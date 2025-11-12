WoW Midnight: Neues Loginbild zum Start der Beta enthüllt

Mit dem Start der Beta zu WoW Midnight hat Blizzard das neue Loginbild der Erweiterung im Spiel aktiviert. Teilnahme per Einladung oder Epic Edition.

Am 1. November hat der Betatest zu WoW Midnight begonnen. An diesem Test können alle Spieler teilnehmen, die bereits zum Alphatest eingeladen wurden – sowie alle Käufer der Epic Edition.

Passend zum Start der Beta hat Blizzard das neue Loginbild der kommenden World of Warcraft-Erweiterung im Spiel aktiviert. Dieses Bild sehen WoW-Spieler somit ab dem Release von Midnight beim Einloggen.

Unsere Kollegen von Wowhead haben dazu ein Video veröffentlicht, das das neue Loginbild in Bewegung zeigt.

