World of Warcraft Midnight vereinfacht das Handwerk

In der kommenden Erweiterung Midnight von World of Warcraft werden die Berufe deutlich einfacher gestaltet. Blizzard entfernt die niedrigsten Qualitätsstufen aus dem Handwerk, sodass Spieler künftig nur noch auf höherwertige Ergebnisse zugreifen.

Die Anpassung betrifft das gesamte Berufssystem und soll das Crafting übersichtlicher machen. Mit dem Wegfall der unteren Ränge verschwindet ein Teil der bisherigen Komplexität, da hergestellte Gegenstände künftig nur noch in höheren Qualitätsstufen verfügbar sein werden.

Für Midnight wurde eine Vereinfachung des Berufssystems berichtet: Laut den Content Creators Taliesin & Evitel entfallen die niedrigsten Qualitätsstufen hergestellter Gegenstände, sodass nur höhere Resultate im Fokus stehen.

Vereinfachung der Qualitätsstufen

In den Berufen gab es bislang fünf Qualitätsstufen für hergestellte Gegenstände. Diese Stufen werden als Qualität, Ränge oder Tiers bezeichnet und bestimmen das Ergebnis im Handwerk.

In Midnight entfallen die zwei niedrigsten Qualitätsstufen (z. B. Bronze und Silber); übrig bleiben höhere Stufen wie Gold und Platin.

Unklar bleibt, welche der übrigen Stufen genau betroffen sind; gesichert ist die Entfernung von mindestens zwei Rängen. Damit wird das Handwerk übersichtlicher und der Fokus liegt auf höherwertigen Ergebnissen.

“…they are greatly simplifying professions next expansion… getting rid of bronze… and silver… only having gold and platinum…” — Taliesin & Evitel

Informationen aus Gesprächen rund um die Gamescom 2025

Die Informationen zur Vereinfachung der Berufe stammen aus einem Video von Taliesin & Evitel zur Gamescom 2025. Laut ihren Aussagen wurden Details nicht in klaren, offiziellen Blizzard-News präsentiert, sondern im Umfeld von Gesprächen und Interviews.

Spieler und Creator mussten Inhalte aus Social Media und Interviews zusammensuchen. Dabei wurde das Beispiel der entfernten Qualitätsstufen im Handwerk ohne eindeutige, offizielle Quelle aufgegriffen.

Zum Vergleich verweist Wowhead auf die Gamescom 2015: Die Enthüllung von Legion erfolgte in einer durchgängigen, einstündigen Livestream-Präsentation, die zentrale Informationen an einem Ort bündelte.

