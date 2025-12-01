Housing in World of Warcraft: Diese Dekorationen schaltest du durch Erfolge frei

Dekorationen in World of Warcraft lassen sich durch Erfolge freischalten. Die vollständige Liste zeigt Itemnamen, Kategorien, Erfolge und Händler.

In dieser Übersicht siehst du, welche Dekorationen du für das Housing in World of Warcraft über Erfolge freischaltest. Die Tabelle bündelt alle wichtigen Infos zu Gegenstand, Kategorie, Erfolg sowie Händler und Kosten, damit du gezielt die passenden Einrichtungsstücke für dein Zuhause in Azeroth freischaltest und nachkaufen kannst.

Alle aufgeführten Dekorationen werden über abgeschlossene Erfolge im WoW-Housing freigeschaltet.

im WoW-Housing freigeschaltet. Die Tabelle sammelt Dekorationen aus unterschiedlichen Aktivitäten wie Quests, Erkundung, Spieler gegen Spieler, Dungeons & Schlachtzüge, Berufe und Erweiterungsfeatures.

Zu jedem Eintrag zeigt die Tabelle Kategorie, zugehörigen Erfolg sowie Verkäufer und Kosten für weitere Kopien.

für weitere Kopien. Einige Erfolge gewähren eine Dekoration einmalig pro Account und schalten danach die Möglichkeit frei, zusätzliche Kopien bei Händlern zu kaufen.

