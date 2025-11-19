WoW Midnight Transmog: Outfit‑Slots, Preise und automatischer Outfit-Wechsel

Outfit-Slots sind in WoW Midnight charaktergebunden, kosten bis zu 100.000 Gold pro Slot und lassen sich automatisch per Situations-System wechseln.

World of Warcraft erhält mit der Erweiterung Midnight ein umfassend überarbeitetes Transmog-System. Neu ist, dass das Erscheinungsbild nicht mehr direkt auf einzelne Items angewendet wird, sondern über separate Outfit Slots verwaltet wird. Das sorgt für mehr Übersicht und Flexibilität beim Ausrüsten deiner Charaktere.

Was sich im Transmog-System ändert

Sprichst du im Spiel mit einem Transmogrifizierer, öffnet sich wie gewohnt ein Fenster zur Auswahl der Ausrüstungs-Optik. Doch in Midnight wird nicht mehr das einzelne Item verändert – die gewählten Looks werden einem Outfit Slot zugewiesen. Einzelne Transmog-Kosten für neue Items entfallen vollständig. Deine bestehenden Transmog-Sets bleiben erhalten, ebenso wie alle bisherigen Funktionen der Sammlung, des Anprobe-Fensters und des Dressing Rooms.

So funktionieren Outfit Slots

Zu Beginn stehen dir zwei Outfit Slots kostenlos zur Verfügung. Du kannst insgesamt bis zu 20 Slots pro Charakter freischalten. Diese sind nicht accountweit, sondern müssen für jeden einzelnen Charakter separat gekauft werden. Einmal gespeicherte Outfits lassen sich jederzeit kostenlos wechseln und können sogar auf die Aktionsleiste gezogen werden, um sie schnell zu aktivieren.

Goldkosten für zusätzliche Outfit Slots

Die Preise steigen mit jedem weiteren Slot an. Insgesamt kostet die Freischaltung aller 20 Slots rund 800.000 Gold. Hier die genaue Staffelung:

Slot 3: 100 Gold

100 Gold Slot 4: 500 Gold

500 Gold Slot 5: 1.000 Gold

1.000 Gold Slot 6: 5.000 Gold

5.000 Gold Slot 7: 10.000 Gold

10.000 Gold Slot 8: 15.000 Gold

15.000 Gold Slot 9: 20.000 Gold

20.000 Gold Slot 10: 25.000 Gold

25.000 Gold Slot 11: 30.000 Gold

30.000 Gold Slot 12: 40.000 Gold

40.000 Gold Slot 13: 50.000 Gold

50.000 Gold Slot 14: 60.000 Gold

60.000 Gold Slot 15: 70.000 Gold

70.000 Gold Slot 16: 80.000 Gold

80.000 Gold Slot 17: 90.000 Gold

90.000 Gold Slot 18–20: jeweils 100.000 Gold

Situations – automatische Outfit-Wechsel

Mit dem neuen Situations-System kannst du deine Outfits automatisch je nach Spielsituation wechseln lassen. Die Aktivierung ist optional, bietet aber viele neue Möglichkeiten:

Orte: Eigene Outfits für Instanzen, Hauptstädte, Gasthäuser, dein Haus oder sogar den Charakterauswahlbildschirm

Eigene Outfits für Instanzen, Hauptstädte, Gasthäuser, dein Haus oder sogar den Charakterauswahlbildschirm Bewegung: Unterschiedliche Outfits für Reiten, Nicht-Reiten oder spezifische Reittierarten

Unterschiedliche Outfits für Reiten, Nicht-Reiten oder spezifische Reittierarten Spezialisierungen & Talent-Builds: Eigene Looks für jede Spezialisierung und jeden gespeicherten Build

Eigene Looks für jede Spezialisierung und jeden gespeicherten Build Ausrüstungsslots: Anpassbare Einzeloptik je Slot – auch bei gleichem Itemtyp

Anpassbare Einzeloptik je Slot – auch bei gleichem Itemtyp Rassenformen: Für Dracthyr und Worgen kannst du Outfits je nach Form festlegen

Wer das klassische System bevorzugt, kann weiterhin ein dauerhaftes Transmog-Set nutzen. Situations sind vollständig optional.

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.