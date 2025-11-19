World of Warcraft: Violette Zauberschwinge im Legion Remix freischalten

Die Violette Zauberschwinge aus Legion ist im WoW Legion Remix wieder erhältlich. Phase 4 bringt das legendäre AOTC-Mount zurück.

In Phase 4 von Legion Remix öffnet sich der Raid Antorus, der Brennende Thron, und du kannst dir die einst nicht mehr verfügbare Violette Zauberschwinge als besonderes AOTC-Mount erspielen.

Herkunft der Violetten Zauberschwinge in Legion

Die Violette Zauberschwinge war in der Erweiterung Legion an den Erfolg Der Zeit voraus im Raid Antorus, der Brennende Thron gebunden.

Mit dem Start von Battle for Azeroth war dieses Reittier zunächst nicht mehr erhältlich, Legion Remix bietet dir jetzt jedoch erneut die Möglichkeit, es wiederzuerlangen.

So erspielst du dir die Violette Zauberschwinge im Legion Remix

Im Legion Remix erhältst du die Violette Zauberschwinge, indem du im Raid Antorus den Boss Argus der Zerrütter auf der Schwierigkeitsstufe Heroisch oder höher besiegst und damit den Zugang zur zugehörigen Quest freischaltest.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Reittier

Nach dem Sieg über Argus trennen dich nur noch wenige klare Schritte von deinem neuen Reittier in World of Warcraft.

Beim Besiegen von Argus der Zerrütter auf Heroisch oder höher erhältst du das Item Blut des Zerrütters, das automatisch die Quest „Das Blut eines Titanen“ startet. Um diese Quest abzuschließen, bringst du das Blut zu Khadgar in Dalaran und schließt damit die Übergabe ab. Für den erfolgreichen Abschluss bekommst du den Beschwörungskristall der Kirin Tor, mit dem du dir die Violette Zauberschwinge als Mount sicherst.

Quelle: Wowhead

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.