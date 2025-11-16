World of Warcraft 21. Geburtstag: Jubiläum mit EP-Boost, Währungen und Transmog-Set

Zum 21. Geburtstag von World of Warcraft bietet das Jubiläumsevent EP-Boni, Jubiläumswährungen, Händler und das Ensemble des Loyalen Wachmanns.

Seid dabei, wenn World of Warcraft sein 21. Jubiläum feiert – mit einer Vielzahl an Aktivitäten und zahlreichen Möglichkeiten, Währung zu verdienen, mit der ihr eine Menge Gegenstände kaufen könnt! Zeigt euch dieses Jahr von eurer furchtlosen Seite und legt das Ensemble des Loyalen Wachmanns an.

Wann: 16. November bis 7. Dezember

Wo: Die Höhlen der Zeit in Tanaris

Holt euch die Quest von einem oder einer der Festtagsfeiernden und reist über Portale in Orgrimmar und Sturmwind zu den Höhlen der Zeit.

Spielercharaktere erhalten während des Jubiläums automatisch einen Erfahrungs- und Rufbonus von 10 %. Sie können diesen Bonus um weitere 10 % erhöhen, indem sie täglich Yllanas Quest Feiern und Spaß haben! abschließen.

Der Jubiläumsbonus ist außerdem mit anderen EP- und Rufboni stapelbar, wodurch ihr während des Ereignisses in den Genuss eines EP-Bonus von 75 % kommen könnt!

+20 % EP und Ruf durch das Jubiläum.

+25 % EP-Bonus durch den Erfolg Fünf Kriegsmeutenmentoren: The War Within.

+10 % EP und Gold durch den Kriegsmodus.

+10 % durch den Trank Destillat der zehn Länder. Dies funktioniert für Charaktere auf Stufe 49 und niedriger.

Eine lohnenswerte Feier

Beim 21 Jubiläum von WoW könnt ihr bei einer Vielzahl von Aktivitäten Währung verdienen, mit der ihr zahlreiche Gegenstände kaufen könnt, darunter die Teile des Transmogrifikationssets für das Ensemble des Loyalen Wachmanns, bestehend aus Helm, Stulpen, Beinkleidern, Kürass, Schiftung, Gürtel und Stiefeln.

Ensemble: Transmogrifikationsset des Loyalen Wachmanns

(Helm, Stulpen, Beinkleider, Kürass, Schiftung, Gürtel und Stiefel)

Verdient euch während des Jubiläums jede Woche 1 bis 3 Bronzedrachenfeierabzeichen pro Aktivität. Der Abschluss von Quests und Aktivitäten wird kriegsmeutenübergreifend verfolgt, kann mit jedem Charakter in eurer Kriegsmeute abgeschlossen werden und zählt zur wöchentlichen Menge an überweisbarer Währung, die eure Kriegsmeute jede Woche verdienen kann.

Es gibt also keinen Grund, das Ereignis jede Woche mit mehreren Charakteren zu spielen, es sei denn, ihr möchtet den Spaß mit all euren Charakteren teilen.

Die fähigsten Goblins haben alles zusammengerechnet, damit ihr wisst, wie ihr alle Jubiläumswährungen verdienen und wo ihr sie ausgeben könnt.

Jubiläumswährung

Bronzedrachenfeierabzeichen : Nehmt an Quests und Aktivitäten teil und verdient Bronzedrachenfeierabzeichen, die ihr während des Jubiläums für Gegenstände ausgeben könnt, unter anderem auch für wiederkehrende Gegenstände von vergangenen Jubiläen.

: Nehmt an Quests und Aktivitäten teil und verdient Bronzedrachenfeierabzeichen, die ihr während des Jubiläums für Gegenstände ausgeben könnt, unter anderem auch für wiederkehrende Gegenstände von vergangenen Jubiläen. Zeitverzerrte Abzeichen : Kann bei Zeitwanderungsereignissen erhalten werden.

: Kann bei Zeitwanderungsereignissen erhalten werden. Ehrenabzeichen : Kann bei PvP-Händlern gegen vergangene Waffen und Rüstungen eingetauscht werden.

: Kann bei PvP-Händlern gegen vergangene Waffen und Rüstungen eingetauscht werden. Uraltes Mana : Konzentrierte Magie aus den uralten Leylinien, die unter Suramar liegen.

: Konzentrierte Magie aus den uralten Leylinien, die unter Suramar liegen. Haustierglücksbringer: Kann bei Kampfhaustiermeistern eingelöst werden.

Jubiläumshändler

Holt das Meiste aus den Feierlichkeiten heraus, indem ihr die schmackhaften Leckereien und andere Freuden der vielen Händler auf dem Festgelände voll auskostet.

Traeya : Händlerin für Rüstungen der Stufe 2 (Bronzedrachenfeierabzeichen)

: Händlerin für Rüstungen der Stufe 2 (Bronzedrachenfeierabzeichen) Zeitversetzter Thanthaldis Schneeglanz : Skalierende Waffen und Rüstung mit PvP-Motiv (Ehrenabzeichen und Zeitverzerrte Abzeichen)

: Skalierende Waffen und Rüstung mit PvP-Motiv (Ehrenabzeichen und Zeitverzerrte Abzeichen) Zeitversetzter Jorek Eisenflanke : Skalierende Waffen und Rüstung mit PvP-Motiv (Ehrenabzeichen und Zeitverzerrte Abzeichen)

: Skalierende Waffen und Rüstung mit PvP-Motiv (Ehrenabzeichen und Zeitverzerrte Abzeichen) Historikerin Ma'di : Händlerin für Jubiläumsbelohnungen (Bronzedrachenfeierabzeichen)

: Händlerin für Jubiläumsbelohnungen (Bronzedrachenfeierabzeichen) Notar Grapschi: Bronzefeiertitel

Freut euch auf Rauschende Reisen in Mists of Pandaria Classic

Wann: 18. November bis 9. Dezember

In den geheimnisvollen Ländern Pandarias lauern viele Gefahren. Für alle tapferen Champions in den Fortschrittsrealms von World of Warcraft Classic (aktuell in Mists of Pandaria Classic): Sichert euch die Vorteile des Erfahrungsbonus von „Rauschende Reisen“, um eure Odyssee durch Azeroth mit 50 % mehr Erfahrung bis Stufe 90 zu verbessern!

Erstellt einen neuen Charakter, bringt vergessene Charaktere auf die Höchststufe oder ladet Freunde dazu ein, sich euch im legendären Pandaria anzuschließen. Der Erfahrungsbonus von „Rauschende Reisen“ ist standardmäßig aktiviert; wenn ihr ihn jedoch deaktivieren wollt, könnt ihr mit einem beliebigen Gastwirt in den Hauptstädten oder Dalaran sprechen. Dort könnt ihr ihn auch wieder aktivieren. Er ist nicht für das moderne World of Warcraft®, Legion Remix oder World of Warcraft® Classic Era-Realms verfügbar.

Wir freuen uns darauf, World of Warcraft gemeinsam mit euch zu feiern – wir sehen uns in Azeroth!