Housing in World of Warcraft: Diese Dekorationen schaltest du durch Erfolge frei
Dekorationen in World of Warcraft lassen sich durch Erfolge freischalten. Die vollständige Liste zeigt Itemnamen, Kategorien, Erfolge und Händler.
In dieser Übersicht siehst du, welche Dekorationen du für das Housing in World of Warcraft über Erfolge freischaltest. Die Tabelle bündelt alle wichtigen Infos zu Gegenstand, Kategorie, Erfolg sowie Händler und Kosten, damit du gezielt die passenden Einrichtungsstücke für dein Zuhause in Azeroth freischaltest und nachkaufen kannst.
- Alle aufgeführten Dekorationen werden über abgeschlossene Erfolge im WoW-Housing freigeschaltet.
- Die Tabelle sammelt Dekorationen aus unterschiedlichen Aktivitäten wie Quests, Erkundung, Spieler gegen Spieler, Dungeons & Schlachtzüge, Berufe und Erweiterungsfeatures.
- Zu jedem Eintrag zeigt die Tabelle Kategorie, zugehörigen Erfolg sowie Verkäufer und Kosten für weitere Kopien.
- Einige Erfolge gewähren eine Dekoration einmalig pro Account und schalten danach die Möglichkeit frei, zusätzliche Kopien bei Händlern zu kaufen.
Housing-Dekorationen aus Erfolgen in der Tabelle
Wenn du eine bestimmte Wohn-Dekoration suchst, findest du sie in der Tabelle über ihren Gegenstandsnamen, die zugehörige Kategorie und den Erfolg, der sie freischaltet.
Es gibt viele Möglichkeiten für Spieler, in World of Warcraft Behausungsdekorationen zu sammeln. Eine Möglichkeit ist der Abschluss von Erfolgen. Spieler können eine Dekoration aus Erfolgen durch eine Vielzahl an Aktivitäten verdienen, und viele davon habt ihr während eurer Zeit in Azeroth bereits verdient.
Einige Erfolge gewähren einmalig Dekorationen (und auch nur einmalig pro Account) und schalten dann die Möglichkeit frei, woanders weitere Kopien zu erhalten. Um zusätzliche Kopien dieses Gegenstands zu kaufen, müsst ihr zuerst den Erfolg verdienen.
Quests
Gegenstandsname
Kategorie
Erfolg
Verkäufer/Kosten
Classic: Östliche Königreiche
Die Grünen Hügel des Schlingendorntals
Verkäufer: Jaquilina Dramet
Ort: Nördliches Schlingendorntal
Kosten: 450 Gold
Classic: Östliche Königreiche
Voller Wagen
Verkäufer: Fiona
Ort: Welthändler
Kosten: 3000 Gold
Nordend
Der Schnee von Nordend
Verkäufer: Proviantmeisterin Boulian
Ort: Sholazarbecken
Kosten: 500 Gold
Legion
Aufstand
Verkäufer: Jocenna
Ort: Suramar
Kosten: 1200 Ordensressourcen
Legion
Guter Suramariter
Verkäufer: Jocenna
Ort: Suramar
Kosten: 2000 Ordensressourcen, 1000 Gold
Fraktion: Die Nachtsüchtigen – Ehrfürchtig
Legion
Das große Val'sharabenteuer!
Verkäufer: Selfira Bernhain
Ort: Val'sharah
Kosten: 950 Ordensressourcen
Battle for Azeroth
Segel setzen
Verkäufer: Pearl Barlow
Zone: Tiragardesund
Kosten: 800 Kriegsressourcen
Battle for Azeroth
Die Stolz von Kul Tiras
Verkäufer: Pearl Barlow
Zone: Tiragardesund
Kosten: 300 Kriegsressourcen
Battle for Azeroth
Ein großes Ding will Weile haben
Verkäufer: Pearl Barlow
Zone: Tiragardesund
Kosten: 650 Kriegsressourcen
Battle for Azeroth
Auf die Plätze, fertig, Loa!
Verkäufer: T'lama
Ort: Zuldazar
Kosten: 500 Kriegsressourcen
Battle for Azeroth
Paku'ai
Verkäufer: T'lama
Ort: Zuldazar
Kosten: 200 Kriegsressourcen
Kriegsanstrengungen (Battle for Azeroth)
Krieg über Azeroth: Nach Lordaeron
Verkäufer: Arkanist Peroleth
Ort: Zuldazar
Kosten: 150 Kriegsressourcen
Kriegsanstrengungen (Battle for Azeroth)
Krieg über Azeroth: Kalimdor in Flammen
Verkäufer: Arkanist Peroleth
Ort: Zuldazar
Kosten: 200 Kriegsressourcen
Kriegsanstrengungen (Battle for Azeroth)
Krieg über Azeroth: Das Brachland
Verkäufer: Arkanist Peroleth
Ort: Zuldazar
Kosten: 150 Kriegsressourcen
Battle for Azeroth
Gerüstet zum Krieg
Verkäufer: Arkanist Peroleth
Ort: Zuldazar
Kosten: 200 Kriegsressourcen
Battle for Azeroth
Frontkämpfer
Verkäufer: Versorgerin Mukra
Ort: Zuldazar
Kosten: 200 Dienstmedaillen der Eidgebundenen
Battle for Azeroth
Raptarireiter
Verkäufer: T'lama
Ort: Zuldazar
Kosten: 500 Kriegsressourcen
Battle for Azeroth
Zandalar für immer!
Verkäufer: T'lama
Ort: Zuldazar
Kosten: 1200 Kriegsressourcen
Dragonflight
Grenzvorteile
Verkäufer: Ironus Froststahl
Ort: Thaldraszus
Kosten: 150 Vorräte der Dracheninseln
Dragonflight
Rückeroberung von Gilneas
Verkäufer: Marie Allen und Samantha Buckley
Ort: Ruinen von Gilneas
Kosten: 150 Gold
Dragonflight
Blaue Dämmerung
Verkäufer: Silvrath
Ort: Valdrakken
Kosten: 150 Vorräte der Dracheninseln
The War Within
Besucher der Insel von Dorn
Verkäufer: Garnett
Ort: Dornogal
Kosten: 900 Resonanzkristalle
The War Within
Besucher von Lorenhall
Verkäufer: Stacks Oberskimmer
Ort: Lorenhall
Kosten: 1500 Resonanzkristalle
Erkundung
Gegenstandsname
Kategorie
Erfolg
Verkäufer/Kosten
Legion
Schätze des Hochbergs
Verkäufer: Ransa Graufeder/Torv Dubstampf
Ort: Hochberg
Kosten: 750 Ordensressourcen 500 Gold
Legion
Schätze von Val’sharah
Verkäufer: Selfira Bernhain
Ort: Val'sharah
Kosten: 750 Ordensressourcen
Battle for Azeroth
Dünenreiter
Verkäufer: T'lama
Ort: Zuldazar
Kosten: 150 Kriegsressourcen
Battle for Azeroth
Baulöwe
Verkäufer: Gestohlener königlicher Händlerbot
Ort: Mechagon
Kosten: 2 Energiezellen 1 Kettenzündspule und 500 Gold
Battle for Azeroth
Schrottplatzlehrling
Verkäufer: Gestohlener königlicher Händlerbot
Ort: Mechagon
Kosten: 1 Kiste mit E.R.S.A.T.Z.-Teilen
Battle for Azeroth
Schrottplatzbastler
Verkäufer: Gestohlener königlicher Händlerbot
Ort: Mechagon
Kosten: 50 Ersatzteile
Dracheninseln
Verbotenes Raubgut
Verkäufer: Jolinth
Ort: Die Verbotene Insel
Kosten: 1.500 Elementarüberfluss
The War Within
Schiefer der Einigkeit
Verkäufer: Jorid
Ort: Dornogal
Kosten: 750 Resonanzkristalle
The War Within
Geschichte erschnüffeln
Verkäufer: Thripse
Ort: Stadt der Fäden
Kosten:1500 Kej
The War Within
Wir sind die ganze Nacht hier
Verkäufer: Garnett
Ort: Dornogal
Kosten: 600 Resonanzkristalle
The War Within
In den Schlaf geschaukelt
Verkäufer: Garnett
Ort: Dornogal
Kosten: 800 Resonanzkristalle
Spieler gegen Spieler
Gegenstandsname
Kategorie
Erfolg
Verkäufer/Kosten
Spieler gegen Spieler
Todesengel
Verkäufer: Joruh
Ort: Orgrimmar
Kosten: 1000 Ehre
Spieler gegen Spieler
Duell-ikat
Verkäufer: Joruh/Riica
Ort: Orgrimmar/Sturmwind
Kosten: 1000 Ehre
Spieler gegen Spieler
Kampfantritt
Verkäufer: Joruh/Riica
Ort: Orgrimmar/Sturmwind
Kosten: 5 Ehrenabzeichen
Spieler gegen Spieler
Fortschritt im Kampf
Verkäufer: Joruh/Riica
Ort: Orgrimmar/Sturmwind
Kosten: 5 Ehrenabzeichen
Spieler gegen Spieler
Kampferfahren
Verkäufer: Joruh/Riica
Ort: Orgrimmar/Sturmwind
Kosten: 5 Ehrenabzeichen
Spieler gegen Spieler
Kampfexperte
Verkäufer: Joruh/Riica
Ort: Orgrimmar/Sturmwind
Kosten: 5 Ehrenabzeichen
Spieler gegen Spieler
Champion des Kampfes
Verkäufer: Joruh/Riica
Ort: Orgrimmar/Sturmwind
Kosten: 5 Ehrenabzeichen
Spieler gegen Spieler
Meister des Kampfes
Verkäufer: Joruh/Riica
Ort: Orgrimmar/Sturmwind
Kosten: 5 Ehrenabzeichen
Spieler gegen Spieler
Abrissbirne
Verkäufer: Riica
Ort: Sturmwind
Kosten: 1000 Ehre
Arathibecken
Flaggenjagd
Verkäufer: Riica
Ort: Sturmwind
Kosten: 600 Ehre
Arathibecken
Verteidigungskünstler
Verkäufer: Joruh
Ort: Orgrimmar
Kosten: 600 Ehre
Kriegshymnenschlucht
Veteran der Kriegshymnenschlucht
Verkäufer: Joruh
Ort: Orgrimmar
Kosten: 800 Ehre
Kriegshymnenschlucht
Hartnäckiger Verteidiger
Verkäufer: Riica
Ort: Sturmwind
Kosten: 800 Ehre
Auge des Sturms
Sturmeroberer
Verkäufer: Joruh/Riica
Ort: Orgrimmar/Sturmwind
Kosten: 400 Ehre
Auge des Sturms
Sturmsoldat
Verkäufer: Joruh/Riica
Ort: Orgrimmar/Sturmwind
Kosten: 300 Ehre
Alteractal
Alterac-Grabjäger
Verkäufer: Riica
Ort: Sturmwind
Kosten: 1200 Ehrenabzeichen
Alteractal
Turmverteidigung
Verkäufer: Joruh
Ort: Orgrimmar
Kosten: 1200 Ehre
Zwillingsgipfel
Meister der Zwillingsgipfel
Verkäufer: Joruh
Ort: Orgrimmar
Kosten: 5000 Ehre
Katmogu
Meister des Tempels von Katmogu
Verkäufer: Joruh/Riica
Ort: Orgrimmar/Sturmwind
Kosten: 1000 Ehrenabzeichen (Kugel)
2000 Ehre (Sockel)
Schlacht um Gilneas
Sieg in der Schlacht um Gilneas
Verkäufer: Joruh/Riica
Ort: Orgrimmar/Sturmwind
Kosten: 450 Ehre
Tiefbeuteschlucht
Sieg in der Tiefbeuteschlucht
Verkäufer: Velerd/Joruh
Zone: Dornogal/Orgrimmar
Kosten: 750 Ehre
Tiefbeuteschlucht
Sprinten in der Schlucht
Verkäufer: Velerd/Joruh
Zone: Dornogal/Orgrimmar
Kosten: 2500 Ehre
Dungeons & Schlachtzüge
Gegenstandsname
Kategorie
Erfolg
Verkäufer/Kosten
Battle for Azeroth - Dungeons
M.C., behämmert
Verkäufer: Gestohlener königlicher Händlerbot
Ort: Mechagon
Kosten: 100 Ersatzteile
Wrath of the Lich King - Schlachtzüge
Mehr Dots!
Verkäufer: Axel
Ort: Morastwinkel, Düstermarschen
Kosten: 250 Gold
Dungeon von Legion
Komm und schneck sie dir!
Verkäufer: Ransa Graufeder/Torv Dubstampf
Ort: Hochberg
Kosten: 500 Ordensressourcen 300 Gold
The War Within - Schlachtzüge
Eine Stufe höher
Verkäufer: Ando die Knarre
Ort: Befreiung von Lorenhall
Kosten: 7777 Gold
Berufe
Gegenstandsname
Kategorie
Erfolg
Verkäufer/Kosten
Berufe
Handwerksmeister der Zandalari
Verkäufer: T’lama
Ort: Zuldazar
Kosten: 600 Kriegsressourcen
Berufe
Professioneller Algarimeister
Verkäufer: Garnett
Ort: Dornogal
Kosten: 900 Resonanzkristalle
Kochkunst
Festmahl der Zandalari
Verkäufer: T’lama
Ort: Zuldazar
Kosten: 400 Kriegsressourcen
Archäologie
Die Könige unter dem Berg
Verkäufer: Dedric Graupelformer
Ort: Dun Morogh
Kosten: 700 Gold
Erweiterungsfeatures
Gegenstandsname
Kategorie
Erfolg
Verkäufer/Kosten
Szenarien von Pandaria
Blutroter Schnee
Verkäufer: Dedric Graupelformer
Ort: Dun Morogh
Kosten: 350 Gold
Legion - Ordenshalle
Die Kampagne des Todesgebieters
Verkäufer: Rüstmeister Ozorg
Ort: Acherus: Die Schwarze Festung
Kosten: 1500 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Die Kampagne des Rächers
Verkäufer: Falara Nachtweise
Ort: Mardum, der Zerrüttete Abgrund
Kosten: 1500 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Die Kampagne des Erzdruiden
Verkäufer: Amurra Disteltau
Ort: Der Hain der Träume
Kosten: 1500 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Die Kampagne des Meisterjägers
Verkäufer: Ausstatter Reynolds
Ort: Die Volltrefferhütte
Kosten: 1500 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Die Kampagne des Erzmagiers
Verkäufer: Jackson Watkins
Ort: Die Halle des Wächters
Kosten: 1500 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Die Kampagne des Großmeisters
Verkäufer: Caydori Sternenlicht
Ort: Die Wandernde Insel
Kosten: 1500 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Die Kampagne des Hochlords
Verkäufer: Eadric der Reine
Ort: Die Östlichen Pestländer
Kosten: 1500 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Die Kampagne des Hohepriesters
Verkäufer: Meridelle Lichtfunke
Ort: Der Netherlichttempel
Kosten: 1500 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Die Kampagne der Schattenklinge
Verkäufer: Kelsey Stahlfunken
Ort: Dalaran
Kosten: 1500 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Die Kampagne des Scharfsehers
Verkäufer: Flammenschmiedin Lanying
Ort: Der Mahlstrom
Kosten: 1500 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Die Kampagne des Netherlords
Verkäufer: Gigi Gigaleer
Ort: Schreckensnarbe
Kosten: 1500 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Die Kampagne des Schlachtenfürsten
Verkäufer: Rüstmeister Durnolf
Ort: Himmelsfeste
Kosten: 1500 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Stellt eine Armee für die Teufelshammer auf
Verkäufer: Falara Nachtweise
Ort: Mardum, der Zerrüttete Abgrund
Kosten: 2000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Stellt eine Armee für den Hain der Träume auf
Verkäufer: Amurra Disteltau
Ort: Der Hain der Träume
Kosten: 2000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Stellt eine Armee für die Volltrefferhütte auf
Verkäufer: Ausstatter Reynolds
Ort: Die Volltrefferhütte
Kosten: 2000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Stellt eine Armee für Acherus auf
Verkäufer: Rüstmeister Ozorg
Ort: Acherus: Die Schwarze Festung
Kosten: 2000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Stellt eine Armee für den Netherlichttempel auf
Verkäufer: Meridelle Lichtfunke
Ort: Der Netherlichttempel
Kosten: 2000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Stellt eine Armee für den Tempel der Fünf Sonnenaufgänge auf
Verkäufer: Caydori Sternenlicht
Ort: Die Wandernde Insel
Kosten: 2000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Stellt eine Armee für das Sanktum des Lichts auf
Verkäufer: Eadric der Reine
Ort: Die Östlichen Pestländer
Kosten: 2000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Stellt eine Armee für die Halle der Schatten auf
Verkäufer: Kelsey Stahlfunken
Ort: Dalaran
Kosten: 2000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Stellt eine Armee für den Mahlstrom auf
Verkäufer: Flammenschmiedin Lanying
Ort: Der Mahlstrom
Kosten: 2000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Stellt eine Armee für die Halle des Wächters auf
Verkäufer: Jackson Watkins
Ort: Die Halle des Wächters
Kosten: 2000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Stellt eine Armee für die Schreckensnarbe auf
Verkäufer: Gigi Gigaleer
Ort: Die Schreckensnarbe
Kosten: 2000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Stellt eine Armee für die Himmelsfeste auf
Verkäufer: Rüstmeister Durnolf
Ort: Himmelsfeste
Kosten: 2000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Legendäre Forschung der Schwarzen Klinge
Verkäufer: Rüstmeister Ozorg
Ort: Acherus: Die Schwarze Festung
Kosten: 3000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Legendäre Forschung der Illidari
Verkäufer: Falara Nachtweise
Ort: Mardum, der Zerrüttete Abgrund
Kosten: 3000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Legendäre Forschung des Hains der Träume
Verkäufer: Amurra Disteltau
Ort: Der Hain der Träume
Kosten: 3000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Legendäre Forschung des Unsichtbaren Pfads
Verkäufer: Ausstatter Reynolds
Ort: Die Volltrefferhütte
Kosten: 3000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Legendäre Forschung der Netherlichtkonklave
Verkäufer: Meridelle Lichtfunke
Ort: Der Netherlichttempel
Kosten: 3000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Legendäre Forschung der Fünf Sonnenaufgänge
Verkäufer: Caydori Sternenlicht
Ort: Die Wandernde Insel
Kosten: 3000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Legendäre Forschung der Tirisgarde
Verkäufer: Jackson Watkins
Ort: Die Halle des Wächters
Kosten: 3000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Legendäre Forschung der Silbernen Hand
Verkäufer: Eadric der Reine
Ort: Die Östlichen Pestländer
Kosten: 3000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Gestohlene Kopie der Blutchronik
Verkäufer: Kelsey Stahlfunken
Ort: Dalaran
Kosten: 3000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Legendäre Forschung des Mahlstroms
Verkäufer: Flammenschmiedin Lanying
Ort: Der Mahlstrom
Kosten: 3000 Ordensressourcen
Legion - Klassenordenshalle
Legendäre Forschung der Schwarzen Ernte
Verkäufer: Gigi Gigaleer
Ort: Die Schreckensnarbe
Kosten: 3000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Legendäre Forschung der Valarjar
Verkäufer: Rüstmeister Durnolf
Ort: Himmelsfeste
Kosten: 3000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Verstecktes Potenzial des Todesgebieters
Verkäufer: Rüstmeister Ozorg
Ort: Acherus: Die Schwarze Festung
Kosten: 5000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Verstecktes Potenzial des Rächers
Verkäufer: Falara Nachtweise
Ort: Mardum, der Zerrüttete Abgrund
Kosten: 5000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Verstecktes Potenzial des Erzdruiden
Verkäufer: Amurra Disteltau
Ort: Der Hain der Träume
Kosten: 5000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Verstecktes Potenzial des Meisterjägers
Verkäufer: Ausstatter Reynolds
Ort: Die Volltrefferhütte
Kosten: 5000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Verstecktes Potenzial des Erzmagiers
Verkäufer: Jackson Watkins
Ort: Die Halle des Wächters
Kosten: 5000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Verstecktes Potenzial des Großmeisters
Verkäufer: Caydori Sternenlicht
Ort: Die Wandernde Insel
Kosten: 5000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Verstecktes Potenzial des Hochlords
Verkäufer: Eadric der Reine
Ort: Die Östlichen Pestländer
Kosten: 5000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Verstecktes Potenzial des Hohepriesters
Verkäufer: Meridelle Lichtfunke
Ort: Der Netherlichttempel
Kosten: 5000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Verstecktes Potenzial der Schattenklinge
Verkäufer: Kelsey Stahlfunken
Ort: Dalaran
Kosten: 5000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Verstecktes Potenzial des Scharfsehers
Verkäufer: Flammenschmiedin Lanying
Ort: Der Mahlstrom
Kosten: 5000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Verstecktes Potenzial des Netherlords
Verkäufer: Gigi Gigaleer
Ort: Die Schreckensnarbe
Kosten: 5000 Ordensressourcen
Legion - Ordenshalle
Verstecktes Potenzial des Schlachtenfürsten
Verkäufer: Rüstmeister Durnolf
Ort: Himmelsfeste
Kosten: 5000 Ordensressourcen
Legion
Trommelkreis
Verkäufer: Ransa Graufeder/Torv Dubstampf
Ort: Hochberg
Kosten: 500 Ordensressourcen 300 Gold
Battle for Azeroth
Die Waffen nieder
Verkäufer: MUTTER
Ort: Herzkammer
Kosten: 10000 Echos aus Ny'alotha
Battle for Azeroth
Die Waffen nieder
Verkäufer: MUTTER
Ort: Herzkammer
Kosten: 10000 Echos aus Ny'alotha
Shadowlands
Zurück aus dem Jenseits
Verkäufer: Ve'nari
Ort: Der Schlund
Kosten: 10000 Stygia
Dragonflight
Eine erweckte Welt
Verkäufer: Evantkis
Ort: Valdrakken
Kosten: 7500 Vorräte der Dracheninseln
Lehrensuche
Lehrensuche: Astrale Sicht
Verkäufer: Lali die Assistentin
Ort: Tal der Ewigen Blüten
Kosten: 2000 Gold
Lehrensuche
Lehrensuche: Xal'atath
Verkäufer: Lali die Assistentin
Ort: Tal der Ewigen Blüten
Kosten: 2000 Gold
Lehrensuche
Lehrensuche: Der Lichkönig
Verkäufer: Lali die Assistentin
Ort: Tal der Ewigen Blüten
Kosten: 2000 Gold
Lehrensuche
Lehrensuche: Die Elfen von Quel'Thalas
Verkäufer: Lali die Assistentin
Ort: Tal der Ewigen Blüten
Kosten: 2000 Gold
Jeder Erfolg erzählt eine Geschichte: Lasst Euer Zuhause Eure erlebten Abenteuer und Eure errungenen Siege widerspiegeln.
