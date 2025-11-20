WoW Legion Remix: Invasionspunkte auf Argus erklärt

Invasionspunkte kehren im Legion Remix zurück und erweitern die Aktivitäten auf Argus. Überblick zu Freischaltung, Varianten und Erfolgen.

Auf Argus kehren im Legion Remix die Invasionspunkte zurück und erweitern die offenen Aktivitäten der vierten Phase. Du findest dort neue Ziele und starke Legion-Kommandanten, die direkt beim Einstieg wertvolle Abwechslung bieten. Mit ihrer Rückkehr spielen diese Inhalte erneut eine zentrale Rolle im Event.

Freischaltung der Invasionspunkte im Legion Remix

Um Invasionspunkte im Legion Remix zu betreten, benötigst du das Siegel des Erwachens. Dieses erhältst du automatisch, wenn du die Argus-Kampagne bis zum Abschnitt „Dunkle Erweckungen“ im Erfolg Jetzt seid Ihr vorbereitet! abgeschlossen hast. Sobald dieser Fortschritt erreicht ist, gelten die Inhalte als freigeschaltet.

Grundlagen – Was Invasionspunkte im Legion Remix sind

Auf Argus stellen Invasionspunkte offene Inhalte dar, in denen du Aufgaben erfüllst und Legion-Kommandanten bekämpfst. Jede Aktivität führt dich über kurze Ziele zu einer finalen Begegnung und bringt somit abwechslungsreiche Kämpfe in das Gebiet.

Die verschiedenen Invasionspunkte erscheinen direkt auf der Karte von Argus und können dort leicht gefunden werden. Die genauen Event-Timer sind derzeit nicht bekannt, was die Planung dieser Aktivitäten momentan offenlässt.

Arten von Invasionspunkten

Geringere Invasionspunkte

Diese Variante funktioniert als szenario-basierter Inhalt für 3 bis 10 Spieler. Du durchläufst mehrere segmentierte Ziele, bevor am Ende ein Boss wartet, der den Abschluss des Szenarios bildet.

Große Invasionspunkte

Diese Form ähnelt einem Dungeon- oder Raid-Aufbau und endet in einem World-Boss-ähnlichen Gegner. Du kannst Große Invasionspunkte im Gruppenfinder hosten oder beitreten, wodurch sich diese Version besonders für organisierte Gruppen eignet.

Erfolge rund um Invasionspunkte

Zum Legion Remix gehören mehrere Achievements, die direkt mit den Invasionspunkten verbunden sind. Vier davon gewähren Ewiges Wissen und erweitern damit die Belohnungen dieser Aktivitäten.

Erfolge, die Ewiges Wissen gewähren

Weitere Erfolge

Quelle: Wowhead

