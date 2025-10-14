Spiel:
World of Warcraft
Addon:
The War Within
Version:
Patch 11.2.5
WoWNewsarchivOktober 2025WoW Midnight: Housing-Test wurde vorübergehend verschoben

WoW Midnight: Housing-Test wurde vorübergehend verschoben

Geschrieben von Telias am 14.10.2025 um 09:04

Der geplante Housing-Test für Midnight in World of Warcraft wurde kurzfristig verschoben. Laut der offiziellen Mitteilung auf den Public Test Realms (PTR) wurde der Start des Features vorübergehend verzögert. Blizzard erklärte, dass neue Details veröffentlicht werden, sobald weitere Informationen vorliegen.

[Updated 10/13] The Housing FeatureTest on the Public Test Realms (PTR) has been temporarily delayed. We'll provide an update with new details when we have more information.

World of Warcraft Housing - Spielerbehausungen

Der Housing-Test sollte ursprünglich auf dem PTR stattfinden und Spielern einen ersten Einblick in die neuen Behausungen von Midnight geben. Zum aktuellen Zeitpunkt steht fest, dass der Testlauf nicht wie geplant stattfindet und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird. Ein neuer Termin wurde bisher nicht bekanntgegeben.

Spieler, die auf den Test gewartet haben, müssen sich also noch etwas gedulden, bis Blizzard den PTR erneut für das Housing-Feature öffnet. Weitere Informationen sollen folgen, sobald sie verfügbar sind.

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2025 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.