WoW Housing-Test auf dem PTR gestartet – Nach Verschiebung jetzt live

Blizzard testet auf dem öffentlichen Testrealm (PTR) die neuen Spielerbehausungen in World of Warcraft. Von heute bis Freitag, den 17. Oktober, können alle Interessierten am zeitlich begrenzten Test teilnehmen – auch ohne die Erweiterung Midnight auf dem Konto zu besitzen.

Der Housing-Test war ursprünglich verschoben worden, findet nun aber statt. Blizzard weist darauf hin, dass es sich um eine Funktion in Entwicklung handelt, die bei Bedarf offline genommen oder jederzeit beendet werden kann.

Spieler erhalten damit erstmals einen Einblick in das geplante Housing-Feature von WoW, das künftig mehr Individualität und Gestaltungsmöglichkeiten bringen soll.

[Aktialisiert am 16.10.] Testet den Vorabzugang zu Behausungen auf dem PTR! Wir veranstalten von heute bis Freitag, den 17. Oktober, einen zeitlich begrenzten Test der neuen Spielerbehausungen auf dem öffentlichen Testrealm (PTR), an dem alle teilnehmen können, die das möchten. Midnight muss dafür nicht auf dem Konto vorhanden sein. Bitte beachtet, dass es sich bei diesem Test um eine noch in Entwicklung befindliche Funktion handelt. Der Test kann bei Bedarf zeitweise offline genommen oder jederzeit beendet werden. Wir freuen uns darauf, euch auf dem PTR zu sehen!

Quelle: Blizzard

