WoW Midnight: Klassen-Sets und Waffenmodelle über Machtstufen freischalten

In der Midnight-Erweiterung von World of Warcraft wird ein beliebtes Feature zur Anpassung von Klassensets und Waffenoptik weiterentwickelt. Wie Community Manager Kaivax im offiziellen Forum erklärt, bleiben die kosmetischen Upgrades erhalten – mit einem vereinfachten System.

Sobald ein Ausrüstungsteil in Midnight die höchste Tier-Stufe auf seinem Pfad erreicht, wird automatisch das nächste Aussehen freigeschaltet. Das betrifft sowohl Klassen-Sets als auch Schlachtzugswaffen.

Klassen-Set und Schlachtzugs-Waffen-Aussehens-Upgrades in Midnight Wir haben viel Feedback von Spielern erhalten darüber, wie sie hoffen, weiterhin das Aussehen von Klassenset-Gegenständen aufzuwerten, was seit Patch 10.1 möglich ist, indem man Gegenstände so weit aufwertet, dass sich ihr erforderlicher Wappen-Typ änderte. In Midnight wird es nur einen Wappentyp pro Upgradepfad geben, und wir stimmen zu, dass diese Funktionalität im Spiel erhalten bleiben sollte, also ändern wir, wie sie funktioniert. In Midnight erhalten wir diese Funktionalität mit einem klareren Auslöser: Erreiche die höchste Machtstufe innerhalb einer Stufe, und du schaltest das Aussehen der nächsten Stufe frei. Das Aussehen von Klassen-Sets und Schlachtzugswaffen ändert sich nun, nachdem der Gegenstand vollständig auf 6/6 auf seinem Upgradepfad aufgewertet wurde. Danke nochmals für dein Feedback!

Midnight erleichtert das Sammeln kompletter Transmog-Sets

Erst vor kurzem haben wir darüber berichtet, dass in Midnight ein System eingeführt wurde, das alle niedrigeren Varianten eines Sets freischaltet, sobald eine höhere Schwierigkeitsstufe wie Heroisch oder Mythisch abgeschlossen wurde. Auch die oft ungeliebte LFR-Version gehört dazu. Damit wird das gezielte Sammeln kompletter Transmog-Sets deutlich einfacher.

