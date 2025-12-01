Spiel:
World of Warcraft
Addon:
The War Within
Version:
Patch 11.2.5
WoWNewsarchivDezember 2025Housing in World of Warcraft: Übersicht aller Berufsrezepte für Dekorationen

Housing in World of Warcraft: Übersicht aller Berufsrezepte für Dekorationen

Geschrieben von Telias am 01.12.2025 um 21:30

Umfassende Tabelle mit Housing-Dekorationen, die in World of Warcraft durch Berufe aus allen Erweiterungen hergestellt werden.

Inhaltsverzeichnis
  1. Tabellenübersicht: Dekorationen nach Berufen in WoW Housing

Mit Patch 11.2.7 verwandeln Handwerker in World of Warcraft ihre alten Reagenzien aus allen Erweiterungen in neue Behausungsdekorationen für dein Eigenheim.

  • Die Tabelle zeigt Housing-Dekorationen, die du über verschiedene Berufe herstellen kannst – von Alchemie bis Kochkunst.
  • Dafür nutzt du angesammelte Reagenzien wie Kräuter, Erze, Leder und mehr aus Classic, späteren Erweiterungen und The War Within.
  • Holz ist eine neue Ressource und fließt in verschiedene Handwerksrezepte für Behausungsdekorationen ein.
  • Jede Dekoration ist einem Beruf, einer Quelle (z. B. „Klassische Alchemie“) und konkreten Werkzeugen und Reagenzien zugeordnet.
  • So erkennst du auf einen Blick, welche Dekorationen du für dein Housing herstellen oder über das Auktionshaus handeln kannst.

Tabellenübersicht: Dekorationen nach Berufen in WoW Housing

In der folgenden Tabelle findest du alle im Artikel aufgeführten Behausungsdekorationen für dein WoW Housing, sortiert nach Beruf, Erweiterung und benötigten Reagenzien.

Housing Dekorationen in World of Warcraft durch Berufe herstellen

Abenteuer, bald könnten eure Taschen und Bankfächer um einiges leichter werden! Mit dem Erscheinen des Inhaltsupdates „Die Warnung“, könnt ihr die Reagenzien, die ihr von Word of Warcrafts Classic-Zeiten bis hin zu The War Within angesammelt habt, einen neuen Sinn geben. Handwerker können ihre Sammlungen an Kräutern, Erzen, Ledern und mehr in einzigartige Behausungsdekorationen verwandeln.

Egal, ob ihr euer Eigenheim individuell gestalten möchtet oder im Auktionshaus satte Gewinne einfahren wollt, es gab noch keine bessere Zeit, eure alten Materialien aus dem Keller zu holen und zu sehen, welche neuen Dinge daraus geschaffen werden können. Von bezaubernden Hängeleuchten zu robusten Schmiedebänken, die Möglichkeiten umfassen alle Erweiterungen und jede Werkbank. Was werdet ihr als erstes erschaffen?

Wir haben zudem Holz als neue Ressource eingeführt, die gesammelt und in verschiedenen Handwerksrezepten eingesetzt werden kann.

Alchemie

Schmiedekunst

Verzauberkunst

Ingenieurskunst

Inschriftenkunde

Juwelierskunst

Lederverarbeitung

Schneiderei

Kochkunst

  

Alchemie

Gegenstandsname

Quelle

Werkzeuge und Reagenzien

Schwarzes Farbstoffpigment

Klassische Alchemie

Reagenzien: Verschiedene zerstoßene Kräuter

Blaues Farbstoffpigment

Klassische Alchemie

Reagenzien: Verschiedene zerstoßene Kräuter

Braunes Farbstoffpigment

Klassische Alchemie

Reagenzien: Verschiedene zerstoßene Kräuter

Grünes Farbstoffpigment

Klassische Alchemie

Reagenzien: Verschiedene zerstoßene Kräuter

Orangefarbenes Farbstoffpigment

Klassische Alchemie

Reagenzien: Verschiedene zerstoßene Kräuter

Lila Farbstoffpigment

Klassische Alchemie

Reagenzien: Verschiedene zerstoßene Kräuter

Rotes Farbstoffpigment

Klassische Alchemie

Reagenzien: Verschiedene zerstoßene Kräuter

Türkises Farbstoffpigment

Klassische Alchemie

Reagenzien: Verschiedene zerstoßene Kräuter

Weißes Farbstoffpigment

Klassische Alchemie

Reagenzien: Verschiedene zerstoßene Kräuter

Gelbes Farbstoffpigment

Klassische Alchemie

Reagenzien: Verschiedene zerstoßene Kräuter

Arbeitstisch des Apothekers

Klassische Alchemie

Reagenzien: Kristallphiole (6), Eisenholz (40), Essenz des Untodes (16), Arkanitbarren (12), Schwarzer Lotus (8)

Verkorkter schwarzer Trank

Klassische Alchemie

Reagenzien: Kristallphiole, Eisenholz (10), Dunkelrune (2), Schwarzer Farbstoff (2)

Glasierte Phiole der Sin'dorei

Alchemie der Scherbenwelt

Reagenzien: Kristallphiole, Olembaholz (6), Trank des verrückten Alchemisten (5), Khoriumbarren (4)

Fackel des Schattenrats

Alchemie der Scherbenwelt

Reagenzien: Olembaholz (16), Fläschchen des blendenden Lichts (4), Gehärteter Adamantitbarren (3), Urfeuer (4)

Würgetangbeutel

Alchemie der Scherbenwelt

Reagenzien: Olembaholz (8), Würgetang (10), Netherstoffballen (4)

Seuchenkanister aus Eiskrone

Alchemie von Nordend

Reagenzien: Kaltwindholz (40), Äonenleben (2), Trank des wahnsinnigen Alchemisten (5), Gefrorene Kugel, Runenverzierter Heiltrank (10), Frostlotus (5)

Sonnenleuchte von Dalaran

Alchemie von Nordend

Reagenzien: Kaltwindholz (8), Titanstahlbarren (4), Äonenfeuer (3)

Blutkugel der San'layn

Alchemie von Nordend

Reagenzien: Kaltwindholz (20), Lichblüte (10), Äonenschatten (4), Frostlotus (3), Kristallphiole

Gilnearischer Kessel

Alchemie des Kataklysmus

Reagenzien: Aschenholz (30), Obsidiumbarren (16), Flüchtiges Wasser (40), Tiefsteinöl (6)

Gilnearischer grüner Trank

Alchemie des Kataklysmus

Reagenzien: Aschenholz (10), Flüchtiges Leben (5), Gertenrohr (5), Azsharas Schleier (3), Kristallphiole

Set des Pandarenalchemisten

Alchemie von Pandaria

Reagenzien: Bambusholz (16), Teepflanze (12), Meisterlicher Manatrank (5), Goldener Lotus (3), Kristallphiole

Retorte des Pandarenalchemisten

Alchemie von Pandaria

Reagenzien: Bambusholz (6), Geistereisenbarren (6), Regenmohn (8), Geist der Harmonie (2)

Orcischer Teufelsblutkessel

Alchemie von Draenor

Reagenzien: Schattenmondholz (25), Teufelsfäule (15), Echteisenerz (10), Alchemischer Katalysator (20)

Weinfass

Alchemie von Draenor

Reagenzien: Schattenmondholz (16), Magisches Wasser (6), Gorgrondtrauben (6), Alchemischer Katalysator (10)

Brunnen mit Ableger des Arcan'dor

Alchemie der Verheerten Inseln

Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (50), Dämonenstahlbarren (25), Teufelswurz (5), Uralter Manatrank (15), Sylvanelixier (20)

Sternenhelles Wahrsagebecken

Alchemie der Verheerten Inseln

Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (18), Arkhana (12), Sternlichtrose (2), Uralter Manatrank (5)

Flaschenlampe aus Boralus

Alchemie von Battle for Azeroth

Reagenzien: Düsterkiefernholz (5), Kristallphiole, Meeresstängel (8), Gischtvernebeltes Leinen (4)

Flaschenlieferung der Zandalari

Alchemie von Battle for Azeroth

Reagenzien: Düsterkiefernholz (12), Kristallphiole (3), Ankerkraut (3)

Sündentalgkerzen

Alchemie der Schattenlande

Reagenzien: Ardenholz (9), Gemahlene Witwenblüte (4), Siegelwachs (6), Schleierstoff (2)

Schleiergesicherter Animazapfen

Alchemie der Schattenlande

Reagenzien: Ardenholz (12), Gemahlener Nachtschatten (3), Zwielichtborke (2), Essenz der Wiedergeburt (2)

Elixierflasche des Drachen

Alchemie der Dracheninseln

Reagenzien: Drachenkiefernholz (7), Befestigter Federkiel des Schreibers, Drakonische Phiole, Lufterfüllter Manatrank (3)

Grüne Vase aus Valdrakken

Alchemie der Dracheninseln

Reagenzien: Drachenkiefernholz (28), Glänzender Stein (6), Erweckte Erde (4), Omnium Draconis (6), Khaz'goriterz (3)

Badewanne der Felsquellen

Alchemie von Khaz Algar

Reagenzien: Dorntannenholz (34), Entweihter Zunderkasten (4), Destilliertes algarisches Süßwasser (12), Kristallines Pulver (6), Geordneter Gartenbau

Retorte des nerubischen Alchemisten

Alchemie von Khaz Algar

Reagenzien: Dorntannenholz (8), Viridianreizhut (2), Goldbesetzte Phiole (1), Schlummerseelenserum (3)

Schmiedekunst

Gegenstandsname

Quelle

Werkzeuge und Reagenzien

Schattenschmiedewandleuchte

Klassische Schmiedekunst

Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Eisenholz (10), Dunkeleisenbarren (12), Lavakern (4), Großer glänzender Splitter (2)

Stahlemblem von Eisenschmiede

Klassische Schmiedekunst

Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Eisenholz (20), Dunkeleisenbarren (20), Arkanitbarren (8), Verzaubertes Leder (4)

Bronzebanner der Verbannten

Schmiedekunst der Scherbenwelt

Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Olembaholz (20), Khoriumbarren (8), Urerde (4), Urmondstoff (2)

Kristallschmiede der Draenei

Schmiedekunst der Scherbenwelt

Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Olembaholz (50), Gehärteter Adamantitbarren (8), Khoriumbarren (10), Urfeuer (10), Himmelsfeuerdiamant (2)

Schmiedeamboss der Draenei

Schmiedekunst der Scherbenwelt

Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Olembaholz (25), Gehärteter Adamantitbarren (4), Khoriumbarren (6), Urerde (4)

Runenamboss aus Dalaran

Schmiedekunst von Nordend

Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Kaltwindholz (40), Titanstahlbarren (8), Runenbeschriebene Kugel (6), Äonenerde (4)

Tor in der Kanalisation von Dalaran

Schmiedekunst von Nordend

Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Kaltwindholz (30), Titanstahlbarren (6), Runenbeschriebene Kugel (4), Äonenwasser (2)

Sonnenleuchte von Dalaran

Schmiedekunst von Nordend

Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Kaltwindholz (8), Titanstahlbarren (4), Äonenfeuer (3)

Gilnearische Heugabel

Schmiedekunst des Kataklysmus

Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Aschenholz (8), Elementiumbarren (12), Flüchtige Erde (6)

Stehende Rauchlampe

Schmiedekunst des Kataklysmus

Benötigt: Amboss, Schmiedehammer

Reagenzien: Aschenholz (35), Obsidiumbarren (20), Gluttopas (8), Chaoskugel (4)

Pandarenkamin

Schmiedekunst von Pandaria

Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Bambusholz (40), Trilliumbarren (35), Geist der Harmonie (6)

Signalkohlenpfanne der Pandaren

Schmiedekunst von Pandaria

Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Bambusholz (25), Lebendiger Stahl (3), Blutgeist (4), Kohle (5)

Waffenständer des Schwarzfelsklans

Schmiedekunst von Draenor

Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Schattenmondholz (40), Schwarzfelserz (30), Rohes Tierleder (15), Wildblut (5)

Frostwallschmiede

Schmiedekunst von Draenor

Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Schattenmondholz (45), Echteisenerz (50), Magisches Feuer (25), Urgeist (5), Schwarzfelserz (25)

Zaun aus Suramar

Schmiedekunst der Verheerten Inseln

Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (15), Dämonenstahlbarren (10), Leylichtsplitter

Zaunpfahl aus Suramar

Schmiedekunst der Verheerten Inseln

Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (10), Dämonenstahlbarren (5), Leylichtsplitter

Suppentopf der Tauren

Schmiedekunst der Verheerten Inseln

Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (35), Dämonenstahlbarren (20), Grobes Meersalz (3), Hochberglachs (5), Flusszwiebel (3), Dalapeñoschote (3)

Schleifstein aus Brennadam

Schmiedekunst von Battle for Azeroth

Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Düsterkiefernholz (18), Sturmsilbererz (20), Fleischige Keule (15)

Sturmsangherd

Schmiedekunst von Battle for Azeroth

Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Düsterkiefernholz (20), Sturmsilbererz (25), Langlebiger Fluxus (10)

Juwelenbesetzter Venthyrkelch

Schmiedekunst der Schattenlande

Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Ardenholz (8), Sinvyrerz (3), Laestriterz (5), Wutauge, Essenz der Qual

Meditationsbecken des Aspiranten

Schmiedekunst der Schattenlande

Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Ardenholz (45), Laestriterz (20), Kohlensäurehaltiges Wasser (20), Essenz der Tapferkeit (5)

Hängender Kessel aus Valdrakken

Schmiedekunst der Dracheninseln

Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Drachenkiefernholz (46), Verwesungsresistenter Kessel (1), Wildstoff (4), Khaz'goriterz (9), Trank des gefrorenen Fokus (5)

Signalkohlenpfanne aus Schwingenrast

Schmiedekunst der Dracheninseln

Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Drachenkiefernholz (42), Urzeitliche geschmolzene Legierung (12), Rubin der Königin, Mystischer Saphir, Schillernder Smaragd, Gesplitterter Onyx, Ewigkeitsbernstein

Rostende Schraubbank

Alchemie von Khaz Algar

Benötigt: Amboss, Schmiedehammer Reagenzien: Dorntannenholz (15), Handvoll Bismutbolzen (4), Kernlegierung (5)

Schredderradtruhe

Alchemie von Khaz Algar

Benötigt: Amboss, Schmiedehammer Reagenzien: Dorntannenholz (30), Kerngeschmiedeter Dietrich, Launische Verdrahtung, Kernlegierung (5), Aufgeladene Legierung

Verzauberkunst

Gegenstandsname

Quelle

Reagenzien

Mystische Kohlenpfanne des Dunkelmeisters

Klassische Verzauberkunst

Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Eisenholz (30), Essenz des Untodes (16), Großer glänzender Splitter (12), Große ewige Essenz (8), Dunkelrune (8)

Lagerfeuer aus Tirisfal

Klassische Verzauberkunst

Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute

Reagenzien: Eisenholz (20), Große ewige Essenz (12), Verdichteter Stein (12), Feuerkern (5)

Holorunen der Draenei

Verzauberkunst der Scherbenwelt

Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute

Reagenzien: Olembaholz (20), Großer Prismasplitter (4), Große Planaressenz (4), Arkaner Staub (12)

Holopfad der Draenei

Verzauberkunst der Scherbenwelt

Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Olembaholz (20), Großer Prismasplitter (4), Große Planaressenz (4), Arkaner Staub (12)

Sternenkonsole der Aldor

Verzauberkunst der Scherbenwelt

Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Olembaholz (40), Leerenkristall (6), Großer Prismasplitter (6), Große Planaressenz (8), Arkaner Staub (20)

Mal des Magierauges

Verzauberkunst von Nordend

Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Kaltwindholz (12), Tiefenkristall (2), Große kosmische Essenz (6), Schleierstaub (8)

Stanzpfeifes Postportal

Verzauberkunst von Nordend

Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Kaltwindholz (20), Tiefenkristall (3), Große kosmische Essenz (3), Titanbarren (4), Froststoffballen (6)

Zwielichtfeuerkanister

Verzauberkunst des Kataklysmus

Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Aschenholz (20), Gehärteter Elementiumbarren (2), Lebendiger Funken

Glasflasche aus Lohenscheit

Verzauberkunst des Kataklysmus

Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Aschenholz (8), Kristallphiole, Hypnotischer Staub (6), Flüchtiges Feuer (3)

Intensives Mogukohlenbecken

Verzauberkunst von Pandaria

Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Bambusholz (30), Sha-Kristall (15), Spukender Geist (4), Kohle (5)

Tischlampe der Pandaren

Verzauberkunst von Pandaria

Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Bambusholz (8), Geist der Harmonie (2), Ätherischer Splitter (9), Windwollstoff (4)

Draenethystlichterkette

Verzauberkunst von Draenor

Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Schattenmondholz (10), Glitzernder Splitter (6), Schwarzfelserz (5), Prächtiges Fell (5)

Signalkohlenpfanne der Ahnen

Verzauberkunst von Draenor

Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Schattenmondholz (30), Temporaler Kristall (12), Magisches Feuer (8), Magische Erde (4)

Brunnen der Nachtspitze

Verzauberkunst der Verheerten Inseln

Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (48), Dämonenstahlbarren (25), Leylichtsplitter (25), Uralter Manatrank (10), Blut von Sargeras (3)

Eindämmungszelle aus Suramar

Verzauberkunst der Verheerten Inseln

Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (34), Chaoskristall (16), Dämonenstahlbarren (10), Blut von Sargeras (2)

Totem des Gezeitenweisen

Verzauberkunst von Battle for Azeroth

Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Düsterkiefernholz (35), Osmeniterz (30), Trüber Kristall (2), Düsterstaub (15), Destilliertes Wasser (10)

Rute des Drustverzauberers

Verzauberkunst von Battle for Azeroth

Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Düsterkiefernholz (6), Umbralsplitter (4), Raues Leder (2), Kalzifizierter Knochen

Animaflasche der Venthyr

Verzauberkunst der Schattenlande

Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Ardenholz (6), Seelenstaub (4), Sinvyrerz (3)

Laternenmast des Ardenwalds

Verzauberkunst der Schattenlande

Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Ardenholz (30), Ewiger Kristall (8), Seelenstaub (15), Zwielichtborke (6)

Drakonisches Schreiberbecken

Verzauberkunst der Dracheninseln

Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Drachenkiefernholz (50), Grimoire der fünf Schwärme, Resonierender Kristall (5), Glitzerndes Pergament (9), Khaz'goriterz (10)

Grimoire der fünf Schwärme

Verzauberkunst der Dracheninseln

Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Drachenkiefernholz (16), Wildstoff (2), Erweckte Luft, Glitzerndes Pergament (4), Pulsierender Splitter (6)

Hängende Wandleuchte aus Dornogal

Verzauberkunst von Khaz Algar

Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Dorntannenholz (10), Schimmernder Splitter (4), Kernlegierung (2), Öl der Anmut Beledars (2)

Nachbildung: Stasiskapsel der Erweckungsmaschine

Verzauberkunst von Khaz Algar

Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Dorntannenholz (40), Barren der Schallenden Tiefen (6), Kristallines Pulver (5), Glänzender Kristall (8), Gewundenes Getriebe (6)

Ingenieurskunst

Gegenstandsname

Quelle

Reagenzien

Tischsäge der Dunkeleisenzwerge

Klassische Ingenieurskunst

Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Eisenholz (40), Dunkeleisenbarren (12), Empfindlicher Arkanitwandler (8), Essenz der Erde (8), Thoriumapparat (6)

Gnomisches dampfgetriebenes Bett

Klassische Ingenieurskunst

Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Eisenholz (25), Thoriumröhre (4), Empfindlicher Arkanitwandler (4), Essenz des Feuers (4), Runenstoffballen (8)

Holoprojektorsockel der Draenei

Ingenieurskunst der Scherbenwelt

Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Olembaholz (25), Teufelsstahlstabilisator (6), Khoriumkraftkern (2)

Draeneitransmitter

Ingenieurskunst der Scherbenwelt

Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Olembaholz (15), Eine Handvoll Teufelseisenbolzen (6), Teufelseisengehäuse (4)

Kryokapsel der Festung der Stürme

Ingenieurskunst der Scherbenwelt

Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Olembaholz (50), Eisiger Sprengzünder (50), Eine Handvoll Teufelseisenbolzen (12), Khoriumkraftkern (4), Gehärtetes Adamantitrohr (3)

Hausverteidigungsgerät

Ingenieurskunst von Nordend

Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Kaltwindholz (28), Goblinmaschinenkolben (2), Eine Handvoll Kobaltbolzen (12), Überladener Kondensator (4)

Spaßbrumms spaßige Zugwand

Ingenieurskunst von Nordend

Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Kaltwindholz, Titanbarren, Froststahlröhre, Überladener Kondensator, Eine Handvoll Bolzen

Größenveränderbare Allzweckausrüstung

Ingenieurskunst von Nordend

Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Kaltwindholz (20), Titanbarren (20), Eine Handvoll Kobaltbolzen (2)

Gilnearischer Problemlöser

Ingenieurskunst des Kataklysmus

Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Aschenholz (40), Gehärteter Elementiumbarren (4), Eine Handvoll Obsidiumbolzen (8), Glutseidenstoff (6)

Kleine gilnearische Windmühle

Ingenieurskunst des Kataklysmus

Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Aschenholz (50), Obsidiumbarren (15), Eine Handvoll Obsidiumbolzen (6), Primitives Leder (12), Elektrifizierter Äther (5)

Kochtopf von Halbhügel

Ingenieurskunst von Pandaria

Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Bambusholz (30), Trilliumbarren (20), Geistereisenbolzen (12), Geist der Harmonie (8), Kohle (10)

Rekonstruierter Mogublitzbohrer

Ingenieurskunst von Pandaria

Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Bambusholz (50), Trilliumbarren (40), Hochexplosives Schwarzpulver (30), Geistereisenbolzen (16), Entweihtes Öl (4)

Teleskop des Draeneisternguckers

Ingenieurskunst von Draenor

Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Schattenmondholz (20), Schwarzfelserz (20), Temporaler Kristall (3), Magische Luft (12)

Architektentisch von Frostwall

Ingenieurskunst von Draenor

Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Schattenmondholz (25), Echteisenerz (15), Schwarzfelserz (10), Himmelblaue Pigmente (5), Leichtes Pergament (2)

Automatikhammer von Dalaran

Ingenieurskunst der Verheerten Inseln

Benötigt: Teufelsberührtes Holz (22), Automatikhammer, Dämonenstahlbarren (15)

Fehlgeschlagener Fehlschlagdetektorpylon

Ingenieurskunst der Verheerten Inseln

Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (28), Dämonenstahlbarren (20), Übergroße Sprengkapsel (15), Lockerer Abzug (10), Schattenrubin (3)

Deaktivierter Atomarer Rekalibrierer

Ingenieurskunst von Battle for Azeroth

Benötigt: Amboss
Reagenzien: Düsterkiefernholz (42), Sturmsilbererz (30), Moneliterz (35), Isoliertes Kabel (20), Energiezelle (5)

Gnomische Mega-Teslaspule

Ingenieurskunst von Battle for Azeroth

Benötigt: Amboss
Reagenzien: Düsterkiefernholz (45), Isoliertes Kabel (18), Chemische Sprengkapsel (15), Sturmsilbererz (10), Moneliterz (20), Energiezelle

Künstliche Miniatursonne aus Mechagon

Ingenieurskunst von Battle for Azeroth

Benötigt: Amboss
Reagenzien: Düsterkiefernholz (16), isoliertes Kabel (6), Sturmsilbererz (8), Moneliterz (8), Bernsteinflamme

Fangkiste des Kartells Xy

Ingenieurskunst der Schattenlande

Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Ardenholz (42), Laestritdietrich, Handvoll Laestritbolzen (8), Schattenschreckbarren (15), Zeitlich gesegnete Sprungfeder (6), Poröses Scheuermittel (4)

Animafass der Kyrianer

Ingenieurskunst der Schattenlande

Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Ardenholz (18), Soleniumerz (6), Umbryl (2), Poröses Scheuermittel (4), Essenz der Tapferkeit (2)

Teleskop aus Thaldraszus

Ingenieurskunst der Dracheninseln

Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Drachenkiefernholz (25), Rahmenlose Linse (2), Handvoll Serevitbolzen (4), Schockfederspule (4), Verstärktes Maschinenchassis (4)

Titanischer Brunnen aus Tyrhold

Ingenieurskunst der Dracheninseln

Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Drachenkiefernholz (50), Erweckte Ordnung (4), Schillerndes Wasser (20), Leuchtende Titanenkugel (2), Handvoll Serevitbolzen (8), Eingefettete Zahnräder (7), Verstärktes Maschinenchassis (9)

Nachbildung: Bohrvorrichtung der Grollenden Einöde

Ingenieurskunst von Khaz Algar

Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Dorntannenholz (42), Phiole voll Kahetiölen, Böser Bernstein, Handvoll Bismutbolzen (18), Gewundenes Getriebe (6), Entropieverstärker (10), Kernlegierung (15)

Schickimicki-Goblinlichterkette

Ingenieurskunst von Khaz Algar

Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Dorntannenholz (12), Glitzerndes Glas (6), Verquere Verdrahtung (6), Chaosschaltkreis

Inschriftenkunde

Gegenstandsname

Quelle

Reagenzien

Schwarzes Farbstoffpigment

Klassisches Mahlen

Verschiedene zerstoßene Kräuter

Blaues Farbstoffpigment

Klassisches Mahlen

Verschiedene zerstoßene Kräuter

Grünes Farbstoffpigment

Klassisches Mahlen

Verschiedene zerstoßene Kräuter

Orangefarbenes Farbstoffpigment

Klassisches Mahlen

Verschiedene zerstoßene Kräuter

Lila Farbstoffpigment

Klassisches Mahlen

Verschiedene zerstoßene Kräuter

Rotes Farbstoffpigment

Klassisches Mahlen

Verschiedene zerstoßene Kräuter

Türkises Farbstoffpigment

Klassisches Mahlen

Verschiedene zerstoßene Kräuter

Weißes Farbstoffpigment

Klassisches Mahlen

Verschiedene zerstoßene Kräuter

Gelbes Farbstoffpigment

Klassisches Mahlen

Verschiedene zerstoßene Kräuter

Braunes Farbstoffpigment

Klassisches Mahlen

Verschiedene zerstoßene Kräuter

Sarg aus Brill

Klassische Inschriftenkunde

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Eisenholz (25), Essenz des Untodes (8), Essenz der Erde (8), Himmelstinte (5)

Sargdeckel aus Brill

Klassische Inschriftenkunde

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Eisenholz (15), Essenz des Untodes (4), Essenz der Erde (2), Himmelstinte (2)

Bücherregal aus Kharanos

Klassische Inschriftenkunde

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Eisenholz (50), Rolle der Intelligenz IV (50), Verdichteter Stein (24), Thoriumbarren (12)

Donnerfelstotem

Klassische Inschriftenkunde

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Eisenholz (30), Essenz der Erde (8), Feuertinte (6)

Holztisch aus Eisenschmiede

Klassische Inschriftenkunde

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Eisenholz (45), Echtsilberbarren (12), Königstinte (8), Verzaubertes Leder (8), Filigranarbeit aus Mithril (4)

Bücherregal der Aldor

Inschriftenkunde der Scherbenwelt

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Olembaholz (25), Rolle der Intelligenz VI (50), Astraltinte (10), Urerde (4)

Kristallwegweiser

Inschriftenkunde der Scherbenwelt

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Olembaholz (12), Große Planaressenz (4), Dunkelflammentinte (3), Leichtes Pergament

Vergoldeter runder Draeneitisch

Inschriftenkunde der Scherbenwelt

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Olembaholz (20), Schweres Knotenhautleder (3), Khoriumbarren (2)

Bank aus Halaa

Inschriftenkunde der Scherbenwelt

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Olembaholz (20), Schweres Knotenhautleder (3), Urmana (2)

Totem des Klauenkönigs

Inschriftenkunde der Scherbenwelt

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Olembaholz (10), Astraltinte (3), Urleben (2)

Pfosten aus Dalaran

Inschriftenkunde von Nordend

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Kaltwindholz (12), Kobaltbarren (6), Meerestinte (3)

Bücherregal des Dalarangelehrten

Inschriftenkunde von Nordend

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Kaltwindholz (45), Titanstahlbarren (12), Schneegestöbertinte (6), Meerestinte (6), Ametrin (4)

Straßenschild aus Dalaran

Inschriftenkunde von Nordend

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Kaltwindholz (10), Titanbarren (6), Meerestinte (5), Leichtes Pergament (10)

Kiste der Kirin Tor

Inschriftenkunde von Nordend

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Kaltwindholz (6), Ametrin (2), Schneegestöbertinte (3)

Silberne Bank aus Dalaran

Inschriftenkunde von Nordend

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Kaltwindholz (18), Titanstahlbarren (4), Schneegestöbertinte (10)

Gilnearische Karte

Inschriftenkunde des Kataklysmus

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Aschenholz (8), Schwarzfahltinte (8), Obsidiumbarren (3), Leichtes Pergament

Gilnearischer Briefkasten

Inschriftenkunde des Kataklysmus

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Aschenholz (35), Elementiumbarren (12), Schwarzfahltinte (10), Obsidiumdietrich

Gilnearischer Schaukelstuhl

Inschriftenkunde des Kataklysmus

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Aschenholz (25), Infernotinte (8), Flüchtige Luft (6), Tiefsteinöl (4)

Gilnearisches Wandregal

Inschriftenkunde des Kataklysmus

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien:  Aschenholz (10), Schwarzfahltinte (4), Elementiumbarren (2)

Gilnearischer Holztisch

Inschriftenkunde des Kataklysmus

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Aschenholz (25), Infernotinte (8), Flüchtige Erde (6), Tiefsteinöl (4)

Hängende Papierlaternen

Inschriftenkunde von Pandaria

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Bambusholz (15), Sternenlichttinte (5), Windwollstoffballen (2)

Bank des Gasthauses Zum Glücklichen Reisenden

Inschriftenkunde von Pandaria

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Bambusholz (20), Traumtinte (6), Entweihtes Öl (5)

Bücherregal des Lehrensuchers

Inschriftenkunde von Pandaria

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Bambusholz (45), Sternenlichttinte (20), Geist der Harmonie (8), Lebendiger Stahl (4), Leichtes Pergament (18)

Pandarenholztisch

Inschriftenkunde von Pandaria

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Bambusholz (25), Traumtinte (6), Geist der Harmonie (4), Entweihtes Öl (5)

Quadratischer Pandarentisch

Inschriftenkunde von Pandaria

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Bambusholz (20), Traumtinte (6), Geist der Harmonie (6)

Erhöhte Kohlenpfanne von Frostwall

Inschriftenkunde von Draenor

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Schattenmondholz (25), Echteisenerz (20), Wildblut (10), Magisches Feuer (6)

Orcischer Zaun

Inschriftenkunde von Draenor

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Schattenmondholz (15), Echteisenerz (15), Magische Erde (8), Prächtiges Fell (10)

Orcischer Zaunpfahl

Inschriftenkunde von Draenor

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Schattenmondholz (10), Echteisenerz (10), Magische Erde (4)

Orcisches gebändertes Fass

Inschriftenkunde von Draenor

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Schattenmondholz (6), Schwarzfelserz (8), Himmelblaue Pigmente (6), Magische Erde (4)

Transportkiste aus Holz

Inschriftenkunde von Draenor

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Schattenmondholz (8), Schwarzfelserz (12), Himmelblaue Pigmente (10), Magische Erde (6)

Quadratischer Tisch aus Suramar mit Tischläufer

Inschriftenkunde der Verheerten Inseln

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (35), Rosenrote Pigmente (25), Machtgetränktes Seidengewebe (6), Dämonenstahlbarren (15)

Dalaranregale

Inschriftenkunde der Verheerten Inseln

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (22), Rosenrote Pigmente (15), Astralwinde (10), Straszanzeichen

Juwelierstisch der Nachtgeborenen

Inschriftenkunde der Verheerten Inseln

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (28), Edelsteinsplitter (5), Fahle Pigmente (20), Rosenrote Pigmente (10), Machtgetränktes Seidengewebe (3), Dämonenstahlbarren (5)

Kommode aus Suramar

Inschriftenkunde der Verheerten Inseln

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (30), Fahle Pigmente (25), Rosenrote Pigmente (10), Machtgetränktes Seidengewebe (6), Dämonenstahlbarren (15)

Vorratstruhe aus Suramar

Inschriftenkunde der Verheerten Inseln

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (20), Fahle Pigmente (20), Dämonenstahlbarren (12)

Aufbewahrungstruhe der Tauren

Inschriftenkunde der Verheerten Inseln

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (15), Rosenrote Pigmente (10), Fahle Pigmente (15), Shal'doreiseide (8)

Fass aus Boralus

Inschriftenkunde von Battle for Azeroth

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Düsterkiefernholz (6), Aromatisches Fischöl (5), Gischtvernebeltes Leinen (10)

Bücherregal aus Boralus

Inschriftenkunde von Battle for Azeroth

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Düsterkiefernholz (8), Gischtvernebeltes Leinen (8), Moneliterz (8), Aromatisches Fischöl

Vergoldeter Zandalaritisch

Inschriftenkunde von Battle for Azeroth

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Düsterkiefernholz (35), Ultramarinblaue Tinte (20), Moneliterz (24)

Transportkiste der Prachtmeers

Inschriftenkunde von Battle for Azeroth

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Düsterkiefernholz (8), Ultramarinblaue Tinte (5), Aromatisches Fischöl (5)

Zaun aus Zuldazar

Inschriftenkunde von Battle for Azeroth

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Düsterkiefernholz (15), Moneliterz (18), Blutrote Tinte (8)

Zaunpfahl aus Zuldazar

Inschriftenkunde von Battle for Azeroth

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Düsterkiefernholz (10), Moneliterz (6), Blutrote Tinte (4)

Hängekörbe des Ardenwalds

Inschriftenkunde der Schattenlande

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Ardenholz (16), Schleierstoff (5), Zwielichtborke (5)

Stuhl der aufstrebenden Seele

Inschriftenkunde der Schattenlande

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Ardenholz (28), Leuchtende Tinte (15), Umbryl (2)

Hextisch des Mittlers

Inschriftenkunde der Schattenlande

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Ardenholz (24), Lichtlose Seide (8), Laestriterz (8), Leuchtende Tinte (8)

Bücherregal des Kartells Ta

Inschriftenkunde der Schattenlande

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Ardenholz (35), Soleniumerz (10), Leuchtende Tinte (16), Umbryl

Schrein der Höhlennachtfae

Inschriftenkunde der Schattenlande

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Ardenholz (50), Stille Tinte (25), Seelenstaub (15), Essenz der Wiedergeburt (8), Schleierstoff (4), Zwielichtborke (4)

Große Vorratstruhe aus Revendreth

Inschriftenkunde der Schattenlande

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Ardenholz (20), Sinvyrerz (5), Umbraltinte (10)

Foliant der maldraxxischen Rituale

Inschriftenkunde der Schattenlande

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Ardenholz (10), Stille Tinte (5), Kantige Juwelendublette, Bleicher Knochen (8), Dunkles Pergament (10), Essenz der Knechtschaft (2)

Literatur des blauen Drachenschwarms

Inschriftenkunde der Dracheninseln

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Drachenkiefernholz (15), Glitzerndes Pergament (15), Lodernde Tinte (3), Blühende Tinte (4), Ruhige Tinte (5)

Literatur des grünen Drachenschwarms

Inschriftenkunde der Dracheninseln

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Drachenkiefernholz (16), Glitzerndes Pergament (16), Lodernde Tinte (2), Blühende Tinte (6), Ruhige Tinte (3)

Literatur des roten Drachenschwarms

Inschriftenkunde der Dracheninseln

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Drachenkiefernholz (16), Glitzerndes Pergament (16), Lodernde Tinte (7), Ruhige Tinte (5)

Lange Vorratstruhe aus Valdrakken

Inschriftenkunde der Dracheninseln

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Drachenkiefernholz (14), Sereviterz (10), Lodernde Tinte (6)

Gebändertes Fass aus Valdrakken

Inschriftenkunde der Dracheninseln

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Drachenkiefernholz (10), Sereviterz (8), Blühende Tinte (3)

Wandregal von Valdrakken

Inschriftenkunde der Dracheninseln

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Drachenkiefernholz (18), Zerbrochenes Glas (2), Khazgoriterz (2), Runenverzierte Krümmrinde (2)

Zaun der Algari

Inschriftenkunde von Khaz Algar

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Dorntannenholz (15), Kernlegierung, Schattentinte (2)

Zaunpfahl der Algari

Inschriftenkunde von Khaz Algar

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Dorntannenholz (10), Kernlegierung, Schattentinte

Bücherregal aus Dornogal

Inschriftenkunde von Khaz Algar

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Dorntannenholz (50), Frisches Pergament (30), Stattlicher Saphir (2), Kodifiziertes Grünholz (4), Sonnige Tinte (9)

Markteimer der Schmiedegründe

Inschriftenkunde von Khaz Algar

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Dorntannenholz (18), Kernlegierung (2), Schattentinte (2)

Tisch aus Freyholtz

Inschriftenkunde von Khaz Algar

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Dorntannenholz (35), Barren der Schallenden Tiefen (3), Kodifiziertes Grünholz (6), Unbändige Chiffre (3)

Aufbewahrungstruhe der Metbrauerei

Inschriftenkunde von Khaz Algar

Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Dorntannenholz (26), Kerngeschmiedeter Dietrich, Sturmgeladenes Leder (2), Kernlegierung (5), Schattentinte (3)

Juwelierskunst

Gegenstandsname

Quelle

Werkzeuge und Reagenzien

Kronleuchter aus Eisenschmiede

Klassische Juwelierskunst

Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Eisenholz (30), Echtsilberbarren (12), Filigranarbeit aus Mithril (8), Großer Opal (8)

Laternenmast des Schwarzfelsklans

Klassische Juwelierskunst

Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Eisenholz (40), Dunkeleisenbarren (16), Sternrubin (20), Lavakern (6)

Laternenmast aus Shattrath

Juwelierskunst der Scherbenwelt

Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Olembaholz (20), Quecksilberadamantit (6), Schattensangamethyst (2)

Wandleuchte aus Shattrath

Juwelierskunst der Scherbenwelt

Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Olembaholz (10), Quecksilberadamantit (3), Nachtauge (3)

Kristallkronleuchter der Draenei

Juwelierskunst von Nordend

Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Kaltwindholz (15), Gehärteter Adamantitbarren (4), Erdsturmdiamant (2)

Glastisch der Kirin Tor

Juwelierskunst von Nordend

Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Kaltwindholz (22), Kobaltbarren (8), Drachenauge (4)

Sonnenkronleuchter der Kirin Tor

Juwelierskunst von Nordend

Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Kaltwindholz (8), Kobaltbarren (6), Polarlichtdiamant (4)

Rauchlampe

Juwelierskunst des Kataklysmus

Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Aschenholz (8), Obsidiumbarren (6), Gluttopas (4), Chaoskugel (2)

Rauchwandleuchte

Juwelierskunst des Kataklysmus

Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Aschenholz (12), Obsidiumbarren (10), Gluttopas (4), Glutseidenstoff (4), Chaoskugel (2)

Drachenbrunnen des Jadetempels

Juwelierskunst von Pandaria

Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Bambusholz (50), Kugel der Geheimnisse, Trilliumbarren (30), Geist der Harmonie (6), Serpentin (2)

Pandarensteinmauer

Juwelierskunst von Pandaria

Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Bambusholz (15), Geistereisenbarren (10), Geist der Harmonie (2)

Pandarensteinpfosten

Juwelierskunst von Pandaria

Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Bambusholz (10), Geistereisenbarren (6), Geist der Harmonie (2)

Draenethystwandleuchte

Juwelierskunst von Draenor

Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Schattenmondholz (8), Schwarzfelserz (10), Prächtiges Fell (4), Magisches Feuer (2), Meisterschaftstaladit

Draenisches Becken

Juwelierskunst von Draenor

Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Schattenmondholz (25), Schwarzfelserz (20), Magisches Wasser (12), Großer Tempotaladit

Schattiges Fenster aus Suramar

Juwelierskunst der Verheerten Inseln

Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (25), Machtgetränktes Seidengewebe (3), Dämonenstahlbarren (10), Edelsteinsplitter (20)

Juwelierskollektion aus Suramar

Juwelierskunst der Verheerten Inseln

Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (12), Himmelsstein (4), Argulit (2), Pandemonit (2), Chemirin, Mahlstromsaphir, Machtgetränktes Seidengewebe

Schädelfeuerlampe der Zandalari

Juwelierskunst von Battle for Azeroth

Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Düsterkiefernholz (40), Moneliterz (30), Bernsteinflamme (3), Platinerz (5)

Kleine Maske von Bwonsamdi, Loa der Gräber

Juwelierskunst von Battle for Azeroth

Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Düsterkiefernholz (20), Eulenauge (2), Ultramarinblaue Tinte (6), Platinerz (10)

Schwebelampe der Kyrianer

Juwelierskunst der Schattenlande

Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Ardenholz (18), Soleniumerz (6), Essenz der Tapferkeit (4), Seelenstaub (4)

Maldraxxische Runentafel

Juwelierskunst der Schattenlande

Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Ardenholz (30), Laestriterz (25), Essenz der Knechtschaft (8), Ewiger Kristall (2)

Goldener Thron aus Valdrakken

Juwelierskunst von Dragonflight

Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Drachenkiefernholz (26)

Zaun aus Valdrakken

Juwelierskunst von Dragonflight

Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Drachenkiefernholz (15), Zerbrochenes Glas (2)

Zaunpfahl aus Valdrakken

Juwelierskunst von Dragonflight

Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Drachenkiefernholz (10)

Achteckiges Ockerfenster

Juwelierskunst von Khaz Algar

Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Dorntannenholz (16), Böser Bernstein (4), Barren der Schallenden Tiefen

Kronleuchter aus Gundargaz

Juwelierskunst von Khaz Algar

Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Dorntannenholz (25), Böser Bernstein (7)

Lederverarbeitung

Gegenstandsname

Quelle

Reagenzien

Bärenhautteppich aus Loch Modan

Klassische Lederverarbeitung

Reagenzien: Eisenholz (15), Unverwüstliches Leder (12), Geschmeidiger unverwüstlicher Balg (2), Runenfaden (2)

Teppich aus Camp Narache

Klassische Lederverarbeitung

Reagenzien: Eisenholz (18), Teufelssaurierleder (8), Roter Farbstoff (2), Lila Farbstoff (2), Runenfaden (2)

Arakkoavogelscheuche

Lederverarbeitung der Scherbenwelt

Reagenzien: Olembaholz (20), Schweres Knotenhautleder (6), Kobraschuppen (4), Runenfaden (3)

Mag'harbanner der Scherbenwelt

Lederverarbeitung der Scherbenwelt

Reagenzien: Olembaholz (12), Dickes Grollhufleder (8), Urerde (2), Urleben (2)

Scheuchtotem des Schneewehenstamms

Lederverarbeitung von Nordend

Reagenzien: Kaltwindholz (12), Schweres boreanisches Leder (8), Äonenschatten (6), Arktischer Pelz (2)

Postsack der Wolvar

Lederverarbeitung von Nordend

Reagenzien: Kaltwindholz (18), Schweres boreanisches Leder (14), Äonenluft (4), Äonenerde (2)

Gilnearischer Ersatzsattel

Lederverarbeitung des Kataklysmus

Reagenzien: Aschenholz (12), Makelloser Balg (4), Obsidiumbarren (4), Eterniumfaden (8)

Geschupptes Zwielichtmosaik

Lederverarbeitung des Kataklysmus

Reagenzien: Aschenholz (40), Geschwärzte Drachenschuppe (20), Obsidiumbarren (15), Schweres primitives Leder (10)

Aufgerollter Skarabäusteppich

Lederverarbeitung des Kataklysmus

Reagenzien: Aschenholz (14), Schweres primitives Leder (10), Eterniumfaden (8), Flüchtige Erde (4)

Bett des weisen Pandaren

Lederverarbeitung von Pandaria

Reagenzien: Bambusholz (30), Prächtiger Balg (6), Traumtinte (5), Geist der Harmonie (3)

Zelt vom Gipfel der Ruhe

Lederverarbeitung von Pandaria

Reagenzien: Bambusholz (40), Prächtiger Balg (8), Sternenlichttinte (5), Geist der Harmonie (5)

Orcische Pritsche

Lederverarbeitung von Draenor

Reagenzien: Schattenmondholz (22), Rohes Tierleder (30), Echteisenerz (15)

Stockbett des Schwarzfelsklans

Lederverarbeitung von Draenor

Reagenzien: Schattenmondholz (40), Rohes Tierleder (45), Echteisenerz (20), Prächtiges Fell (15), Urgeist (5)

Lederzaun der Tauren

Lederverarbeitung der Verheerten Inseln

Teufelsberührtes Holz (20), Steinbalgleder (20), Intakte Kralle (5)

Zaunpfahl der Tauren

Lederverarbeitung der Verheerten Inseln

Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (15), Steinbalgleder (10), Intakte Kralle (5)

Gerberrahmen des Hochbergs

Lederverarbeitung der Verheerten Inseln

Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (34), Steinbalgleder (25), Teufelsbalg (5), Intakte Kralle (10)

Banner des Sandwüterdiplomaten

Lederverarbeitung von Battle for Azeroth

Reagenzien: Düsterkiefernholz (22), Raues Leder (20), Sturmsilbererz (15), Goldenes Gerböl (4)

Ritualtrommel der Zandalari

Lederverarbeitung von Battle for Azeroth

Reagenzien: Düsterkiefernholz (40), Sturmbalg (30), Platinerz (5), Blutbefleckter Knochen (12)

Gesteppter Lederteppich des Markgrafen

Lederverarbeitung der Schattenlande

Reagenzien: Ardenholz (30), Gramleder (14), Hagere Sehne (5), Penumbrafaden (5)

Maldraxxische Kiste

Lederverarbeitung der Schattenlande

Reagenzien: Ardenholz (18), Oxxeinerz (6), Gramleder (12), Bleicher Knochen (12)

Drakonisches Nistbett

Lederverarbeitung des Drachenschwarms

Reagenzien: Drachenkiefernholz (45)

Marktzelt aus Valdrakken

Lederverarbeitung des Drachenschwarms

Reagenzien: Drachenkiefernholz (40), Wildstoff (6)

Teppich mit Zhevrastreifen

Lederverarbeitung von Khaz Algar

Reagenzien: Dorntannenholz (30), Mooswollenfaden (10)

Gut beleuchtete Couch des Inkontinental

Lederverarbeitung von Khaz Algar

Reagenzien: Dorntannenholz (38), Mooswollenfaden (10)

Schneiderei

Gegenstandsname

Quelle

Werkzeuge und Reagenzien

Banner des Zwergendistrikts

Klassische Schneiderei

Reagenzien: Eisenholz (25), Mondstoff (12), Gelber Farbstoff (20), Runenfaden (4), Goldene Perle (2)

Teppich der Anhöhe der Ältesten

Klassische Schneiderei

Reagenzien: Eisenholz (18), Runenstoffballen (12), Roter Farbstoff (4), Runenfaden (2)

Prächtiges Tuch der Verbannten

Schneiderei der Scherbenwelt

Reagenzien: Olembaholz (18), Magieerfüllter Netherstoffballen (4), Urmana (3), Runenfaden (3)

Webrahmen der Draenei

Schneiderei der Scherbenwelt

Reagenzien: Olembaholz (35), Zauberstoff (4), Urmondstoff (4), Schattenstoff (4)

Golddurchwirktes Dalaranbanner

Schneiderei von Nordend

Reagenzien: Kaltwindholz (10), Zaubertuch (8), Blauer Farbstoff (2), Roter Farbstoff (2), Fürstenzirkon

Silhouettenbanner der Kirin Tor

Schneiderei von Nordend

Reagenzien: Kaltwindholz (40), Zaubertuch (8), Mondgespinst (8), Roter Farbstoff (4), Blauer Farbstoff (4)

Expeditionszelt aus Surwich

Schneiderei des Kataklysmus

Reagenzien: Aschenholz (35), Glutseidenballen (20), Obsidiumbarren (6), Mächtiger geisterhafter Zauberfaden (4)

Wandteppich "Einigkeit der Dornen"

Schneiderei des Kataklysmus

Reagenzien: Aschenholz (26), Traumstoff (2), Obsidiumbarren (2), Eterniumfaden (8), Infernotinte (6)

Pandarenheilerteppich

Schneiderei von Pandaria

Reagenzien: Bambusholz (25), Windwollstoffballen (15), Großer Perlmuttzauberfaden (2)

Pandarisches Fischernetz

Schneiderei von Pandaria

Reagenzien: Bambusholz (8), Windwollstoffballen (5), Goldkarpfen (10)

Bett aus Karabor

Schneiderei von Draenor

Reagenzien: Schattenmondholz (35), Prächtiges Fell (50), Himmelblaues Pigment (12)

Runder Teppich von Argus

Schneiderei von Draenor

Reagenzien: Schattenmondholz (30), Prächtiges Fell (40), Himmelblaues Pigment (15), Schwarzfelserz (10), Urgeist (5)

Geliebter Plüschelekk

Schneiderei von Draenor

Reagenzien: Schattenmondholz (8), Prächtiges Fell (16), Himmelblaues Pigment (5), Temporaler Kristall (2)

Runder Teppich der Shal'dorei

Schneiderei der Verheerten Inseln

Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (30), Shal'doreiseide (40), Rosenrotes Pigment (15), Runenfaden aus Katgut (8)

Offenes Zelt der Shal'dorei

Schneiderei der Verheerten Inseln

Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (40), Machtgetränktes Seidengewebe (20), Dämonenstahlbarren (12), Runenfaden aus Katgut (12)

Geliebter Plüschraptor

Schneiderei der Verheerten Inseln

Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (8), Shal'doreiseide (15), Rosenrotes Pigment (5), Chaosspinell (2), Runenfaden aus Katgut (2)

Roter Teppich aus Dazar'alor

Schneiderei von Battle for Azeroth

Reagenzien: Düsterkiefernholz (30), Gischtvernebeltes Leinen (30), Nylonfaden (12), Blutrote Tinte (5)

Wandteppich der Zanchuli

Schneiderei von Battle for Azeroth

Reagenzien: Düsterkiefernholz (35), Bestickter Tiefseesatin (16), Platinerz (2), Nylonfaden (20)

Ringbanner des Aspiranten

Schneiderei der Schattenlande

Reagenzien: Ardenholz (16), Laestriterz (12), Schleierstoff (25), Penumbrafaden (5), Essenz der Tapferkeit

Banner "Herz des Waldes"

Schneiderei der Schattenlande

Reagenzien: Ardenholz (45), Verzauberte lichtlose Seide (20), Penumbrafaden (10), Zwielichtborke (2), Essenz der Wiedergeburt (6)

Kissenrolle des Aspiranten der Kyrianer

Schneiderei der Schattenlande

Reagenzien: Ardenholz (14), Schleierstoff (12), Penumbrafaden (5)

Runder drakonischer Teppich

Schneiderei des Drachenschwarms

Reagenzien: Drachenkiefernholz (35), Lodernde Tinte (5), Wildstoff (20), Wildfadenspule (12), Sereviterz (16)

Wandteppich der fünf Schwärme

Schneiderei des Drachenschwarms

Reagenzien: Drachenkiefernholz (28), Zerbrochenes Glas (3), Sereviterz (3), Chronostoffballen, Azurgewobener Ballen, Gefrorener Zauberfaden (2)

Gerahmter Teppich aus Dornogal

Schneiderei von Khaz Algar

Reagenzien: Dorntannenholz (30), Mooswollenfaden (12); Dämmergespinst (6), Sonnige Tinte (4)

Sitzsack aus Lorenhall

Schneiderei von Khaz Algar

Reagenzien: Dorntannenholz (20), Mooswollenfaden (20), Weberstoff (2), Weberstoffballen (6)

Kochkunst

Gegenstandsname

Quelle

Reagenzien

Mushanklößchenstapel

Kochkunst von Pandaria

Benötigt: Kochstelle
Reagenzien: Bambusholz (18), Reismehl (1), Hundert Jahre alte Sojasoße (1), Wildgeflügelbrust (10), Ginseng (10), Frühlingszwiebeln (50), Perfekte Konservierungsstoffe (10)

Teller des hungrigen Menschen

Kochkunst von Draenor

Benötigt: Kochstelle
Reagenzien: Schattenmondholz (8), Echteisenerz (10), Schwarzfelsbarbecue (5), Telmor-Aruuna-Hartkäse (5), Perfekte Konservierungsstoffe (5)

Hummerteller nach Boralus-Art

Kochkunst von Battle for Azeroth

Benötigt: Kochstelle

Reagenzien: Düsterkiefernholz (8), Sturmsilbererz (4), Würziger Schnapper (5), Aromatisches Fischöl (2), Perfekte Konservierungsstoffe (5)

Karamell-Minze-Nudelgericht

Kochkunst der Schattenlande

Benötigt: Kochstelle
Reagenzien: Ardenholz (8), Soleniumerz (4), Schillernde Ravioli mit Apfelmus (5), Phantasmakeule (6), Perfekte Konservierungsstoffe (5)

Teller mit Brüffelchrippchen

Kochkunst der Dracheninseln

Benötigt: Kochstelle
Reagenzien: Drachenkiefernholz (25), Basiliskeneier (2), Verkohlte Flunkersteaks (3), Dreifachgewürzter Mammutkebap (4), Perfekte Konservierungsstoffe (15), Khaz'goriterz (4)

Teller mit Drachenkebab

Kochkunst der Dracheninseln

Benötigt: Kochstelle Reagenzien: Drachenkiefernholz (28), Beilagensalat (5), Brüffelchschmorbraten (4), Perfekte Konservierungsstoffe (15), Drakoniumerz (10)

Teller mit Blütenfrüchten aus Valdrakken

Kochkunst der Dracheninseln

Benötigt: Kochstelle
Reagenzien: Drachenkiefernholz (22), Wilddrachenfrucht (5), Grobes Steinsalz (6), perfekte Konservierungsstoffe (15), Khaz'goriterz (4)

Dornische Stein- und Käseplatte

Kochkunst von Khaz Algar

Benötigt: Kochstelle
Reagenzien: Dorntannenholz (15), Stattlicher Saphir (2), Gehackte Mykopracht (25), Perfekte Konservierungsstoffe (10), Bismut (15), Eisenklauenerz (5), Aqirit (5)

Dornischer Steinebraten in Scheiben

Kochkunst von Khaz Algar

Benötigt: Kochstelle
Reagenzien: Dorntannenholz (10), Gewürzter Fleischfond (10), Perfekte Konservierungsstoffe (10), Bismut (10), Eisenklauenerz (5)

Käseähnlicher Gastfreundschaftsziegel der Irdenen

Khaz Algar

Benötigt: Kochstelle
Reagenzien: Dorntannenholz (5), Gehackte Mykopracht (10), Perfekte Konservierungsstoffe (5), Bismut (8)

Sammelsurium des Kahetiräubers

Khaz Algar

Benötigt: Kochstelle
Reagenzien: Dorntannenholz (25), Barren der Schallenden Tiefen (4), Azj-Kahet-Spezial (1), Gegrillte Mykopracht (2), Fremdlingsproviant (2), Perfekte Konservierungsstoffe (15)

Spieler mit einer beliebigen Edition der Erweiterung von Midnight können mit dem Vorabzugang zu Behausungen ihre neuen Behausungsdekorationen herstellen oder erwerben, um damit ihre Häuser zu gestalten. Spieler, die Midnight noch nicht erworben haben, können mit der Veröffentlichung des Inhaltsupdates „Die Warnung“ ebenfalls damit beginnen, diese Gegenstände herzustellen und zu erwerben.

Quelle: Blizzard

Zurück zur Übersicht

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2025 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.