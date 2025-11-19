Spiel:
WoW Midnight Transmog: Outfit‑Slots, Preise und automatischer Outfit-Wechsel

Geschrieben von Telias am 19.11.2025 um 10:58

Outfit-Slots sind in WoW Midnight charaktergebunden, kosten bis zu 100.000 Gold pro Slot und lassen sich automatisch per Situations-System wechseln.

Inhaltsverzeichnis
  1. Was sich im Transmog-System ändert
  2. So funktionieren Outfit Slots
  3. Goldkosten für zusätzliche Outfit Slots
  4. Situations – automatische Outfit-Wechsel

World of Warcraft erhält mit der Erweiterung Midnight ein umfassend überarbeitetes Transmog-System. Neu ist, dass das Erscheinungsbild nicht mehr direkt auf einzelne Items angewendet wird, sondern über separate Outfit Slots verwaltet wird. Das sorgt für mehr Übersicht und Flexibilität beim Ausrüsten deiner Charaktere.

Outfit-Plätze zum Transmogrifizieren in World of Warcraft kaufen

Was sich im Transmog-System ändert

Sprichst du im Spiel mit einem Transmogrifizierer, öffnet sich wie gewohnt ein Fenster zur Auswahl der Ausrüstungs-Optik. Doch in Midnight wird nicht mehr das einzelne Item verändert – die gewählten Looks werden einem Outfit Slot zugewiesen. Einzelne Transmog-Kosten für neue Items entfallen vollständig. Deine bestehenden Transmog-Sets bleiben erhalten, ebenso wie alle bisherigen Funktionen der Sammlung, des Anprobe-Fensters und des Dressing Rooms.



So funktionieren Outfit Slots

Zu Beginn stehen dir zwei Outfit Slots kostenlos zur Verfügung. Du kannst insgesamt bis zu 20 Slots pro Charakter freischalten. Diese sind nicht accountweit, sondern müssen für jeden einzelnen Charakter separat gekauft werden. Einmal gespeicherte Outfits lassen sich jederzeit kostenlos wechseln und können sogar auf die Aktionsleiste gezogen werden, um sie schnell zu aktivieren.

Goldkosten für zusätzliche Outfit Slots

Die Preise steigen mit jedem weiteren Slot an. Insgesamt kostet die Freischaltung aller 20 Slots rund 800.000 Gold. Hier die genaue Staffelung:

  • Slot 3: 100 Gold
  • Slot 4: 500 Gold
  • Slot 5: 1.000 Gold
  • Slot 6: 5.000 Gold
  • Slot 7: 10.000 Gold
  • Slot 8: 15.000 Gold
  • Slot 9: 20.000 Gold
  • Slot 10: 25.000 Gold
  • Slot 11: 30.000 Gold
  • Slot 12: 40.000 Gold
  • Slot 13: 50.000 Gold
  • Slot 14: 60.000 Gold
  • Slot 15: 70.000 Gold
  • Slot 16: 80.000 Gold
  • Slot 17: 90.000 Gold
  • Slot 18–20: jeweils 100.000 Gold


Situations – automatische Outfit-Wechsel

Mit dem neuen Situations-System kannst du deine Outfits automatisch je nach Spielsituation wechseln lassen. Die Aktivierung ist optional, bietet aber viele neue Möglichkeiten:

  • Orte: Eigene Outfits für Instanzen, Hauptstädte, Gasthäuser, dein Haus oder sogar den Charakterauswahlbildschirm
  • Bewegung: Unterschiedliche Outfits für Reiten, Nicht-Reiten oder spezifische Reittierarten
  • Spezialisierungen & Talent-Builds: Eigene Looks für jede Spezialisierung und jeden gespeicherten Build
  • Ausrüstungsslots: Anpassbare Einzeloptik je Slot – auch bei gleichem Itemtyp
  • Rassenformen: Für Dracthyr und Worgen kannst du Outfits je nach Form festlegen

Wer das klassische System bevorzugt, kann weiterhin ein dauerhaftes Transmog-Set nutzen. Situations sind vollständig optional.

Automatische Outfit-Wechsel in World of Warcraft
