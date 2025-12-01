Spiel:
World of Warcraft
Addon:
The War Within
Version:
Patch 11.2.5
WoWNewsarchivDezember 2025Housing in World of Warcraft: Diese Dekorationen schaltest du durch Erfolge frei

Housing in World of Warcraft: Diese Dekorationen schaltest du durch Erfolge frei

Geschrieben von Telias am 01.12.2025 um 20:58

Dekorationen in World of Warcraft lassen sich durch Erfolge freischalten. Die vollständige Liste zeigt Itemnamen, Kategorien, Erfolge und Händler.

In dieser Übersicht siehst du, welche Dekorationen du für das Housing in World of Warcraft über Erfolge freischaltest. Die Tabelle bündelt alle wichtigen Infos zu Gegenstand, Kategorie, Erfolg sowie Händler und Kosten, damit du gezielt die passenden Einrichtungsstücke für dein Zuhause in Azeroth freischaltest und nachkaufen kannst.

  • Alle aufgeführten Dekorationen werden über abgeschlossene Erfolge im WoW-Housing freigeschaltet.
  • Die Tabelle sammelt Dekorationen aus unterschiedlichen Aktivitäten wie Quests, Erkundung, Spieler gegen Spieler, Dungeons & Schlachtzüge, Berufe und Erweiterungsfeatures.
  • Zu jedem Eintrag zeigt die Tabelle Kategorie, zugehörigen Erfolg sowie Verkäufer und Kosten für weitere Kopien.
  • Einige Erfolge gewähren eine Dekoration einmalig pro Account und schalten danach die Möglichkeit frei, zusätzliche Kopien bei Händlern zu kaufen.
Dekorationen für das Housing in World of Warcraft

Housing-Dekorationen aus Erfolgen in der Tabelle

Wenn du eine bestimmte Wohn-Dekoration suchst, findest du sie in der Tabelle über ihren Gegenstandsnamen, die zugehörige Kategorie und den Erfolg, der sie freischaltet.

Es gibt viele Möglichkeiten für Spieler, in World of Warcraft Behausungsdekorationen zu sammeln. Eine Möglichkeit ist der Abschluss von Erfolgen. Spieler können eine Dekoration aus Erfolgen durch eine Vielzahl an Aktivitäten verdienen, und viele davon habt ihr während eurer Zeit in Azeroth bereits verdient.

Einige Erfolge gewähren einmalig Dekorationen (und auch nur einmalig pro Account) und schalten dann die Möglichkeit frei, woanders weitere Kopien zu erhalten. Um zusätzliche Kopien dieses Gegenstands zu kaufen, müsst ihr zuerst den Erfolg verdienen. 

Quests

Erkundung

Spieler gegen Spieler

Dungeons & Schlachtzüge

Berufe

Erweiterungsfeatures

Quests

Gegenstandsname

Kategorie

Erfolg

Verkäufer/Kosten

Elchtrophäe von Nesingwary

Classic: Östliche Königreiche

Die Grünen Hügel des Schlingendorntals

Verkäufer: Jaquilina Dramet
Ort: Nördliches Schlingendorntal
Kosten: 450 Gold

Essenswagen aus Goldhain

Classic: Östliche Königreiche

Voller Wagen

Verkäufer: Fiona
Ort: Welthändler
Kosten: 3000 Gold

Schaufelhauertrophäe von Nesingwary

Nordend

Der Schnee von Nordend

Verkäufer: Proviantmeisterin Boulian
Ort: Sholazarbecken
Kosten: 500 Gold

Luxusschlafsofa von Suramar

Legion

Aufstand

Verkäufer: Jocenna
Ort: Suramar
Kosten: 1200 Ordensressourcen

Gemälde "Nacht über dem Juwelenverzierten Anwesen"

Legion

Guter Suramariter

Verkäufer: Jocenna
Ort: Suramar
Kosten: 2000 Ordensressourcen, 1000 Gold
Fraktion: Die Nachtsüchtigen – Ehrfürchtig

Federbett aus Shala'nir

Legion

Das große Val'sharabenteuer!

Verkäufer: Selfira Bernhain
Ort: Val'sharah
Kosten: 950 Ordensressourcen

Seebärenkamin

Battle for Azeroth

Segel setzen

Verkäufer: Pearl Barlow
Zone: Tiragardesund
Kosten: 800 Kriegsressourcen

Grüner Vorhang der Prachtmeers

Battle for Azeroth

Die Stolz von Kul Tiras

Verkäufer: Pearl Barlow
Zone: Tiragardesund
Kosten: 300 Kriegsressourcen

Tiragardeschatztruhe

Battle for Azeroth

Ein großes Ding will Weile haben

Verkäufer: Pearl Barlow
Zone: Tiragardesund
Kosten: 650 Kriegsressourcen

Goldener Altar des Loas

Battle for Azeroth

Auf die Plätze, fertig, Loa!

Verkäufer: T'lama
Ort: Zuldazar
Kosten: 500 Kriegsressourcen

Götze von Pa'ku, Herrin der Winde

Battle for Azeroth

Paku'ai

Verkäufer: T'lama
Ort: Zuldazar
Kosten: 200 Kriegsressourcen

Gebänderte Kiste aus Lordaeron

Kriegsanstrengungen (Battle for Azeroth)

Krieg über Azeroth: Nach Lordaeron

Verkäufer: Arkanist Peroleth
Ort: Zuldazar
Kosten: 150 Kriegsressourcen

Stachelwaffenständer aus Lordaeron

Kriegsanstrengungen (Battle for Azeroth)

Krieg über Azeroth: Kalimdor in Flammen

Verkäufer: Arkanist Peroleth
Ort: Zuldazar
Kosten: 200 Kriegsressourcen

Gebändertes Fass aus Lordaeron

Kriegsanstrengungen (Battle for Azeroth)

Krieg über Azeroth: Das Brachland

Verkäufer: Arkanist Peroleth
Ort: Zuldazar
Kosten: 150 Kriegsressourcen

Rechteckiger Teppich aus Lordaeron

Battle for Azeroth

Gerüstet zum Krieg

Verkäufer: Arkanist Peroleth
Ort: Zuldazar
Kosten: 200 Kriegsressourcen

Großes Kriegszelt der Verlassenen

Battle for Azeroth

Frontkämpfer

Verkäufer:  Versorgerin Mukra
Ort: Zuldazar
Kosten: 200 Dienstmedaillen der Eidgebundenen

Bücherregal von Gonk

Battle for Azeroth

Raptarireiter

Verkäufer: T'lama
Ort: Zuldazar
Kosten: 500 Kriegsressourcen

Große Maske von Bwonsamdi, Loa der Gräber

Battle for Azeroth

Zandalar für immer!

Verkäufer: T'lama
Ort: Zuldazar
Kosten: 1200 Kriegsressourcen

Wandleuchte aus Valdrakken

Dragonflight

Grenzvorteile

Verkäufer: Ironus Froststahl
Ort: Thaldraszus
Kosten: 150 Vorräte der Dracheninseln

Gilnearisches Partyfass

Dragonflight

Rückeroberung von Gilneas

Verkäufer: Marie Allen und Samantha Buckley
Ort: Ruinen von Gilneas
Kosten: 150 Gold

Fünfeckiger Steintisch

Dragonflight

Blaue Dämmerung

Verkäufer: Silvrath
Ort: Valdrakken
Kosten: 150 Vorräte der Dracheninseln

Liege der Felsquellen

The War Within

Besucher der Insel von Dorn

Verkäufer: Garnett
Ort: Dornogal
Kosten: 900 Resonanzkristalle

Raketengetriebener Brunnen

The War Within

Besucher von Lorenhall

Verkäufer: Stacks Oberskimmer
Ort: Lorenhall

Kosten: 1500 Resonanzkristalle

Erkundung

Gegenstandsname

Kategorie

Erfolg

Verkäufer/Kosten

Aufbewahrungstruhe der Himmelshörner

Legion

Schätze des Hochbergs

Verkäufer: Ransa Graufeder/Torv Dubstampf
Ort: Hochberg
Kosten: 750 Ordensressourcen 500 Gold

Schatz der Kaldorei

Legion

Schätze von Val’sharah

Verkäufer: Selfira Bernhain
Ort: Val'sharah
Kosten: 750 Ordensressourcen

Wandregal der Zandalari

Battle for Azeroth

Dünenreiter

Verkäufer: T'lama
Ort: Zuldazar
Kosten: 150 Kriegsressourcen

Redundanter Rückgewinnungsturm

Battle for Azeroth

Baulöwe

 

Verkäufer: Gestohlener königlicher Händlerbot
Ort: Mechagon
Kosten: 2 Energiezellen 1 Kettenzündspule und 500 Gold

Schraubenversiegeltes Dampffass

Battle for Azeroth

Schrottplatzlehrling

Verkäufer: Gestohlener königlicher Händlerbot
Ort: Mechagon
Kosten: 1 Kiste mit E.R.S.A.T.Z.-Teilen

Gnomischer Zahnradstapel

Battle for Azeroth

Schrottplatzbastler

Verkäufer: Gestohlener königlicher Händlerbot
Ort: Mechagon
Kosten: 50 Ersatzteile

Drachenhorttruhe

Dracheninseln

Verbotenes Raubgut

Verkäufer: Jolinth
Ort: Die Verbotene Insel

Kosten: 1.500 Elementarüberfluss

Foliant der Edikte der Irdenen

The War Within

Schiefer der Einigkeit

Verkäufer: Jorid
Ort: Dornogal

Kosten: 750 Resonanzkristalle

Aufzeichnungen des Schreibers der Kaheti

The War Within

Geschichte erschnüffeln

Verkäufer: Thripse
Ort: Stadt der Fäden

Kosten:1500 Kej

Kohlenpfanne aus Dornogal

The War Within

Wir sind die ganze Nacht hier

Verkäufer: Garnett
Ort: Dornogal

Kosten: 600 Resonanzkristalle

Ruheplattform aus Bummelgau

The War Within

In den Schlaf geschaukelt

Verkäufer: Garnett
Ort: Dornogal
Kosten: 800 Resonanzkristalle

Spieler gegen Spieler

Gegenstandsname

Kategorie

Erfolg

Verkäufer/Kosten

Duellflagge der Horde

Spieler gegen Spieler

Todesengel

Verkäufer: Joruh
Ort: Orgrimmar
Kosten: 1000 Ehre

Duellflagge des Herausforderers

Spieler gegen Spieler

Duell-ikat

Verkäufer: Joruh/Riica
Ort: Orgrimmar/Sturmwind
Kosten: 1000 Ehre

Ermächtigung des Berserkers

Spieler gegen Spieler

Kampfantritt

Verkäufer: Joruh/Riica
Ort: Orgrimmar/Sturmwind
Kosten: 5 Ehrenabzeichen

Ermächtigung des Wächters

Spieler gegen Spieler

Fortschritt im Kampf

Verkäufer: Joruh/Riica
Ort: Orgrimmar/Sturmwind
Kosten: 5 Ehrenabzeichen

Chaotische Ermächtigung

Spieler gegen Spieler

Kampferfahren

Verkäufer: Joruh/Riica
Ort: Orgrimmar/Sturmwind
Kosten: 5 Ehrenabzeichen

Geheimnisvolle Ermächtigung

Spieler gegen Spieler

Kampfexperte

Verkäufer: Joruh/Riica
Ort: Orgrimmar/Sturmwind
Kosten: 5 Ehrenabzeichen

Ermächtigung des Heilers

Spieler gegen Spieler

Champion des Kampfes

Verkäufer: Joruh/Riica
Ort: Orgrimmar/Sturmwind
Kosten: 5 Ehrenabzeichen

Ermächtigung des Läufers

Spieler gegen Spieler

Meister des Kampfes

Verkäufer: Joruh/Riica
Ort: Orgrimmar/Sturmwind
Kosten: 5 Ehrenabzeichen

Duellflagge der Allianz

Spieler gegen Spieler

Abrissbirne

Verkäufer: Riica
Ort: Sturmwind
Kosten: 1000 Ehre

Schlachtfeldbanner der Allianz

Arathibecken

Flaggenjagd

Verkäufer: Riica
Ort: Sturmwind
Kosten: 600 Ehre

Schlachtfeldbanner der Horde

Arathibecken

Verteidigungskünstler

Verkäufer: Joruh
Ort: Orgrimmar
Kosten: 600 Ehre

Flagge des Kriegshymnenklans

Kriegshymnenschlucht

Veteran der Kriegshymnenschlucht

Verkäufer: Joruh
Ort: Orgrimmar
Kosten: 800 Ehre

Schildwachenflagge der Silberschwingen

Kriegshymnenschlucht

Hartnäckiger Verteidiger

Verkäufer: Riica
Ort: Sturmwind
Kosten: 800 Ehre

Unangefochtenes Schlachtfeldbanner

Auge des Sturms

Sturmeroberer

Verkäufer: Joruh/Riica
Ort: Orgrimmar/Sturmwind
Kosten: 400 Ehre

Schlachtfeldflagge des Nethersturms

Auge des Sturms

Sturmsoldat

Verkäufer: Joruh/Riica
Ort: Orgrimmar/Sturmwind
Kosten: 300 Ehre

Verstärktes Allianzbanner

Alteractal

Alterac-Grabjäger

Verkäufer: Riica
Ort: Sturmwind
Kosten: 1200 Ehrenabzeichen

Verstärktes Hordebanner

Alteractal

Turmverteidigung

Verkäufer: Joruh
Ort: Orgrimmar
Kosten: 1200 Ehre

Eisentor des Drachenmals

Zwillingsgipfel

Meister der Zwillingsgipfel

Verkäufer: Joruh
Ort: Orgrimmar
Kosten: 5000 Ehre

Kugel der Macht aus Katmogu, Sockel aus Katmogu

Katmogu

Meister des Tempels von Katmogu

Verkäufer: Joruh/Riica
Ort: Orgrimmar/Sturmwind
Kosten: 1000 Ehrenabzeichen (Kugel)
2000 Ehre (Sockel)

Rauchlaternenpfahl

Schlacht um Gilneas

Sieg in der Schlacht um Gilneas

Verkäufer: Joruh/Riica
Ort: Orgrimmar/Sturmwind
Kosten: 450 Ehre

Ziel des Streiters der Irdenen

Tiefbeuteschlucht

Sieg in der Tiefbeuteschlucht

Verkäufer: Velerd/Joruh
Zone: Dornogal/Orgrimmar
Kosten: 750 Ehre

Tiefbeutekristall

Tiefbeuteschlucht

Sprinten in der Schlucht

Verkäufer: Velerd/Joruh
Zone: Dornogal/Orgrimmar
Kosten: 2500 Ehre

Dungeons & Schlachtzüge

Gegenstandsname

Kategorie

Erfolg

Verkäufer/Kosten

Gnomisches W.E.R.K.Z.E.U.G.

Battle for Azeroth - Dungeons

M.C., behämmert

Verkäufer: Gestohlener königlicher Händlerbot
Ort: Mechagon
Kosten: 100 Ersatzteile

Kopf der Brutmutter

 

Wrath of the Lich King - Schlachtzüge

Mehr Dots!

Verkäufer: Axel
Ort: Morastwinkel, Düstermarschen
Kosten: 250 Gold

Schleifer des Taurenjuweliers

Dungeon von Legion

Komm und schneck sie dir!

Verkäufer: Ransa Graufeder/Torv Dubstampf
Ort: Hochberg
Kosten: 500 Ordensressourcen 300 Gold

G.L.Ü.C.K.-Automat des Garbagio

The War Within - Schlachtzüge

Eine Stufe höher

Verkäufer: Ando die Knarre
Ort: Befreiung von Lorenhall
Kosten: 7777 Gold

Berufe

Gegenstandsname

Kategorie

Erfolg

Verkäufer/Kosten

Schmiede aus Dazar'alor

Berufe

Handwerksmeister der Zandalari

Verkäufer: T’lama
Ort: Zuldazar
Kosten: 600 Kriegsressourcen

Lagerzelt des Fallsprungaußenpostens

Berufe

Professioneller Algarimeister

Verkäufer: Garnett
Ort: Dornogal
Kosten: 900 Resonanzkristalle

Grillpfanne des Kochs von Zuldazar

Kochkunst

Festmahl der Zandalari

Verkäufer: T’lama
Ort: Zuldazar
Kosten: 400 Kriegsressourcen

Dunkeleisenkohlepfanne

Archäologie

Die Könige unter dem Berg

Verkäufer: Dedric Graupelformer
Ort: Dun Morogh
Kosten: 700 Gold

Erweiterungsfeatures

Gegenstandsname

Kategorie

Erfolg

Verkäufer/Kosten

Steinstuhl der Schattenschmiede

Szenarien von Pandaria

Blutroter Schnee

Verkäufer: Dedric Graupelformer
Ort: Dun Morogh
Kosten: 350 Gold

Waffenständer der Schwarzen Klinge

Legion - Ordenshalle

Die Kampagne des Todesgebieters

Verkäufer: Rüstmeister Ozorg
Ort: Acherus: Die Schwarze Festung
Kosten: 1500 Ordensressourcen

Glevenständer der Illidari

Legion - Ordenshalle

Die Kampagne des Rächers

Verkäufer: Falara Nachtweise
Ort: Mardum, der Zerrüttete Abgrund
Kosten: 1500 Ordensressourcen
 

Kohlenpfanne von Elune

Legion - Ordenshalle

Die Kampagne des Erzdruiden

Verkäufer: Amurra Disteltau
Ort: Der Hain der Träume
Kosten: 1500 Ordensressourcen

Skelettdrachentrophäe der Volltrefferhütte

Legion - Ordenshalle

Die Kampagne des Meisterjägers

Verkäufer: Ausstatter Reynolds
Ort: Die Volltrefferhütte
Kosten: 1500 Ordensressourcen

Büchersturm der Tirisgarde

Legion - Ordenshalle

Die Kampagne des Erzmagiers

Verkäufer: Jackson Watkins
Ort: Die Halle des Wächters
Kosten: 1500 Ordensressourcen

Klostergong

Legion - Ordenshalle

Die Kampagne des Großmeisters

Verkäufer: Caydori Sternenlicht
Ort: Die Wandernde Insel
Kosten: 1500 Ordensressourcen

Kandelaber vom Sanktum des Lichts

Legion - Ordenshalle

Die Kampagne des Hochlords

Verkäufer: Eadric der Reine
Ort: Die Östlichen Pestländer
Kosten: 1500 Ordensressourcen

Schriftrolle der Konklave

Legion - Ordenshalle

Die Kampagne des Hohepriesters

Verkäufer: Meridelle Lichtfunke
Ort: Der Netherlichttempel
Kosten: 1500 Ordensressourcen

Marktbude der Ungekrönten

Legion - Ordenshalle

Die Kampagne der Schattenklinge

Verkäufer: Kelsey Stahlfunken
Ort: Dalaran
Kosten: 1500 Ordensressourcen

Mahlstromlavalampe

Legion - Ordenshalle

Die Kampagne des Scharfsehers

Verkäufer: Flammenschmiedin Lanying
Ort: Der Mahlstrom
Kosten: 1500 Ordensressourcen

Podium der Schreckensnarbe

Legion - Ordenshalle

Die Kampagne des Netherlords

Verkäufer: Gigi Gigaleer
Ort: Schreckensnarbe
Kosten: 1500 Ordensressourcen

Schildwall der Valarjar

Legion - Ordenshalle

Die Kampagne des Schlachtenfürsten

Verkäufer: Rüstmeister Durnolf
Ort: Himmelsfeste
Kosten: 1500 Ordensressourcen

Späherkarte der Teufelshammer

Legion - Ordenshalle

Stellt eine Armee für die Teufelshammer auf

Verkäufer: Falara Nachtweise
Ort: Mardum, der Zerrüttete Abgrund
Kosten: 2000 Ordensressourcen

Cenarischer Torbogen

Legion - Ordenshalle

Stellt eine Armee für den Hain der Träume auf

Verkäufer: Amurra Disteltau
Ort: Der Hain der Träume
Kosten: 2000 Ordensressourcen

Bogenschießstand des Unsichtbaren Pfads

Legion - Ordenshalle

Stellt eine Armee für die Volltrefferhütte auf

Verkäufer: Ausstatter Reynolds
Ort: Die Volltrefferhütte
Kosten: 2000 Ordensressourcen

Planungskarte der Schwarzen Klinge

Legion - Ordenshalle

Stellt eine Armee für Acherus auf

Verkäufer: Rüstmeister Ozorg
Ort: Acherus: Die Schwarze Festung
Kosten: 2000 Ordensressourcen

Kommandokarte des Netherlichts

Legion - Ordenshalle

Stellt eine Armee für den Netherlichttempel auf

Verkäufer: Meridelle Lichtfunke
Ort: Der Netherlichttempel
Kosten: 2000 Ordensressourcen

Planungstisch der Fünf Sonnenaufgänge

Legion - Ordenshalle

Stellt eine Armee für den Tempel der Fünf Sonnenaufgänge auf

Verkäufer: Caydori Sternenlicht
Ort: Die Wandernde Insel
Kosten: 2000 Ordensressourcen

Waffenständer der Silbernen Hand

Legion - Ordenshalle

Stellt eine Armee für das Sanktum des Lichts auf

Verkäufer: Eadric der Reine
Ort: Die Östlichen Pestländer
Kosten: 2000 Ordensressourcen

Planungstisch der Ungekrönten

Legion - Ordenshalle

Stellt eine Armee für die Halle der Schatten auf

Verkäufer: Kelsey Stahlfunken
Ort: Dalaran
Kosten: 2000 Ordensressourcen

Späherkarte des Irdenen Rings

Legion - Ordenshalle

Stellt eine Armee für den Mahlstrom auf

Verkäufer: Flammenschmiedin Lanying
Ort: Der Mahlstrom
Kosten: 2000 Ordensressourcen

Gefechtskarte der Tirisgarde

Legion - Ordenshalle

Stellt eine Armee für die Halle des Wächters auf

Verkäufer: Jackson Watkins
Ort: Die Halle des Wächters
Kosten: 2000 Ordensressourcen

Schlachtplanungskarte der Schreckensnarbe

Legion - Ordenshalle

Stellt eine Armee für die Schreckensnarbe auf

Verkäufer: Gigi Gigaleer
Ort: Die Schreckensnarbe
Kosten: 2000 Ordensressourcen

Kriegskarte der Himmelsfeste

Legion - Ordenshalle

Stellt eine Armee für die Himmelsfeste auf

Verkäufer: Rüstmeister Durnolf
Ort: Himmelsfeste
Kosten: 2000 Ordensressourcen

Nachbildung: Buchband der Toten

Legion - Ordenshalle

Legendäre Forschung der Schwarzen Klinge

Verkäufer: Rüstmeister Ozorg
Ort: Acherus: Die Schwarze Festung
Kosten: 3000 Ordensressourcen

Nachbildung: Foliant der Dämonengeheimnisse

Legion - Ordenshalle

Legendäre Forschung der Illidari

Verkäufer: Falara Nachtweise
Ort: Mardum, der Zerrüttete Abgrund
Kosten: 3000 Ordensressourcen

Nachbildung: Foliant der Ahnen

Legion - Ordenshalle

Legendäre Forschung des Hains der Träume

Verkäufer: Amurra Disteltau
Ort: Der Hain der Träume
Kosten: 3000 Ordensressourcen

Nachbildung: Legenden der Jagd

Legion - Ordenshalle

Legendäre Forschung des Unsichtbaren Pfads

Verkäufer: Ausstatter Reynolds
Ort: Die Volltrefferhütte
Kosten: 3000 Ordensressourcen

Nachbildung: Wort der Konklave

Legion - Ordenshalle

Legendäre Forschung der Netherlichtkonklave

Verkäufer: Meridelle Lichtfunke
Ort: Der Netherlichttempel
Kosten: 3000 Ordensressourcen

Nachbildung: Chronik der Zeitalter

Legion - Ordenshalle

Legendäre Forschung der Fünf Sonnenaufgänge

Verkäufer: Caydori Sternenlicht
Ort: Die Wandernde Insel
Kosten: 3000 Ordensressourcen

Beschworenes Archiv der Tirisgarde

Legion - Ordenshalle

Legendäre Forschung der Tirisgarde

Verkäufer: Jackson Watkins
Ort: Die Halle des Wächters
Kosten: 3000 Ordensressourcen

Nachbildung: Buchband der Uralten Könige

Legion - Ordenshalle

Legendäre Forschung der Silbernen Hand

Verkäufer: Eadric der Reine
Ort: Die Östlichen Pestländer
Kosten: 3000 Ordensressourcen

Gestohlene Kopie der Blutchronik

Legion - Ordenshalle

Gestohlene Kopie der Blutchronik

Verkäufer: Kelsey Stahlfunken
Ort: Dalaran
Kosten: 3000 Ordensressourcen

Nachbildung: Worte zu Wind und Erde

Legion - Ordenshalle

Legendäre Forschung des Mahlstroms

Verkäufer: Flammenschmiedin Lanying
Ort: Der Mahlstrom
Kosten: 3000 Ordensressourcen

Nachbildung: Foliant der verseuchten Instrumente

Legion - Klassenordenshalle

Legendäre Forschung der Schwarzen Ernte

Verkäufer: Gigi Gigaleer
Ort: Die Schreckensnarbe
Kosten: 3000 Ordensressourcen

Nachbildung: Sage der Valarjar

Legion - Ordenshalle

Legendäre Forschung der Valarjar

Verkäufer: Rüstmeister Durnolf
Ort: Himmelsfeste
Kosten: 3000 Ordensressourcen

Nachbildung: Seelenschmiede von Acherus

Legion - Ordenshalle

Verstecktes Potenzial des Todesgebieters

Verkäufer: Rüstmeister Ozorg
Ort: Acherus: Die Schwarze Festung
Kosten: 5000 Ordensressourcen

Nachbildung: Verfluchte Schmiede der Nathrezim

Legion - Ordenshalle

Verstecktes Potenzial des Rächers

Verkäufer: Falara Nachtweise
Ort: Mardum, der Zerrüttete Abgrund
Kosten: 5000 Ordensressourcen

Ableger der Saat der Zeitalter

Legion - Ordenshalle

Verstecktes Potenzial des Erzdruiden

Verkäufer: Amurra Disteltau
Ort: Der Hain der Träume
Kosten: 5000 Ordensressourcen

Nachbildung: Altar der Ewigen Jagd

Legion - Ordenshalle

Verstecktes Potenzial des Meisterjägers

Verkäufer: Ausstatter Reynolds
Ort: Die Volltrefferhütte
Kosten: 5000 Ordensressourcen

Beschworener Altar des Wächters

Legion - Ordenshalle

Verstecktes Potenzial des Erzmagiers

Verkäufer: Jackson Watkins
Ort: Die Halle des Wächters
Kosten: 5000 Ordensressourcen

Nachbildung: Schmiede des tosenden Bergs

Legion - Ordenshalle

Verstecktes Potenzial des Großmeisters

Verkäufer: Caydori Sternenlicht
Ort: Die Wandernde Insel
Kosten: 5000 Ordensressourcen

Nachbildung: Altar der Uralten Könige

Legion - Ordenshalle

Verstecktes Potenzial des Hochlords

Verkäufer: Eadric der Reine
Ort: Die Östlichen Pestländer
Kosten: 5000 Ordensressourcen

Nachbildung: Altar des Lichts und Schattens

Legion - Ordenshalle

Verstecktes Potenzial des Hohepriesters

Verkäufer: Meridelle Lichtfunke
Ort: Der Netherlichttempel
Kosten: 5000 Ordensressourcen

Nachbildung: Tiegel der Ungekrönten

Legion - Ordenshalle

Verstecktes Potenzial der Schattenklinge

Verkäufer: Kelsey Stahlfunken
Ort: Dalaran
Kosten: 5000 Ordensressourcen

Elementaraltar des Mahlstroms

Legion - Ordenshalle

Verstecktes Potenzial des Scharfsehers

Verkäufer: Flammenschmiedin Lanying
Ort: Der Mahlstrom
Kosten: 5000 Ordensressourcen

Nachbildung: Teufelsblutaltar

Legion - Ordenshalle

Verstecktes Potenzial des Netherlords

Verkäufer: Gigi Gigaleer
Ort: Die Schreckensnarbe
Kosten: 5000 Ordensressourcen

Nachbildung: Die Schmiede von Odyn

Legion - Ordenshalle

Verstecktes Potenzial des Schlachtenfürsten

Verkäufer: Rüstmeister Durnolf
Ort: Himmelsfeste
Kosten: 5000 Ordensressourcen

Himmelshornpfeildrachen

Legion

Trommelkreis

Verkäufer: Ransa Graufeder/Torv Dubstampf
Ort: Hochberg
Kosten: 500 Ordensressourcen 300 Gold

Mutters titanische Kohlenpfanne

Battle for Azeroth

Die Waffen nieder

Verkäufer: MUTTER
Ort: Herzkammer
Kosten: 10000 Echos aus Ny'alotha

Gefangenes Auge von N'Zoth

Battle for Azeroth

Die Waffen nieder

Verkäufer: MUTTER
Ort: Herzkammer
Kosten: 10000 Echos aus Ny'alotha

Portal zur Verdammnis

Shadowlands

Zurück aus dem Jenseits

Verkäufer:  Ve'nari
Ort: Der Schlund
Kosten: 10000 Stygia

Der große Hort

Dragonflight

Eine erweckte Welt

Verkäufer: Evantkis
Ort: Valdrakken
Kosten: 7500 Vorräte der Dracheninseln

Schriftrolle von K'areshs Fall

Lehrensuche

Lehrensuche: Astrale Sicht

Verkäufer: Lali die Assistentin
Ort: Tal der Ewigen Blüten
Kosten: 2000 Gold

Foliant des Überlebenden

Lehrensuche

Lehrensuche: Xal'atath

Verkäufer: Lali die Assistentin
Ort: Tal der Ewigen Blüten
Kosten: 2000 Gold

Geschichte des vorletzten Lichkönigs

Lehrensuche

Lehrensuche: Der Lichkönig

Verkäufer: Lali die Assistentin
Ort: Tal der Ewigen Blüten
Kosten: 2000 Gold

Foliant der Silbermondintrigen

Lehrensuche

Lehrensuche: Die Elfen von Quel'Thalas

Verkäufer: Lali die Assistentin
Ort: Tal der Ewigen Blüten
Kosten: 2000 Gold

Jeder Erfolg erzählt eine Geschichte: Lasst Euer Zuhause Eure erlebten Abenteuer und Eure errungenen Siege widerspiegeln.

Quelle: Blizzard

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2025 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.