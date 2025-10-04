WoW Addon Midnight: Blizzard reagiert auf Addon-Sperre in Instanzen

Blizzard hat auf das erste Feedback zur Addon-Kommunikationssperre im neuen Addon Midnight von World of Warcraft reagiert. Die Entwickler kündigen an, die ursprünglich sehr restriktiven Maßnahmen deutlich zu lockern. Künftig soll die Einschränkung nur noch während aktiver Bosskämpfe oder laufender Mythic-Plus-Dungeons gelten.

Dadurch werden gängige Tools zur Organisation wie Loot-Verteilung, Raidnotizen oder Schlüsselstein-Infos nicht mehr vollständig blockiert – vorausgesetzt, sie kommen außerhalb des Kampfes zum Einsatz. Die geplante Änderung wird laut Blizzard in den offiziellen Alpha-Entwicklungsnotizen dokumentiert.

Bereits am ersten Tag der Testphase haben wir Rückmeldungen dazu erhalten, dass es derzeit eine vollständige Sperre für Addons gibt, Chat- und Addon-Kommunikationskanäle innerhalb von Instanzen auszuwerten. Wir sehen, dass dadurch Addons beeinträchtigt werden, die Loot-Räte unterstützen, Timer-Funktionen verwenden oder andere harmlose Kommunikationsfunktionen bieten (z. B. das Teilen von Raidnotizen oder Informationen zu M+-Schlüsselsteinen). Wir stimmen zu, dass dieser Ansatz anfangs zu weit gefasst ist, und wir werden Änderungen vornehmen, sodass die neue Logik nur dann angewendet wird, wenn ein aktiver Raidkampf oder ein laufender Mythic-Plus-Durchgang stattfindet. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass Werkzeuge, die den Informationsaustausch vor oder nach dem Kampf erleichtern, nicht betroffen sind. Wir werden unsere Alpha-Entwicklungsnotizen aktualisieren, sobald die oben genannten Änderungen umgesetzt wurden.

