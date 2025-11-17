Spiel:
World of Warcraft
Addon:
The War Within
Version:
Patch 11.2.5
WoWNewsarchivNovember 2025WoW Midnight: Kastenschlüsselsplitter mit Leerenpartikel farmen

WoW Midnight: Kastenschlüsselsplitter mit Leerenpartikel farmen

Geschrieben von Telias am 17.11.2025 um 08:34

Leerenpartikel in WoW Midnight liefern Kastenschlüsselsplitter für Kastenschlüssel und Leerenlichtmergel, begrenzt auf 600 Splitter pro Woche.

Inhaltsverzeichnis
  1. Wie Leerenpartikel in Midnight funktionieren
  2. Schneller Farm für Kastenschlüsselsplitter
  3. Was du mit Kastenschlüssel und Leerenlichtmergel machst
  4. Wöchentliches Limit für Kastenschlüsselsplitter

In der Beta von World of Warcraft: Midnight kannst du mit einem einfachen Flugtrick besonders schnell an Kastenschlüssel kommen. Wenn du in WoW immer wieder durch kleine Leerenpartikel fliegst, sammelst du nebenbei Kastenschlüsselsplitter und Leerenlichtmergel ein. So entsteht ein schneller Farm, der dir ohne komplizierte Vorbereitung jede Woche neue Belohnungen verschafft.

WoW Midnight: Kastenschlüsselsplitter mit Leerenpartikel farmen

Wie Leerenpartikel in Midnight funktionieren

Über die Zonen von Midnight verteilt findest du kleine Leerenpartikel, die ähnlich funktionieren wie die Traumsprungvereinigung aus Dragonflight. Fliegst du durch diese Punkte, lassen sie zwei wichtige Ressourcen fallen:

  • Leerenlichtmergel für den Kauf von Housing-Dekor
  • Kastenschlüsselsplitter als Bausteine für deine Kastenschlüssel

So entsteht ein sehr unkomplizierter Farm, bei dem du nur deinen Flugpfad optimierst und dauerhaft in Bewegung bleibst.



Zurück zur Übersicht

Schneller Farm für Kastenschlüsselsplitter

In einem persönlichen Testlauf in der Midnight Beta wurden trotz deutlichem Lag in rund zwei Minuten Flugzeit etwa 15 bis 20 Kastenschlüsselsplitter gesammelt. Das ergibt im Schnitt ungefähr einen vollständigen Kastenschlüssel alle fünf bis sechs Minuten reinen Fliegens. Damit ist dieser Flugweg ein sehr effizienter Weg, um dir immer wieder neue Schlüssel zu sichern.

Zurück zur Übersicht

Was du mit Kastenschlüssel und Leerenlichtmergel machst

Die über Kastenschlüsselsplitter verdienten Kastenschlüssel setzt du in Großzügige Tiefen ein, um dir dort zusätzliche Ausrüstung zu sichern. Jede abgeschlossene Truhe kann dir so spürbare Verbesserungen bringen und macht den vergleichsweise geringen Zeitaufwand schnell wieder wett. Gleichzeitig sammelst du durch den Flug über Leerenpartikel genug Leerenlichtmergel, um dir Housing-Dekorationen zu kaufen.



Zurück zur Übersicht

Wöchentliches Limit für Kastenschlüsselsplitter

Ganz ohne Limit funktioniert dieser Trick allerdings nicht, denn in Midnight gibt es für Kastenschlüsselsplitter eine wöchentliche Obergrenze. Pro Woche kannst du bis zu 600 dieser Splitter verdienen, was genau sechs Kastenschlüssel aus Shards entspricht. Auch wenn der Farm dadurch nicht unendlich ist, bleibt er eine sehr einfache Möglichkeit, dir jede Woche zuverlässig deine Schlüssel zu sichern.

Quelle: Wowhead

Zurück zur Übersicht

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2025 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.