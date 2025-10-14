WoW Midnight: Housing-Test wurde vorübergehend verschoben

Der geplante Housing-Test für Midnight in World of Warcraft wurde kurzfristig verschoben. Laut der offiziellen Mitteilung auf den Public Test Realms (PTR) wurde der Start des Features vorübergehend verzögert. Blizzard erklärte, dass neue Details veröffentlicht werden, sobald weitere Informationen vorliegen.

[Updated 10/13] The Housing FeatureTest on the Public Test Realms (PTR) has been temporarily delayed. We'll provide an update with new details when we have more information.

Der Housing-Test sollte ursprünglich auf dem PTR stattfinden und Spielern einen ersten Einblick in die neuen Behausungen von Midnight geben. Zum aktuellen Zeitpunkt steht fest, dass der Testlauf nicht wie geplant stattfindet und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird. Ein neuer Termin wurde bisher nicht bekanntgegeben.

Spieler, die auf den Test gewartet haben, müssen sich also noch etwas gedulden, bis Blizzard den PTR erneut für das Housing-Feature öffnet. Weitere Informationen sollen folgen, sobald sie verfügbar sind.

