In WoW Midnight reicht das Abschließen eines Sets – niedrigere Versionen gibt es automatisch dazu

Mit der Erweiterung Midnight führt World of Warcraft eine wichtige Neuerung für Sammler von Transmog-Sets ein. Wer ein vollständiges Klassenset in einer höheren Schwierigkeitsstufe wie Normal, Heroisch oder Mythisch abschließt, schaltet automatisch alle Varianten der niedrigeren Schwierigkeitsgrade frei – darunter auch die oft ungeliebte LFR-Version.

Ein Fortschritt für Sammler

Bisher mussten Transmog-Fans jede einzelne Version eines Klassensets separat erspielen. Das bedeutete, dass selbst erfahrene Raider zusätzlich den LFR-Modus besuchen mussten, um das Aussehen aller Schwierigkeitsstufen zu sammeln. Mit dem neuen System gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Wer sich auf eine höhere Schwierigkeit konzentriert, profitiert automatisch von der Freischaltung der darunterliegenden Varianten.

Lang erwartetes Feature

Diese Änderung zählt zu den meistgewünschten Verbesserungen der letzten Jahre. Viele Spieler hatten sich eine effizientere Lösung gewünscht, um coole Transmogs freizuschalten, ohne gezwungen zu sein, jede Raid-Schwierigkeit separat abzufarmen. Mit der Umstellung in Midnight erfüllt World of Warcraft diesen Wunsch endlich und macht das Transmog-Farming deutlich angenehmer.

