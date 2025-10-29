WoW Midnight Inhalte und Start-Termin vom Pre-Patch sind bekannt

Mit dem kommenden Pre-Patch von World of Warcraft: Midnight startet eine neue Phase im beliebten MMORPG. Ein Datamining-Fund aus der aktuellen Alpha-Version zeigt einen Splash-Screen mit dem Hinweis, dass der Patch bis zum 27. Januar 2026 verfügbar sein soll. Für Europa deutet jedoch alles auf eine Veröffentlichung am Mittwoch, dem 21. Januar hin – dem traditionellen Wartungstag der Server.

Warum der 21. Januar realistisch ist

Bereits beim vorherigen Add-on The War Within wurde ein ähnlicher Splash-Screen mit einem Zieltermin angezeigt. Der tatsächliche Launch des Pre-Patches erfolgte dort exakt eine Woche früher. Sollte Blizzard diesem Muster treu bleiben, wäre der 20. Januar als interner Go-Live denkbar – für europäische Spieler aber gilt der darauffolgende Mittwoch, 21. Januar, als wahrscheinlicher.

Neue Inhalte im Midnight Pre-Patch

Die Erweiterung bringt mehrere Neuerungen mit sich, die bereits im Pre-Patch erlebbar sein werden:

Twilight Ascension: Der dunkle Auftakt

Mit dem Start des Pre-Patches beginnt auch das Event Twilight Ascension. Laut Datamining steigen die Aktivitäten der Kultisten merklich an – ein unheilvoller Vorbote auf die bevorstehenden Ereignisse. Die Verfügbarkeit ist für den 27. Januar angegeben, was auf den europäischen Release am 28. hindeutet.

Nachbarschaften: Gemeinschaftsprojekte im Spiel

Ein völlig neues Feature sind die sogenannten Nachbarschaften. Dabei arbeitest du mit anderen Spielern zusammen, um verschiedene Aufgaben zu meistern und neue Dekorationen freizuschalten. Diese Art von Gameplay legt den Fokus auf soziale Interaktionen und gemeinschaftliches Vorankommen.

Verschlinger Dämonenjäger & Klassenüberarbeitungen

Der Verschlinger Dämonenjäger erweitert das Spiel um eine neue Fernkampf-Spezialisierung. Gleichzeitig wurden alle Spezialisierungen überarbeitet, inklusive Änderungen an Fähigkeiten und Talentbäumen. Diese Anpassungen bieten neuen Spielraum für Builds und Strategien.

