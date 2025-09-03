WoW: Neue UI-Verbesserungen in Midnight – Nameplates, Damage Meter, Boss-Alerts

Mit Midnight geht Blizzard den nächsten großen Schritt bei den UI-Verbesserungen in World of Warcraft. Viele Features, die du bisher nur mit Add-ons nutzen konntest, werden direkt ins Spiel integriert – und zwar so, dass du alle wichtigen Infos sofort im Blick hast.

Verbesserte Nameplates

Gute Nameplates sind extrem wichtig, um im Kampf nicht den Überblick zu verlieren. Wer muss gekickt werden? Welche Buffs oder Debuffs sind auf dem Gegner und Mitspielern? Gute Nameplates helfen dir zu sehen, was bei Gegnern, Verbündeten und in deiner Umgebung passiert. Das alles leisten die momentanen Plates von Blizzard leider nicht. Ab Midnight kannst du dich aber auf große Verbesserungen freuen:

Bessere Buff- und Debuff-Anzeigen direkt auf den Nameplates.

direkt auf den Nameplates. Wichtige Zauber werden mit einem hervorgehobenen Cast-Balken markiert.

markiert. Im PvP werden Crowd-Control-Effekte deutlicher hervorgehoben.

Damit sparst du dir nicht nur externe Add-ons, sondern bekommst alles Nötige direkt ins Spiel geliefert. Das dürfte auch die Performance freuen, die unter jedem externen AddOn leidet.

Damage Meter

Egal ob neue Talente oder ein frisch erbeutetes Item: Du willst wissen, ob dein Schaden passt. Bislang warst du dabei auf Add-ons wie Details angewiesen. Jetzt bringt Blizzard einen eigenen Damage Meter direkt ins Spiel:

Serverseitige Berechnung sorgt für mehr Genauigkeit.

sorgt für mehr Genauigkeit. Keine Notwendigkeit mehr, auf externe Tools zurückzugreifen.

zurückzugreifen. Ideal, um Builds zu testen oder deine Performance im Raid zu checken.

Gerade der Damage Meter ist eins der Features, das sich viele schon lange gewünscht haben.

Boss Alerts

Add-ons wie DBM oder BigWigs gehören seit Jahren zum Standard im Raid. Sogar mehr noch, denn ohne diese AddOns sind manche Bosse gerade auf mythisch, kaum zu schaffen. Blizzard baut jetzt diese Funktionen direkt in die Encounter von Midnight ein:

Zeitleisten für große Bossfähigkeiten geben dir eine klare Übersicht.

geben dir eine klare Übersicht. Gezielte Warnungen zeigen dir, wenn du selbst betroffen bist.

zeigen dir, wenn du selbst betroffen bist. Alles, was du für den Kampf brauchst, siehst du in der Standard-UI.

Damit wird Raiden nicht nur einsteigerfreundlicher, sondern auch ein Stück fairer für alle. Gerade der Einstieg ist nach wie vor eine große Hürde, so dürfte es einfacher werden, sich bei den Bosskämpfen zurecht zu finden.

Weitere Verbesserungen

Blizzard hört damit aber nicht auf. Auch kleinere UI-Elemente bekommen sinnvolle Updates:

Personal Resource Bar : Kein schwebendes Namensschild mehr, sondern ein frei verschiebbares HUD-Element.

: Kein schwebendes Namensschild mehr, sondern ein frei verschiebbares HUD-Element. Cooldown Manager: Übersichtlichere Anpassungen, Tracking von Auren, Debuffs und externen Defensives. Dazu Profile und Soundalerts.

Die UI-Verbesserungen in Midnight zeigen klar: Blizzard will dir ein besseres Spielerlebnis ohne Add-on-Zwang bieten. Ob Nameplates, Damage Meters, Boss Alerts oder Quality-of-Life-Features, die Standard-UI bekommt endlich das schon so lang benötigte Update. So werden hoffentlich nach und nach die großen Weakauren, AddOns und sonstige Tool überflüssig.

Quelle: Blizzard

