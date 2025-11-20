Spiel:
WoWNewsarchivNovember 2025WoW Legion Remix: Invasionspunkte auf Argus erklärt

WoW Legion Remix: Invasionspunkte auf Argus erklärt

Geschrieben von Bytewave am 20.11.2025 um 13:20

Invasionspunkte kehren im Legion Remix zurück und erweitern die Aktivitäten auf Argus. Überblick zu Freischaltung, Varianten und Erfolgen.

Inhaltsverzeichnis
  1. Freischaltung der Invasionspunkte im Legion Remix
  2. Grundlagen – Was Invasionspunkte im Legion Remix sind
  3. Arten von Invasionspunkten
    1. Geringere Invasionspunkte
    2. Große Invasionspunkte
  4. Erfolge rund um Invasionspunkte
    1. Erfolge, die Ewiges Wissen gewähren
    2. Weitere Erfolge

Auf Argus kehren im Legion Remix die Invasionspunkte zurück und erweitern die offenen Aktivitäten der vierten Phase. Du findest dort neue Ziele und starke Legion-Kommandanten, die direkt beim Einstieg wertvolle Abwechslung bieten. Mit ihrer Rückkehr spielen diese Inhalte erneut eine zentrale Rolle im Event.

Freischaltung der Invasionspunkte im Legion Remix

Um Invasionspunkte im Legion Remix zu betreten, benötigst du das Siegel des Erwachens. Dieses erhältst du automatisch, wenn du die Argus-Kampagne bis zum Abschnitt „Dunkle Erweckungen“ im Erfolg Jetzt seid Ihr vorbereitet! abgeschlossen hast. Sobald dieser Fortschritt erreicht ist, gelten die Inhalte als freigeschaltet.

WoW Legion Remix Legionsportal


Zurück zur Übersicht

Grundlagen – Was Invasionspunkte im Legion Remix sind

Auf Argus stellen Invasionspunkte offene Inhalte dar, in denen du Aufgaben erfüllst und Legion-Kommandanten bekämpfst. Jede Aktivität führt dich über kurze Ziele zu einer finalen Begegnung und bringt somit abwechslungsreiche Kämpfe in das Gebiet.

Die verschiedenen Invasionspunkte erscheinen direkt auf der Karte von Argus und können dort leicht gefunden werden. Die genauen Event-Timer sind derzeit nicht bekannt, was die Planung dieser Aktivitäten momentan offenlässt.

Zurück zur Übersicht

Arten von Invasionspunkten

Geringere Invasionspunkte

Diese Variante funktioniert als szenario-basierter Inhalt für 3 bis 10 Spieler. Du durchläufst mehrere segmentierte Ziele, bevor am Ende ein Boss wartet, der den Abschluss des Szenarios bildet.

Große Invasionspunkte

Diese Form ähnelt einem Dungeon- oder Raid-Aufbau und endet in einem World-Boss-ähnlichen Gegner. Du kannst Große Invasionspunkte im Gruppenfinder hosten oder beitreten, wodurch sich diese Version besonders für organisierte Gruppen eignet.



Zurück zur Übersicht

Erfolge rund um Invasionspunkte

Zum Legion Remix gehören mehrere Achievements, die direkt mit den Invasionspunkten verbunden sind. Vier davon gewähren Ewiges Wissen und erweitern damit die Belohnungen dieser Aktivitäten.

Erfolge, die Ewiges Wissen gewähren

Weitere Erfolge

Quelle: Wowhead

Zurück zur Übersicht

