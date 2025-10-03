WoW Addon-Kahlschlag: Kein WeakAuras für Midnight

Blizzard hat überraschend tiefgreifende API-Restriktionen für World of Warcraft: Midnight angekündigt. Diese betreffen nicht nur Komfort- oder Nebenfunktionen, sondern greifen direkt in die Mechanik von Addons wie WeakAuras ein. Das Entwicklerteam hat sich nach ersten Tests in der Alpha dazu entschieden, vorerst keine neue Version des beliebten Addons für Midnight bereitzustellen. Die technischen Einschränkungen machen zentrale Features wie Conditions oder Triggersysteme nahezu unmöglich. Damit verliert die Community eines der meistgenutzten Tools für Interface-Anpassungen, Kampfmechaniken und visuelle Hilfen.

Blizzard hat vor kurzem die technischen Details der geplanten API-Beschränkungen veröffentlicht, uns Zugang zur Alpha gewährt, um sie zu testen, und ihre Designphilosophie erläutert. Das hat es uns ermöglicht, die Auswirkungen dieser Änderungen auf WeakAuras zu bewerten. Die Änderungen sind leider deutlich umfangreicher als erwartet.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Änderungen nicht endgültig sind und sich im Verlauf der Alpha weiterentwickeln werden. Angesichts der von Blizzard genannten Philosophie erscheint es jedoch höchst unwahrscheinlich, dass die grundlegenden Beschränkungen in nennenswerter Weise zurückgenommen werden.

*Stand jetzt erwarten wir nicht, eine WeakAuras-Version für Midnight zu veröffentlichen.*

Wir werden WeakAuras für Classic weiterhin unterstützen.

Die Beschränkungen sind so schwerwiegend, dass grundlegende Funktionen wie Bedingungen oder Aktionen oder das Verwenden mehrerer Auslöser in einer Aura oder ein klonender Auslöser unmöglich würden. Eine abgespeckte Version von WeakAuras ohne diese Funktionen zu erstellen, würde mehrere Monate an Umstrukturierungen erfordern. Das Ergebnis wäre eine kaum wiedererkennbare Version. Angesichts dessen haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, keine WeakAuras-Version für Midnight zu erstellen.

Diese Änderungen betreffen offensichtlich nicht nur WeakAuras. Auch wenn wir nicht für andere Addon-Entwickler sprechen können, wissen wir, dass viele kampfbezogene Addons, wie Nameplates, Damage Meters und Unit Frames, vor ähnlichen Herausforderungen stehen und möglicherweise denselben Ansatz verfolgen werden. Außerdem betreffen diese Änderungen nicht nur kampfbezogene Addons, sondern schränken zum Beispiel auch Chat-Addons stark ein.

Bedauerlicherweise hat Blizzard sowohl das Ausmaß als auch den Zeitpunkt dieser Änderungen in früheren Aussagen heruntergespielt. Bereits im April sollten diese Beschränkungen „am Ende des Prozesses“ kommen und „die meisten Addons“ nicht betreffen.

Ion Hazzikostas sagte in diesem Interview:

"Und ich denke, ein Teil davon läuft darauf hinaus, dass wir wissen, dass wir das wirklich behutsam angehen müssen, dass jede Welt, in der wir einfach das Pflaster abreißen und sagen ‚viel Spaß‘, eine neue Welt wäre. Stattdessen, weißt du, mehr eingebaute Funktionen aufzubauen, klarere Visuals einzuführen, einige Mechaniken zu vereinfachen.[...]"

Nun, der Plan ist jetzt, das Pflaster abzureißen, was uns keine große Wahl lässt, außer den Laden zu schließen.

Wir möchten jedem Einzelnen von euch für die kontinuierliche Unterstützung über die vielen Jahre danken. Ohne euch wären wir nicht hier.

Wir möchten uns auch bei den vielen anderen Mitwirkenden bedanken, die wir über die Jahre hatten, sowie bei unserer Discord-Crew, die unseren Nutzern rund um die Uhr hilft.

Dies war eine sehr schwierige Situation für uns. Wir sind traurig, wir sind wütend, viele Gefühle. Wir hoffen nur, dass Blizzard einige Dinge noch einmal überdenkt und wir das Ganze fortsetzen können.

Das WeakAuras-Team