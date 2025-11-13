WoW Addons ohne Wettkampfvorteil: Blizzards Plan für Midnight

Ion Hazzikostas erläutert, wie Blizzard in WoW Midnight Addons abrüstet, geheime Werte einführt und native UI-Funktionen für mehr Fairness stärkt.

World of Warcraft steht mit der Erweiterung Midnight vor einer der größten Änderungen an seinen Addons seit dem Start des Spiels. In der aktuellen Betaphase arbeitet Blizzard daran, die Macht der Addons im Kampf deutlich zu begrenzen, damit WoW wieder stärker auf deine eigenen Entscheidungen im Moment fokussiert ist. Addons sollen dir weiter helfen, die Benutzeroberfläche anzupassen und Informationen übersichtlich darzustellen – aber sie sollen nicht mehr darüber entscheiden, ob du in Schlachtzügen, Mythisch+ oder im PvP erfolgreich bist.

Während wir in die Betaphase der Tests für Midnight übergehen und eine wesentlich größere Welle von Spielern einladen, die Erweiterung zu erleben und Feedback zu geben, wollte ich mir die Zeit nehmen, die geplanten Änderungen an den Fähigkeiten von Addons zusammenzufassen und die dazugehörigen umfassenderen Änderungen für Kämpfe und Begegnungen zu erläutern. Das wird ein langer Beitrag, aber lest ihn, denn es gibt viel zu besprechen.

Im Verlauf des vergangenen Jahres haben wir über Änderungen an Addons gesprochen, aber die Mitteilungen waren über mehrere Videos, Beiträge, Interviews und laufende Gespräche mit Addon-Autoren verteilt. Dieses Durcheinander hat zu Verwirrung und Sorge in der Community geführt. Das Hauptziel dieses Artikels ist es, so viel wie möglich von dieser Verwirrung zu beseitigen und hoffentlich Klarheit in Bezug auf diese geplanten Änderungen zu schaffen.

Eins ist klar: Natürlich werden Spieler, die Azeroth unzählige Stunden lang durch die Linse ihrer bevorzugten Addons erleben, bei großen Änderungen an diesem Ökosystem nervös. Spieler, die wenige oder gar keine Addons nutzen, mögen mit den Schultern zucken, aber für viele andere ist dies die wohl größte Änderung, die eine Erweiterung von World of Warcraft je mit sich gebracht hat. Wir nehmen all das nicht auf die leichte Schulter.

Abrüstung von Addons: Warum?

Warum also führen wir diese Änderung durch, wenn wir wissen, dass sie riskant ist?

Seit über zwanzig Jahren ist die Anpassbarkeit der Benutzeroberfläche von World of Warcraft ein Grundpfeiler des Spiels und ermöglicht Spielern, mithilfe von Addons das Aussehen und die Darstellung des Spiels nach ihren Vorlieben anzupassen. Im Laufe der Jahre haben die Bemühungen der Community zahlreiche Verbesserungen an der Benutzeroberfläche inspiriert und geprägt. Doch die Macht, die wir Addon-Autoren gaben, hat immer das Risiko von Werkzeugen mit sich gebracht, die das momentbezogene Gameplay verzerren konnten. Das führte dazu, dass das Entwicklerteam im Laufe der Jahre die Fähigkeiten von Addons mehrfach einschränken musste.

In früheren Fällen konnten wir Probleme typischerweise dadurch lösen, dass wir den Zugang von Addons zu bestimmten Funktionen eingeschränkt haben (z. B. als Addons in den frühen Tagen des Spiels automatisch Fähigkeiten und Ziele ausgewählt haben oder als sie zehn Jahre später mit Spielerpositionen und cleverer Mathematik „Radaranzeigen“ erstellt haben). Jetzt ist der Grund zur Sorge jedoch subtiler und weitreichender. In den vergangenen Erweiterungen hat sich der Fokus der Community zunehmend von Addons verlagert, die Informationen auf eine bestimmte Weise anzeigen, hin zu Addons, die diese Informationen verarbeiten, um Kampfentscheidungen und -empfehlungen abzuleiten. Als MMORPG mit Zauber- und Abklingzeiten für die meisten Aktionen hat ein großer Teil des „Könnens“ in WoW schon immer auf Entscheidungen beruht, die im jeweiligen Moment getroffen werden mussten. Von Natur aus kann ein Computer mit vollständigem Zugriff auf den aktuellen Status des Kampfs in WoW (Stärkungs- und Schwächungszauber von Verbündeten und Gegnern, aktive Einsätze, Abklingzeiten, Gesundheit und mehr) die richtige Entscheidung weit schneller treffen als jeder Mensch, und das mit unfehlbarer Genauigkeit.

Solche Addons gehen über persönliche Vorlieben hinaus und bieten einen objektiven Vorteil im Kampfgeschehen. Deshalb wird Spielern oft gesagt, dass sie bestimmte Addons herunterladen sollen, um ihre Klasse besser zu spielen oder eine bestimmte Begegnung zu schaffen. Gilden oder sogar spontane Gruppen erfordern üblicherweise die Nutzung bestimmter Addons zur Koordination im Kampf. Wir haben zwar niemals Inhalte für Addons designt, also eine bestimmte Begegnung oder Klassenmechanik mit der Absicht gestaltet, dass Spieler zur Lösung eines gegebenen Rätsels Addons schreiben, aber wir mussten in den vergangenen Erweiterungen unvermeidlich um sie herum designen. Wir müssen akzeptieren, dass die Mehrheit der Spieler auch außerhalb der anspruchsvollsten Inhalte jedes verfügbare Werkzeug nutzt, um sich das Leben leichter zu machen.

Wenn wir zum Beispiel einen Boss in einem Schlachtzug auf dem Schwierigkeitsgrad Normal oder Heroisch entwerfen, haben wir ein bestimmtes Abstimmungsziel im Kopf. Wir riskieren zwar, Frust zu erzeugen, wenn wir über dieses Ziel hinausschießen, aber wir erhalten oft das Feedback, dass ein Boss nicht zufriedenstellend war, wenn er ohne größere Schwierigkeiten gelegt wurde. Auf ähnliche Weise versuchen wir beim Entwerfen einer Klassenmechanik, Motive dieser Klasse auszudrücken und zugleich ansprechendes momentgebundenes Gameplay zu bieten. Doch wenn Addons sofort eine Schlachtzugskoordination lösen oder eine nuancierte Kampfentscheidung auf ein einfaches „Entweder-Oder-Szenario“ reduzieren, erhielten wir durch Daten gestütztes Feedback, dass unser Design zu platt wirkte. Darum fügten wir einer Klassenmechanik eine weitere Schicht an Komplexität hinzu oder schraubten die Anforderungen einer Begegnung hoch, damit Spieler weniger Zeit zum Reagieren hatten, um das erwartete Niveau an Herausforderung und Engagement zu liefern. Doch dieser Wandel hat Spieler, die diese Addons nicht nutzen wollen, klar benachteiligt und WoW so weniger zugänglich gemacht.

Deshalb wollen wir jetzt Chancengleichheit schaffen. Die leitende Philosophie für unseren Ansatz ist einfach: Addons sollen im WoW-Kampf keinen wettbewerbsrelevanten Vorteil mehr bieten. Sie sollen weiterhin robuste Werkzeuge zur Anpassung des Aussehens und der persönlichen Darstellung von Informationen sein, aber sie sollen Spieler nicht dabei unterstützen können, in Begegnungen oder gegen andere Spieler erfolgreicher zu sein. Ich habe Diskussionen über das Wort „wettbewerbsrelevant“ gesehen, wobei einige verständlicherweise anmerkten, dass sie nicht im MDI antreten oder versuchen, in die Ruhmeshalle der Schlachtzüge oder die Arenabestenlisten zu gelangen, und sich daher fragten, warum eine Designänderung im Bereich „wettbewerbsrelevante Vorteile“ auf sie zutreffen sollte. Doch die Konsequenzen der Addons wirken sich auf alle Bereiche des Spiels aus. Diese Chancenungleichheit betrifft alle Spieler, egal ob jemand Dimensius auf dem Schwierigkeitsgrad Normal mit seiner Gilde von Freunden und Angehörigen zu besiegen, einen Einstieg in Mythisch+ machen oder der Beste der Besten sein will.

Abrüstung von Addons: Was wird sich verändern?

Um diese Ziele unserer Philosophie zu erreichen, haben wir einen präzisen Ansatz gewählt, der die Fähigkeiten von Addons einschränkt, Informationen zu verarbeiten, ohne wesentlich ihre Fähigkeit zu beeinträchtigen, diese anzuzeigen. Unsere Entwickler haben regelmäßig Aktualisierungen der API (kurz für Application Programming Interface, im Wesentlichen die Funktionen, die Addon-Autoren nutzen können, um auf Daten der Benutzeroberfläche von WoW zuzugreifen und sie zu manipulieren) mit Addon-Autoren geteilt, aber eine vereinfachte Erklärung für die Veränderungen wäre: Informationen über den aktuellen Kampfzustand werden als „geheimer Wert“ bezeichnet, der von Addons angezeigt, aber nicht von ihnen „erkannt“ werden kann. Im Prinzip liegen Kampfereignisse in einer Blackbox. Addons können die Größe oder Form der Box ändern und ihr eine andere Farbe geben, aber sie können nicht in die Box hineinsehen. In Midnight können Addons also weiterhin die Position Eurer Stärkungs- oder Schwächungszauber und die Größe und Form der dazugehörigen Fenster ändern. Sie können die Größe, Form und Textur von Namensplaketten und Zauberbalken von gegnerischen Einheiten ändern sowie viele ähnliche Elemente der Benutzeroberfläche. Aber sie können nicht mit Sicherheit „wissen“, ob ihr oder euer Ziel gerade einen bestimmten Schwächungszauber aktiviert habt oder wie lange die Abklingzeit einer bestimmten Fähigkeit dauert.

Wir haben unseren Alphatest mit der strengsten Version dieses Regelwerks gestartet, da wir frustrierende Katz-und-Maus-Situationen vermeiden wollten, in denen Addon-Autoren Schlupflöcher in unserer Logik aufzeigen und wir die Einschränkungen immer weiter nachziehen müssten, um Chancengleichheit zu bewahren. Während wir in früheren Erweiterungen alle Addons in den ersten Wochen der Alphatests deaktivierten, haben wir dieses Mal zahlreiche Addon-Entwickler zur ersten Testwelle eingeladen. Wir wollten ihnen einen Vorsprung beim Aktualisieren ihrer Addons verschaffen und frühzeitig Feedback zu Schwachstellen erhalten. Dieses Feedback war bisher von unschätzbarem Wert und führte dazu, dass wir Einschränkungen in zahlreichen Bereichen lockerten, die unnötig viel in Mitleidenschaft gezogen hatten.

Selbst mit diesem fokussierteren Ansatz wussten wir, dass die Einschränkung der Fähigkeit von Addons, Kampfereignisse in Echtzeit zu analysieren, erhebliche Auswirkungen auf eine Vielzahl beliebter und harmloser Addons haben würde: Schadensanzeigen, die sofortige Einblicke in Leistung bieten, Timer für Bossfähigkeiten, die seit den frühesten Tagen von WoW zu Schlachtzügen gehören, und Werkzeuge, die das Spiel für Spieler mit verschiedenen Einschränkungen zugänglich machen. Deshalb haben unsere Entwickler parallel zum Projekt der „geheimen Werte“ an nativen Lösungen in vielen dieser Bereiche gearbeitet und neue API-Möglichkeiten geschaffen, mit denen Addon-Autoren auf geschützte Informationen zugreifen können, ohne die wettbewerbsrelevante Integrität zu gefährden.

Wir haben im Verlauf des Jahres Funktionen für die Basis-Benutzeroberfläche herausgebracht und werden dies während der Beta von Midnight auch fortsetzen:

Das Inhaltsupdate 11.1.7, Vermächtnis von Arathor, führte die Werkzeuge Vorschlag hervorheben und den Ein-Tasten-Assistenten ein, um Spielern zu helfen, neue Spezialisierungen zu erlernen, und die allgemeine Zugänglichkeit zu verbessern.

und den ein, um Spielern zu helfen, neue Spezialisierungen zu erlernen, und die allgemeine Zugänglichkeit zu verbessern. Wir haben in 11.1.5 eine frühe funktionsfähige Version eines Abklingzeitmanagers implementiert, wohlwissend, dass er viel Iteration benötigen würde. Aber wir wollten sicherstellen, dass wir das benötigte Feedback in einer Live-Version des Spiels erhalten. Midnight wird eine deutlich optimiertere Version enthalten.

implementiert, wohlwissend, dass er viel Iteration benötigen würde. Aber wir wollten sicherstellen, dass wir das benötigte Feedback in einer Live-Version des Spiels erhalten. Midnight wird eine deutlich optimiertere Version enthalten. Midnight umfasst ein neues System für Bosswarnungen , mit dem Spieler die nächsten Bossmechaniken sehen können, wobei die Entscheidung, wie sie damit umgehen, dem Spieler überlassen bleibt.

, mit dem Spieler die nächsten Bossmechaniken sehen können, wobei die Entscheidung, wie sie damit umgehen, dem Spieler überlassen bleibt. Wir fügen derzeit eine Reihe nativer Verbesserungen der Barrierefreiheit hinzu, wie ein integriertes System für Audiohinweise für Kämpfe , das es Spielern erlaubt, Text-to-Speech und andere Audiohinweise für alles Mögliche zu nutzen, von der Gesundheit von Spielern bis hin zu allgemeinen Kampfereignissen.

, das es Spielern erlaubt, und andere Audiohinweise für alles Mögliche zu nutzen, von der Gesundheit von Spielern bis hin zu allgemeinen Kampfereignissen. Im Lauf der Betaphase werden wir Verbesserungen an unseren Schlachtzugsfenstern für Heiler sowie ein integriertes Werkzeug zur Schadensanzeige mit serverseitiger Validierung und mehr veröffentlichen.

Während wir daran arbeiten, Vorteile durch Addons im Bereich der Spitzenleistungen einzuschränken, wollen wir sicherstellen, dass die grundlegende Spielerfahrung von WoW so zugänglich und angenehm wie eh und je ist.

Wir wissen Bescheid: Wenn wir Addons Einschränkungen auferlegen, müssen wir allen Spielern die Informationen geben, die sie zum Erfolg benötigen, und wir müssen unser Spiel entsprechend abstimmen. Zusammen mit deutlich klareren visuellen und akustischen Signalen kann das auch bedeuten, dass man ein bis zwei Sekunden mehr Zeit für eine Reaktion auf eine Mechanik hat oder dass weniger Dinge gleichzeitig passieren, um die kognitive Belastung überschaubar zu halten. Unser Endziel ist es, dass alle Inhalte in Midnight (ein Dungeon auf dem Schwierigkeitsgrad Mythisch 10, ein Schlachtzugsboss auf dem Schwierigkeitsgrad Normal, eine Tiefe der Stufe 8 usw.), ungefähr so herausfordernd ist wie in vorherigen Erweiterungen, aber dass diese Herausforderung gerechter auf die Spielerschaft verteilt ist.

Warum funktionieren einige kosmetische Addons nicht mehr?

Ich möchte mir einen Moment Zeit nehmen, um eine technische Feinheit zu erklären: Viele Spieler haben verwundert auf die Neuigkeit reagiert, dass einige beliebte kosmetische Addons in Midnight nicht mehr wie erwartet funktionieren. Wenn wir uns nur auf Kampfberechnungen konzentrieren, warum ist dann ein Addon beeinträchtigt, das lediglich das Aussehen der Spieler- und Zielfenster ändert? Das ist niemals unsere Absicht, aber in den aktuellen Testversionen von Midnight kann das aus verschiedenen Gründen passieren.

Die zahllosen Autoren, die im Laufe der Jahre Addons für WoW erstellt haben, haben jeweils unzählige unterschiedliche Ansätze zur Strukturierung ihres Codes gewählt. Dadurch können zwei Addons, die Spielern nahezu identische Funktionen bieten, hinter den Kulissen sehr unterschiedlich aufgebaut und daher sehr unterschiedlich von den Änderungen in Midnight betroffen sein. Einige Addons können und werden in Midnight problemlos funktionieren, aber sie wurden von ihrem Autor noch nicht aktualisiert. Die notwendige Arbeit kann sehr einfach oder aber auch aufwendiger sein. In der Geschichte von WoW waren bei jeder Erweiterung selbst bei den einfachsten Addons Anpassungen notwendig (daher das Popup „Veraltete Addons“ bei jedem neuen großen Patch). Andere Addons hingegen stützen sich auf Implementierungen, die nicht nur Teile der Benutzeroberfläche von WoW neu gestalten, sondern sie komplett von Grund auf mithilfe von Rohdaten zum aktuellen Kampfzustand neu aufbauen. Leider unterliegt dieser Ansatz (obwohl er keineswegs grundsätzlich falsch ist) Einschränkungen in unserem neuen System der „geheimen Werte“. Obwohl es Bereiche gibt, in denen wir diese Einschränkungen nicht umgehen können, ohne die Tür zu berechnender Logik zu öffnen, versuchen wir diese Auswirkungen möglichst gering zu halten. Zum Beispiel haben wir kürzlich alle sekundären Klassenressourcen vollständig nicht geheim gemacht, da wir erkannt haben, dass viele Spieler ihre aktuelle Runenanzahl als Todesritter oder Heilige Kraft als Paladin gern auf abstrakte und individuelle Weise darstellen.

Wir wollen weiterhin mit Addon-Entwicklern und der Community zusammenarbeiten, um Unterstützung für robuste Anpassungen innerhalb dieser neuen Rahmenbedingungen zu bieten.

Abrüstung von Addons: Warum jetzt?

Eine weitere häufige Frage lautet: Warum das jetzt tun? Warum nicht warten, bis die gesamte integrierte Funktionalität vollständig ausgereift ist und mehrere Feedbackrunden durchlaufen hat?

Als ich vor fast einem Jahr erstmals über unsere Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von Addons auf das moderne Spiel gesprochen habe, prüften wir noch die Machbarkeit einer Lösung und warteten den richtigen Zeitpunkt ab. Wir wollten auch die Stimmung der Community zu diesem allgemeinen Thema einschätzen. Die Geschichte von WoW ist voll von Beispielen, in denen das Entwicklerteam versucht hat, wahrgenommene „Probleme“ zu lösen, über die sich die meisten Spieler kaum Gedanken machten. Wir wollten sicherstellen, dass wir in diesem Fall nicht denselben Weg einschlagen. Wir haben uns gefreut, viele positive Reaktionen auf die Diskussion zu sehen. Ich werde jetzt nicht so tun, als hätte es einstimmige Unterstützung gegeben, aber im Durchschnitt lautete die Meinung ungefähr: „Es wäre toll, wenn keine Addons erforderlich wären, aber ich weiß nicht, ob ich Blizzard das zutraue.“ Und das ist absolut nachvollziehbar. Das ist ein enormes und herausforderndes Projekt und ich erwarte kein blindes Vertrauen, ohne dass Ergebnisse vorliegen.

In der Überzeugung, dass wir mit den Zielen des Projekts auf dem richtigen Weg waren, erstellten wir einen Zeitplan für die notwendigen Schritte, um diese Transformation umzusetzen. Das Team stellte fest, dass die Entwicklung der Benutzeroberfläche schneller voranschritt als erwartet, sowohl beim System „geheimer Werte“ als auch bei der Implementierung einiger notwendiger Ersatzfunktionen. Damit wurde es realistisch, zum Start von Midnight bereit zu sein.

Diese Änderungen müssen mehr oder weniger zwischen Erweiterungen vorgenommen werden, damit wir eine vollständige Palette an Inhalten und Systemen für eine Welt nach der Abrüstung von Addons aufbauen können. Spielern mitten in einer Erweiterung zuzumuten, sich erneut in Inhalte einzuarbeiten – ohne Zugang zu den noch am Vortag verwendeten Werkzeugen – wäre ein sicheres Rezept für Unzufriedenheit. Und wie sehr wir unsere native Benutzeroberfläche auch verbessern, wir können keine Mechaniken entwickeln, die problemlos durch Addons lösbar sind, und erwarten, dass Spieler diese Werkzeuge nicht nutzen, solange sie noch funktionieren.

Am Ende mussten wir entscheiden, ob wir noch ein paar Jahre unsere Inhalte um starke Addons herum gestalten wollten, was es unmöglich machen würde, unserer gesamten Community gerecht zu werden, oder ob wir jetzt voranschreiten und Lösungen innerhalb dieses neuen Paradigmas finden wollten. Darum kommt die Abrüstung der Addons mit Midnight. Das Team ist fest entschlossen, die Community in jeder Hinsicht zu unterstützen, die Logik hinter den Einschränkungen anzupassen und neue Zugangspunkte für Addon-Entwickler bereitzustellen, um diesen Übergang erfolgreich zu gestalten.

Abrüstung von Addons: Wie geht es weiter?

Wir freuen uns mit dem Start der Beta darauf, dass viele neue Spieler Zugang zu Inhalten von Midnight erhalten, aber wir sind besonders gespannt auf strukturiertes Testen des Endspiels. Die Änderungen der Addons stehen nicht im luftleeren Raum. Sie werden von einem neuen Ansatz beim Erstellen von Schlachtzugsbegegnungen, Gegnergruppen im Dungeon, Kampfmechaniken und mehr begleitet. Wir freuen uns darauf, dass Spieler diese umfassende Erfahrung machen können, und wünschen uns nicht nur zu unserer Benutzeroberfläche oder den sich entwickelnden Fähigkeiten von Addons Feedback, sondern auch zu Aspekten des Endspiels, die ohne einige der gewohnten Werkzeuge verwirrend oder ungerecht wirken könnten.

Wir werden während der gesamten Betaphase genau zusehen und uns das Feedback anhören. Für uns bedeutet die Bezeichnung „Beta“, dass der gesamte Inhalt des Spiels zum Testen bereit ist, nur ist sie von der fertigen Version von Midnight noch weit entfernt. Wir werden flexibel und anpassungsfähig in enger Partnerschaft mit unserer Community zusammenarbeiten, während wir in den kommenden Wochen und Monaten regelmäßige Updates veröffentlichen, unsere Benutzeroberfläche verbessern, die Abstimmung oder Darstellung von Mechaniken anpassen und neue Funktionen für Addon-Entwickler hinzufügen.

Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diesen Beitrag zu lesen. Ich verstehe, dass diese Menge an Veränderungen beängstigend sein kann. Es ist ganz normal, Bedenken zu haben, dass die langfristigen Vorteile die kurzfristige Störung nicht wert sind. Wir werden alles tun, damit eure Erfahrung mit Midnight großartig wird, damit Anpassung und Selbstausdruck weiterhin Markenzeichen der Benutzeroberfläche von WoW bleiben und damit das Spiel zugänglicher wird als je zuvor.

Ion Hazzikostas

Game Director