WoW Tiefen-Belohnung: Verwandlung in Brann Bronzebart

In World of Warcraft erwartet dich in Season 3 von The War Within eine besondere Tiefen-Belohnung. Mit dem exklusiven Spielzeug Ätherischer Brannmorpher kannst du dir einen Teil von Brann Bronzebart dauerhaft sichern, auch wenn er nicht länger dein Tiefen-Begleiter ist.

Das neue Toy bringt dir einzigartige Effekte, die sowohl optisch als auch spielerisch für Abwechslung sorgen. Es verbindet die Erinnerung an vergangene Tiefen-Abenteuer mit der Möglichkeit, Brann auf eine ganz neue Art ins Spiel zurückzuholen.

Das TWW Season-3-Spielzeug Ätherischer Brannmorpher

Schließt du die Reise des Tiefenforschers in Season 3 von The War Within ab, erhältst du den Ätherischer Brannmorpher. Mit diesem Toy beschwörst du für 2 Minuten einen ätherischen Brann-Fan, der mit Branns Ausrüstung und Explorer Pepe ausgestattet ist.

Außerdem kannst du dich durch Interaktion für 1 Stunde in Brann Bronzebart verwandeln, den temporären Titel „Bronzebart“ tragen und beim Zauberwirken zufällig Brann-Zitate sprechen. Auch deine Gruppen- oder Raid-Mitglieder können den Brannmorpher nutzen und so selbst Brann werden.

Letzte Season mit Brann in den Tiefen

In Season 3 begleitet dich Brann Bronzebart ein letztes Mal in den Tiefen. Mit der kommenden Midnight-Erweiterung wird er durch Valeera Sanguinar ersetzt.

Auch wenn Brann nicht länger an deiner Seite kämpft, kannst du ihn mit dem Ätherischer Brannmorpher weiterhin ins Spiel zurückholen und deine Abenteuer mit seiner Präsenz bereichern.

Quelle: Wowhead

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.