunkt und verbindet die neuen Abenteuer direkt mit der Geschichte der Blutelfen.

Die neuen Tiefen in Midnight

Mit Midnight erweitern sich die beliebten Tiefen um zahlreiche frische Inhalte. Zehn neue Herausforderungen warten in den verschiedenen Gebieten, ausgestattet mit überarbeiteten Layout-Varianten und unterschiedlichen Gegnertypen. Dadurch verändert sich das Spielerlebnis spürbar und sorgt für mehr Abwechslung.

Ein besonderes Highlight sind die neuen Bereiche, in denen du sogar auf dein Reittier steigen darfst. Diese Neuerung bringt zusätzliche Dynamik in die Kämpfe und Bewegungen innerhalb der Instanzen. Gleichzeitig werden die Tiefen stärker in die bestehenden Zonen-Storys eingebunden, sodass sie noch besser zum jeweiligen Gebiet passen.

Darüber hinaus ist eine geheimnisvolle elfte Tiefe angekündigt: die sogenannte Nemesis-Tiefe. Welche Bedrohung dort auf dich wartet, bleibt vorerst ein Geheimnis und sorgt schon jetzt für zusätzliche Spannung.

Valeera Sanguinar als neue Delve-Begleiterin

Wer ist Valeera Sanguinar?

Valeera Sanguinar ist eine legendäre Blutelf-Schurkin, die durch ihre Fähigkeiten als Assassinin bekannt wurde. Sie hat sich nie einer Fraktion verschrieben und ist weder der Horde noch der Allianz treu. Stattdessen schwört sie Loyalität ausschließlich dem Haus Wrynn und gilt als enge Gefährtin von Varian Wrynn.

Valeeras Vergangenheit

Ihre Geschichte ist von Verlust geprägt: Nach einem Banditenangriff verlor sie ihre Familie. Auf sich allein gestellt versuchte sie mit Diebstählen zu überleben, wurde jedoch gefasst und an Rehgar Erdenwut verkauft. Dort kämpfte sie als Gladiatorin an der Seite von Broll Bärenfell und Rotfaust. Gemeinsam mit ihnen begegnete sie einem Gedächtnislosen, der sich später als Varian Wrynn entpuppte. Zusammen halfen sie ihm, seine Identität als Lo’Gosh zurückzuerlangen und den schwarzen Drachen Onyxia zu besiegen.

Kampf gegen die dämonische Besessenheit

Auf dieser Reise wurde Valeera von einer Assassinin mit einem dämonischen Mal belegt, das sie anfällig für dämonischen Einfluss machte und ihre in Quel’Thalas verwurzelte Magiesucht verstärkte. Mit der Hilfe von Meryl Teufelssturm und Aegwynn konnte sie die Besessenheit überwinden und ihre Freiheit zurückerlangen. Anschließend bot Varian ihr eine Position als Beraterin an, die sie unter der Bedingung annahm, nur ihm und seinem Sohn gegenüber loyal zu sein.

Valeeras Rolle in World of Warcraft

Im Verlauf der Geschichte von World of Warcraft nahm Valeera verschiedene Rollen ein. In Legion war sie als Champion des Schurken-Klassenordens aktiv und führte die Ungekrönten an. Während der Ereignisse von Battle for Azeroth agierte sie als Botin für Anduin Wrynn, etwa bei Nachrichten zu Baine Bluthuf und Jaina Prachtmeer. In The War Within erschien sie nach der Zerstörung von Dalaran in Dornogol, wo sie die Verluste der Stadt kommentierte.

Bedeutung in Midnight

In der Erweiterung Midnight übernimmt Valeera Sanguinar die Rolle von Brann Bronzebart als Begleiterin in den Delves. Damit rückt sie stärker in den Vordergrund der Geschichte und begleitet dich bei den neuen Abenteuern in den Tiefen.

Die Wahl von Valeera passt perfekt zum Schwerpunkt der Erweiterung, da die Blutelfen in Midnight eine zentrale Bühne erhalten. Ihre Präsenz verbindet die neuen Inhalte direkt mit der Lore der Blutelfen und gibt den Tiefen eine zusätzliche erzählerische Bedeutung.

Quelle: Wowhead

