Leerenpartikel in WoW Midnight liefern Kastenschlüsselsplitter für Kastenschlüssel und Leerenlichtmergel, begrenzt auf 600 Splitter pro Woche.

In der Beta von World of Warcraft: Midnight kannst du mit einem einfachen Flugtrick besonders schnell an Kastenschlüssel kommen. Wenn du in WoW immer wieder durch kleine Leerenpartikel fliegst, sammelst du nebenbei Kastenschlüsselsplitter und Leerenlichtmergel ein. So entsteht ein schneller Farm, der dir ohne komplizierte Vorbereitung jede Woche neue Belohnungen verschafft.

Wie Leerenpartikel in Midnight funktionieren

Über die Zonen von Midnight verteilt findest du kleine Leerenpartikel, die ähnlich funktionieren wie die Traumsprungvereinigung aus Dragonflight. Fliegst du durch diese Punkte, lassen sie zwei wichtige Ressourcen fallen:

Leerenlichtmergel für den Kauf von Housing-Dekor

für den Kauf von Housing-Dekor Kastenschlüsselsplitter als Bausteine für deine Kastenschlüssel

So entsteht ein sehr unkomplizierter Farm, bei dem du nur deinen Flugpfad optimierst und dauerhaft in Bewegung bleibst.

Schneller Farm für Kastenschlüsselsplitter

In einem persönlichen Testlauf in der Midnight Beta wurden trotz deutlichem Lag in rund zwei Minuten Flugzeit etwa 15 bis 20 Kastenschlüsselsplitter gesammelt. Das ergibt im Schnitt ungefähr einen vollständigen Kastenschlüssel alle fünf bis sechs Minuten reinen Fliegens. Damit ist dieser Flugweg ein sehr effizienter Weg, um dir immer wieder neue Schlüssel zu sichern.

Was du mit Kastenschlüssel und Leerenlichtmergel machst

Die über Kastenschlüsselsplitter verdienten Kastenschlüssel setzt du in Großzügige Tiefen ein, um dir dort zusätzliche Ausrüstung zu sichern. Jede abgeschlossene Truhe kann dir so spürbare Verbesserungen bringen und macht den vergleichsweise geringen Zeitaufwand schnell wieder wett. Gleichzeitig sammelst du durch den Flug über Leerenpartikel genug Leerenlichtmergel, um dir Housing-Dekorationen zu kaufen.

Wöchentliches Limit für Kastenschlüsselsplitter

Ganz ohne Limit funktioniert dieser Trick allerdings nicht, denn in Midnight gibt es für Kastenschlüsselsplitter eine wöchentliche Obergrenze. Pro Woche kannst du bis zu 600 dieser Splitter verdienen, was genau sechs Kastenschlüssel aus Shards entspricht. Auch wenn der Farm dadurch nicht unendlich ist, bleibt er eine sehr einfache Möglichkeit, dir jede Woche zuverlässig deine Schlüssel zu sichern.

Quelle: Wowhead

