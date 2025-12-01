Housing in World of Warcraft: Übersicht aller Berufsrezepte für Dekorationen
Umfassende Tabelle mit Housing-Dekorationen, die in World of Warcraft durch Berufe aus allen Erweiterungen hergestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
Mit Patch 11.2.7 verwandeln Handwerker in World of Warcraft ihre alten Reagenzien aus allen Erweiterungen in neue Behausungsdekorationen für dein Eigenheim.
- Die Tabelle zeigt Housing-Dekorationen, die du über verschiedene Berufe herstellen kannst – von Alchemie bis Kochkunst.
- Dafür nutzt du angesammelte Reagenzien wie Kräuter, Erze, Leder und mehr aus Classic, späteren Erweiterungen und The War Within.
- Holz ist eine neue Ressource und fließt in verschiedene Handwerksrezepte für Behausungsdekorationen ein.
- Jede Dekoration ist einem Beruf, einer Quelle (z. B. „Klassische Alchemie“) und konkreten Werkzeugen und Reagenzien zugeordnet.
- So erkennst du auf einen Blick, welche Dekorationen du für dein Housing herstellen oder über das Auktionshaus handeln kannst.
Tabellenübersicht: Dekorationen nach Berufen in WoW Housing
In der folgenden Tabelle findest du alle im Artikel aufgeführten Behausungsdekorationen für dein WoW Housing, sortiert nach Beruf, Erweiterung und benötigten Reagenzien.
Abenteuer, bald könnten eure Taschen und Bankfächer um einiges leichter werden! Mit dem Erscheinen des Inhaltsupdates „Die Warnung“, könnt ihr die Reagenzien, die ihr von Word of Warcrafts Classic-Zeiten bis hin zu The War Within angesammelt habt, einen neuen Sinn geben. Handwerker können ihre Sammlungen an Kräutern, Erzen, Ledern und mehr in einzigartige Behausungsdekorationen verwandeln.
Egal, ob ihr euer Eigenheim individuell gestalten möchtet oder im Auktionshaus satte Gewinne einfahren wollt, es gab noch keine bessere Zeit, eure alten Materialien aus dem Keller zu holen und zu sehen, welche neuen Dinge daraus geschaffen werden können. Von bezaubernden Hängeleuchten zu robusten Schmiedebänken, die Möglichkeiten umfassen alle Erweiterungen und jede Werkbank. Was werdet ihr als erstes erschaffen?
Wir haben zudem Holz als neue Ressource eingeführt, die gesammelt und in verschiedenen Handwerksrezepten eingesetzt werden kann.
Alchemie
Gegenstandsname
Quelle
Werkzeuge und Reagenzien
Klassische Alchemie
Reagenzien: Verschiedene zerstoßene Kräuter
Klassische Alchemie
Reagenzien: Verschiedene zerstoßene Kräuter
Klassische Alchemie
Reagenzien: Verschiedene zerstoßene Kräuter
Klassische Alchemie
Reagenzien: Verschiedene zerstoßene Kräuter
Klassische Alchemie
Reagenzien: Verschiedene zerstoßene Kräuter
Klassische Alchemie
Reagenzien: Verschiedene zerstoßene Kräuter
Klassische Alchemie
Reagenzien: Verschiedene zerstoßene Kräuter
Klassische Alchemie
Reagenzien: Verschiedene zerstoßene Kräuter
Klassische Alchemie
Reagenzien: Verschiedene zerstoßene Kräuter
Klassische Alchemie
Reagenzien: Verschiedene zerstoßene Kräuter
Klassische Alchemie
Reagenzien: Kristallphiole (6), Eisenholz (40), Essenz des Untodes (16), Arkanitbarren (12), Schwarzer Lotus (8)
Klassische Alchemie
Reagenzien: Kristallphiole, Eisenholz (10), Dunkelrune (2), Schwarzer Farbstoff (2)
Alchemie der Scherbenwelt
Reagenzien: Kristallphiole, Olembaholz (6), Trank des verrückten Alchemisten (5), Khoriumbarren (4)
Alchemie der Scherbenwelt
Reagenzien: Olembaholz (16), Fläschchen des blendenden Lichts (4), Gehärteter Adamantitbarren (3), Urfeuer (4)
Alchemie der Scherbenwelt
Reagenzien: Olembaholz (8), Würgetang (10), Netherstoffballen (4)
Alchemie von Nordend
Reagenzien: Kaltwindholz (40), Äonenleben (2), Trank des wahnsinnigen Alchemisten (5), Gefrorene Kugel, Runenverzierter Heiltrank (10), Frostlotus (5)
Alchemie von Nordend
Reagenzien: Kaltwindholz (8), Titanstahlbarren (4), Äonenfeuer (3)
Alchemie von Nordend
Reagenzien: Kaltwindholz (20), Lichblüte (10), Äonenschatten (4), Frostlotus (3), Kristallphiole
Alchemie des Kataklysmus
Reagenzien: Aschenholz (30), Obsidiumbarren (16), Flüchtiges Wasser (40), Tiefsteinöl (6)
Alchemie des Kataklysmus
Reagenzien: Aschenholz (10), Flüchtiges Leben (5), Gertenrohr (5), Azsharas Schleier (3), Kristallphiole
Alchemie von Pandaria
Reagenzien: Bambusholz (16), Teepflanze (12), Meisterlicher Manatrank (5), Goldener Lotus (3), Kristallphiole
Alchemie von Pandaria
Reagenzien: Bambusholz (6), Geistereisenbarren (6), Regenmohn (8), Geist der Harmonie (2)
Alchemie von Draenor
Reagenzien: Schattenmondholz (25), Teufelsfäule (15), Echteisenerz (10), Alchemischer Katalysator (20)
Alchemie von Draenor
Reagenzien: Schattenmondholz (16), Magisches Wasser (6), Gorgrondtrauben (6), Alchemischer Katalysator (10)
Alchemie der Verheerten Inseln
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (50), Dämonenstahlbarren (25), Teufelswurz (5), Uralter Manatrank (15), Sylvanelixier (20)
Alchemie der Verheerten Inseln
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (18), Arkhana (12), Sternlichtrose (2), Uralter Manatrank (5)
Alchemie von Battle for Azeroth
Reagenzien: Düsterkiefernholz (5), Kristallphiole, Meeresstängel (8), Gischtvernebeltes Leinen (4)
Alchemie von Battle for Azeroth
Reagenzien: Düsterkiefernholz (12), Kristallphiole (3), Ankerkraut (3)
Alchemie der Schattenlande
Reagenzien: Ardenholz (9), Gemahlene Witwenblüte (4), Siegelwachs (6), Schleierstoff (2)
Alchemie der Schattenlande
Reagenzien: Ardenholz (12), Gemahlener Nachtschatten (3), Zwielichtborke (2), Essenz der Wiedergeburt (2)
Alchemie der Dracheninseln
Reagenzien: Drachenkiefernholz (7), Befestigter Federkiel des Schreibers, Drakonische Phiole, Lufterfüllter Manatrank (3)
Alchemie der Dracheninseln
Reagenzien: Drachenkiefernholz (28), Glänzender Stein (6), Erweckte Erde (4), Omnium Draconis (6), Khaz'goriterz (3)
Alchemie von Khaz Algar
Reagenzien: Dorntannenholz (34), Entweihter Zunderkasten (4), Destilliertes algarisches Süßwasser (12), Kristallines Pulver (6), Geordneter Gartenbau
Alchemie von Khaz Algar
Reagenzien: Dorntannenholz (8), Viridianreizhut (2), Goldbesetzte Phiole (1), Schlummerseelenserum (3)
Schmiedekunst
Gegenstandsname
Quelle
Werkzeuge und Reagenzien
Klassische Schmiedekunst
Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Eisenholz (10), Dunkeleisenbarren (12), Lavakern (4), Großer glänzender Splitter (2)
Klassische Schmiedekunst
Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Eisenholz (20), Dunkeleisenbarren (20), Arkanitbarren (8), Verzaubertes Leder (4)
Schmiedekunst der Scherbenwelt
Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Olembaholz (20), Khoriumbarren (8), Urerde (4), Urmondstoff (2)
Schmiedekunst der Scherbenwelt
Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Olembaholz (50), Gehärteter Adamantitbarren (8), Khoriumbarren (10), Urfeuer (10), Himmelsfeuerdiamant (2)
Schmiedekunst der Scherbenwelt
Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Olembaholz (25), Gehärteter Adamantitbarren (4), Khoriumbarren (6), Urerde (4)
Schmiedekunst von Nordend
Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Kaltwindholz (40), Titanstahlbarren (8), Runenbeschriebene Kugel (6), Äonenerde (4)
Schmiedekunst von Nordend
Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Kaltwindholz (30), Titanstahlbarren (6), Runenbeschriebene Kugel (4), Äonenwasser (2)
Schmiedekunst von Nordend
Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Kaltwindholz (8), Titanstahlbarren (4), Äonenfeuer (3)
Schmiedekunst des Kataklysmus
Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Aschenholz (8), Elementiumbarren (12), Flüchtige Erde (6)
Schmiedekunst des Kataklysmus
Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Aschenholz (35), Obsidiumbarren (20), Gluttopas (8), Chaoskugel (4)
Schmiedekunst von Pandaria
Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Bambusholz (40), Trilliumbarren (35), Geist der Harmonie (6)
Schmiedekunst von Pandaria
Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Bambusholz (25), Lebendiger Stahl (3), Blutgeist (4), Kohle (5)
Schmiedekunst von Draenor
Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Schattenmondholz (40), Schwarzfelserz (30), Rohes Tierleder (15), Wildblut (5)
Schmiedekunst von Draenor
Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Schattenmondholz (45), Echteisenerz (50), Magisches Feuer (25), Urgeist (5), Schwarzfelserz (25)
Schmiedekunst der Verheerten Inseln
Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (15), Dämonenstahlbarren (10), Leylichtsplitter
Schmiedekunst der Verheerten Inseln
Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (10), Dämonenstahlbarren (5), Leylichtsplitter
Schmiedekunst der Verheerten Inseln
Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (35), Dämonenstahlbarren (20), Grobes Meersalz (3), Hochberglachs (5), Flusszwiebel (3), Dalapeñoschote (3)
Schmiedekunst von Battle for Azeroth
Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Düsterkiefernholz (18), Sturmsilbererz (20), Fleischige Keule (15)
Schmiedekunst von Battle for Azeroth
Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Düsterkiefernholz (20), Sturmsilbererz (25), Langlebiger Fluxus (10)
Schmiedekunst der Schattenlande
Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Ardenholz (8), Sinvyrerz (3), Laestriterz (5), Wutauge, Essenz der Qual
Schmiedekunst der Schattenlande
Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Ardenholz (45), Laestriterz (20), Kohlensäurehaltiges Wasser (20), Essenz der Tapferkeit (5)
Schmiedekunst der Dracheninseln
Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Drachenkiefernholz (46), Verwesungsresistenter Kessel (1), Wildstoff (4), Khaz'goriterz (9), Trank des gefrorenen Fokus (5)
Schmiedekunst der Dracheninseln
Benötigt: Amboss, Schmiedehammer
Reagenzien: Drachenkiefernholz (42), Urzeitliche geschmolzene Legierung (12), Rubin der Königin, Mystischer Saphir, Schillernder Smaragd, Gesplitterter Onyx, Ewigkeitsbernstein
Alchemie von Khaz Algar
Benötigt: Amboss, Schmiedehammer Reagenzien: Dorntannenholz (15), Handvoll Bismutbolzen (4), Kernlegierung (5)
Alchemie von Khaz Algar
Benötigt: Amboss, Schmiedehammer Reagenzien: Dorntannenholz (30), Kerngeschmiedeter Dietrich, Launische Verdrahtung, Kernlegierung (5), Aufgeladene Legierung
Verzauberkunst
Gegenstandsname
Quelle
Reagenzien
Klassische Verzauberkunst
Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Eisenholz (30), Essenz des Untodes (16), Großer glänzender Splitter (12), Große ewige Essenz (8), Dunkelrune (8)
Klassische Verzauberkunst
Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Eisenholz (20), Große ewige Essenz (12), Verdichteter Stein (12), Feuerkern (5)
Verzauberkunst der Scherbenwelt
Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Olembaholz (20), Großer Prismasplitter (4), Große Planaressenz (4), Arkaner Staub (12)
Verzauberkunst der Scherbenwelt
Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Olembaholz (20), Großer Prismasplitter (4), Große Planaressenz (4), Arkaner Staub (12)
Verzauberkunst der Scherbenwelt
Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Olembaholz (40), Leerenkristall (6), Großer Prismasplitter (6), Große Planaressenz (8), Arkaner Staub (20)
Verzauberkunst von Nordend
Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Kaltwindholz (12), Tiefenkristall (2), Große kosmische Essenz (6), Schleierstaub (8)
Verzauberkunst von Nordend
Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Kaltwindholz (20), Tiefenkristall (3), Große kosmische Essenz (3), Titanbarren (4), Froststoffballen (6)
Verzauberkunst des Kataklysmus
Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Aschenholz (20), Gehärteter Elementiumbarren (2), Lebendiger Funken
Verzauberkunst des Kataklysmus
Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Aschenholz (8), Kristallphiole, Hypnotischer Staub (6), Flüchtiges Feuer (3)
Verzauberkunst von Pandaria
Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Bambusholz (30), Sha-Kristall (15), Spukender Geist (4), Kohle (5)
Verzauberkunst von Pandaria
Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Bambusholz (8), Geist der Harmonie (2), Ätherischer Splitter (9), Windwollstoff (4)
Verzauberkunst von Draenor
Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Schattenmondholz (10), Glitzernder Splitter (6), Schwarzfelserz (5), Prächtiges Fell (5)
Verzauberkunst von Draenor
Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Schattenmondholz (30), Temporaler Kristall (12), Magisches Feuer (8), Magische Erde (4)
Verzauberkunst der Verheerten Inseln
Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (48), Dämonenstahlbarren (25), Leylichtsplitter (25), Uralter Manatrank (10), Blut von Sargeras (3)
Verzauberkunst der Verheerten Inseln
Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (34), Chaoskristall (16), Dämonenstahlbarren (10), Blut von Sargeras (2)
Verzauberkunst von Battle for Azeroth
Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Düsterkiefernholz (35), Osmeniterz (30), Trüber Kristall (2), Düsterstaub (15), Destilliertes Wasser (10)
Verzauberkunst von Battle for Azeroth
Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Düsterkiefernholz (6), Umbralsplitter (4), Raues Leder (2), Kalzifizierter Knochen
Verzauberkunst der Schattenlande
Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Ardenholz (6), Seelenstaub (4), Sinvyrerz (3)
Verzauberkunst der Schattenlande
Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Ardenholz (30), Ewiger Kristall (8), Seelenstaub (15), Zwielichtborke (6)
Verzauberkunst der Dracheninseln
Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Drachenkiefernholz (50), Grimoire der fünf Schwärme, Resonierender Kristall (5), Glitzerndes Pergament (9), Khaz'goriterz (10)
Verzauberkunst der Dracheninseln
Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Drachenkiefernholz (16), Wildstoff (2), Erweckte Luft, Glitzerndes Pergament (4), Pulsierender Splitter (6)
Verzauberkunst von Khaz Algar
Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Dorntannenholz (10), Schimmernder Splitter (4), Kernlegierung (2), Öl der Anmut Beledars (2)
Verzauberkunst von Khaz Algar
Benötigt: Runenverzierte Verzauberkunstrute
Reagenzien: Dorntannenholz (40), Barren der Schallenden Tiefen (6), Kristallines Pulver (5), Glänzender Kristall (8), Gewundenes Getriebe (6)
Ingenieurskunst
Gegenstandsname
Quelle
Reagenzien
Klassische Ingenieurskunst
Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Eisenholz (40), Dunkeleisenbarren (12), Empfindlicher Arkanitwandler (8), Essenz der Erde (8), Thoriumapparat (6)
Klassische Ingenieurskunst
Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Eisenholz (25), Thoriumröhre (4), Empfindlicher Arkanitwandler (4), Essenz des Feuers (4), Runenstoffballen (8)
Ingenieurskunst der Scherbenwelt
Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Olembaholz (25), Teufelsstahlstabilisator (6), Khoriumkraftkern (2)
Ingenieurskunst der Scherbenwelt
Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Olembaholz (15), Eine Handvoll Teufelseisenbolzen (6), Teufelseisengehäuse (4)
Ingenieurskunst der Scherbenwelt
Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Olembaholz (50), Eisiger Sprengzünder (50), Eine Handvoll Teufelseisenbolzen (12), Khoriumkraftkern (4), Gehärtetes Adamantitrohr (3)
Ingenieurskunst von Nordend
Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Kaltwindholz (28), Goblinmaschinenkolben (2), Eine Handvoll Kobaltbolzen (12), Überladener Kondensator (4)
Ingenieurskunst von Nordend
Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Kaltwindholz, Titanbarren, Froststahlröhre, Überladener Kondensator, Eine Handvoll Bolzen
Ingenieurskunst von Nordend
Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Kaltwindholz (20), Titanbarren (20), Eine Handvoll Kobaltbolzen (2)
Ingenieurskunst des Kataklysmus
Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Aschenholz (40), Gehärteter Elementiumbarren (4), Eine Handvoll Obsidiumbolzen (8), Glutseidenstoff (6)
Ingenieurskunst des Kataklysmus
Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Aschenholz (50), Obsidiumbarren (15), Eine Handvoll Obsidiumbolzen (6), Primitives Leder (12), Elektrifizierter Äther (5)
Ingenieurskunst von Pandaria
Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Bambusholz (30), Trilliumbarren (20), Geistereisenbolzen (12), Geist der Harmonie (8), Kohle (10)
Ingenieurskunst von Pandaria
Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Bambusholz (50), Trilliumbarren (40), Hochexplosives Schwarzpulver (30), Geistereisenbolzen (16), Entweihtes Öl (4)
Ingenieurskunst von Draenor
Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Schattenmondholz (20), Schwarzfelserz (20), Temporaler Kristall (3), Magische Luft (12)
Ingenieurskunst von Draenor
Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Schattenmondholz (25), Echteisenerz (15), Schwarzfelserz (10), Himmelblaue Pigmente (5), Leichtes Pergament (2)
Ingenieurskunst der Verheerten Inseln
Benötigt: Teufelsberührtes Holz (22), Automatikhammer, Dämonenstahlbarren (15)
Ingenieurskunst der Verheerten Inseln
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (28), Dämonenstahlbarren (20), Übergroße Sprengkapsel (15), Lockerer Abzug (10), Schattenrubin (3)
Ingenieurskunst von Battle for Azeroth
Benötigt: Amboss
Reagenzien: Düsterkiefernholz (42), Sturmsilbererz (30), Moneliterz (35), Isoliertes Kabel (20), Energiezelle (5)
Ingenieurskunst von Battle for Azeroth
Benötigt: Amboss
Reagenzien: Düsterkiefernholz (45), Isoliertes Kabel (18), Chemische Sprengkapsel (15), Sturmsilbererz (10), Moneliterz (20), Energiezelle
Ingenieurskunst von Battle for Azeroth
Benötigt: Amboss
Reagenzien: Düsterkiefernholz (16), isoliertes Kabel (6), Sturmsilbererz (8), Moneliterz (8), Bernsteinflamme
Ingenieurskunst der Schattenlande
Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Ardenholz (42), Laestritdietrich, Handvoll Laestritbolzen (8), Schattenschreckbarren (15), Zeitlich gesegnete Sprungfeder (6), Poröses Scheuermittel (4)
Ingenieurskunst der Schattenlande
Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Ardenholz (18), Soleniumerz (6), Umbryl (2), Poröses Scheuermittel (4), Essenz der Tapferkeit (2)
Ingenieurskunst der Dracheninseln
Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Drachenkiefernholz (25), Rahmenlose Linse (2), Handvoll Serevitbolzen (4), Schockfederspule (4), Verstärktes Maschinenchassis (4)
Ingenieurskunst der Dracheninseln
Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Drachenkiefernholz (50), Erweckte Ordnung (4), Schillerndes Wasser (20), Leuchtende Titanenkugel (2), Handvoll Serevitbolzen (8), Eingefettete Zahnräder (7), Verstärktes Maschinenchassis (9)
Ingenieurskunst von Khaz Algar
Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Dorntannenholz (42), Phiole voll Kahetiölen, Böser Bernstein, Handvoll Bismutbolzen (18), Gewundenes Getriebe (6), Entropieverstärker (10), Kernlegierung (15)
Ingenieurskunst von Khaz Algar
Benötigt: Amboss, Bogenlichtschraubenschlüssel, Gyromatischer Mikroregler
Reagenzien: Dorntannenholz (12), Glitzerndes Glas (6), Verquere Verdrahtung (6), Chaosschaltkreis
Inschriftenkunde
Gegenstandsname
Quelle
Reagenzien
Klassisches Mahlen
Verschiedene zerstoßene Kräuter
Klassisches Mahlen
Verschiedene zerstoßene Kräuter
Klassisches Mahlen
Verschiedene zerstoßene Kräuter
Klassisches Mahlen
Verschiedene zerstoßene Kräuter
Klassisches Mahlen
Verschiedene zerstoßene Kräuter
Klassisches Mahlen
Verschiedene zerstoßene Kräuter
Klassisches Mahlen
Verschiedene zerstoßene Kräuter
Klassisches Mahlen
Verschiedene zerstoßene Kräuter
Klassisches Mahlen
Verschiedene zerstoßene Kräuter
Klassisches Mahlen
Verschiedene zerstoßene Kräuter
Klassische Inschriftenkunde
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Eisenholz (25), Essenz des Untodes (8), Essenz der Erde (8), Himmelstinte (5)
Klassische Inschriftenkunde
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Eisenholz (15), Essenz des Untodes (4), Essenz der Erde (2), Himmelstinte (2)
Klassische Inschriftenkunde
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Eisenholz (50), Rolle der Intelligenz IV (50), Verdichteter Stein (24), Thoriumbarren (12)
Klassische Inschriftenkunde
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Eisenholz (30), Essenz der Erde (8), Feuertinte (6)
Klassische Inschriftenkunde
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Eisenholz (45), Echtsilberbarren (12), Königstinte (8), Verzaubertes Leder (8), Filigranarbeit aus Mithril (4)
Inschriftenkunde der Scherbenwelt
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Olembaholz (25), Rolle der Intelligenz VI (50), Astraltinte (10), Urerde (4)
Inschriftenkunde der Scherbenwelt
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Olembaholz (12), Große Planaressenz (4), Dunkelflammentinte (3), Leichtes Pergament
Inschriftenkunde der Scherbenwelt
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Olembaholz (20), Schweres Knotenhautleder (3), Khoriumbarren (2)
Inschriftenkunde der Scherbenwelt
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Olembaholz (20), Schweres Knotenhautleder (3), Urmana (2)
Inschriftenkunde der Scherbenwelt
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Olembaholz (10), Astraltinte (3), Urleben (2)
Inschriftenkunde von Nordend
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Kaltwindholz (12), Kobaltbarren (6), Meerestinte (3)
Inschriftenkunde von Nordend
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Kaltwindholz (45), Titanstahlbarren (12), Schneegestöbertinte (6), Meerestinte (6), Ametrin (4)
Inschriftenkunde von Nordend
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Kaltwindholz (10), Titanbarren (6), Meerestinte (5), Leichtes Pergament (10)
Inschriftenkunde von Nordend
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Kaltwindholz (6), Ametrin (2), Schneegestöbertinte (3)
Inschriftenkunde von Nordend
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Kaltwindholz (18), Titanstahlbarren (4), Schneegestöbertinte (10)
Inschriftenkunde des Kataklysmus
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Aschenholz (8), Schwarzfahltinte (8), Obsidiumbarren (3), Leichtes Pergament
Inschriftenkunde des Kataklysmus
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Aschenholz (35), Elementiumbarren (12), Schwarzfahltinte (10), Obsidiumdietrich
Inschriftenkunde des Kataklysmus
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Aschenholz (25), Infernotinte (8), Flüchtige Luft (6), Tiefsteinöl (4)
Inschriftenkunde des Kataklysmus
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Aschenholz (10), Schwarzfahltinte (4), Elementiumbarren (2)
Inschriftenkunde des Kataklysmus
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Aschenholz (25), Infernotinte (8), Flüchtige Erde (6), Tiefsteinöl (4)
Inschriftenkunde von Pandaria
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Bambusholz (15), Sternenlichttinte (5), Windwollstoffballen (2)
Inschriftenkunde von Pandaria
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Bambusholz (20), Traumtinte (6), Entweihtes Öl (5)
Inschriftenkunde von Pandaria
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Bambusholz (45), Sternenlichttinte (20), Geist der Harmonie (8), Lebendiger Stahl (4), Leichtes Pergament (18)
Inschriftenkunde von Pandaria
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Bambusholz (25), Traumtinte (6), Geist der Harmonie (4), Entweihtes Öl (5)
Inschriftenkunde von Pandaria
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Bambusholz (20), Traumtinte (6), Geist der Harmonie (6)
Inschriftenkunde von Draenor
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Schattenmondholz (25), Echteisenerz (20), Wildblut (10), Magisches Feuer (6)
Inschriftenkunde von Draenor
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Schattenmondholz (15), Echteisenerz (15), Magische Erde (8), Prächtiges Fell (10)
Inschriftenkunde von Draenor
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Schattenmondholz (10), Echteisenerz (10), Magische Erde (4)
Inschriftenkunde von Draenor
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Schattenmondholz (6), Schwarzfelserz (8), Himmelblaue Pigmente (6), Magische Erde (4)
Inschriftenkunde von Draenor
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Schattenmondholz (8), Schwarzfelserz (12), Himmelblaue Pigmente (10), Magische Erde (6)
Inschriftenkunde der Verheerten Inseln
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (35), Rosenrote Pigmente (25), Machtgetränktes Seidengewebe (6), Dämonenstahlbarren (15)
Inschriftenkunde der Verheerten Inseln
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (22), Rosenrote Pigmente (15), Astralwinde (10), Straszanzeichen
Inschriftenkunde der Verheerten Inseln
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (28), Edelsteinsplitter (5), Fahle Pigmente (20), Rosenrote Pigmente (10), Machtgetränktes Seidengewebe (3), Dämonenstahlbarren (5)
Inschriftenkunde der Verheerten Inseln
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (30), Fahle Pigmente (25), Rosenrote Pigmente (10), Machtgetränktes Seidengewebe (6), Dämonenstahlbarren (15)
Inschriftenkunde der Verheerten Inseln
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (20), Fahle Pigmente (20), Dämonenstahlbarren (12)
Inschriftenkunde der Verheerten Inseln
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (15), Rosenrote Pigmente (10), Fahle Pigmente (15), Shal'doreiseide (8)
Inschriftenkunde von Battle for Azeroth
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Düsterkiefernholz (6), Aromatisches Fischöl (5), Gischtvernebeltes Leinen (10)
Inschriftenkunde von Battle for Azeroth
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Düsterkiefernholz (8), Gischtvernebeltes Leinen (8), Moneliterz (8), Aromatisches Fischöl
Inschriftenkunde von Battle for Azeroth
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Düsterkiefernholz (35), Ultramarinblaue Tinte (20), Moneliterz (24)
Inschriftenkunde von Battle for Azeroth
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Düsterkiefernholz (8), Ultramarinblaue Tinte (5), Aromatisches Fischöl (5)
Inschriftenkunde von Battle for Azeroth
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Düsterkiefernholz (15), Moneliterz (18), Blutrote Tinte (8)
Inschriftenkunde von Battle for Azeroth
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Düsterkiefernholz (10), Moneliterz (6), Blutrote Tinte (4)
Inschriftenkunde der Schattenlande
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Ardenholz (16), Schleierstoff (5), Zwielichtborke (5)
Inschriftenkunde der Schattenlande
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Ardenholz (28), Leuchtende Tinte (15), Umbryl (2)
Inschriftenkunde der Schattenlande
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Ardenholz (24), Lichtlose Seide (8), Laestriterz (8), Leuchtende Tinte (8)
Inschriftenkunde der Schattenlande
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Ardenholz (35), Soleniumerz (10), Leuchtende Tinte (16), Umbryl
Inschriftenkunde der Schattenlande
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Ardenholz (50), Stille Tinte (25), Seelenstaub (15), Essenz der Wiedergeburt (8), Schleierstoff (4), Zwielichtborke (4)
Inschriftenkunde der Schattenlande
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Ardenholz (20), Sinvyrerz (5), Umbraltinte (10)
Inschriftenkunde der Schattenlande
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Ardenholz (10), Stille Tinte (5), Kantige Juwelendublette, Bleicher Knochen (8), Dunkles Pergament (10), Essenz der Knechtschaft (2)
Inschriftenkunde der Dracheninseln
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Drachenkiefernholz (15), Glitzerndes Pergament (15), Lodernde Tinte (3), Blühende Tinte (4), Ruhige Tinte (5)
Inschriftenkunde der Dracheninseln
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Drachenkiefernholz (16), Glitzerndes Pergament (16), Lodernde Tinte (2), Blühende Tinte (6), Ruhige Tinte (3)
Inschriftenkunde der Dracheninseln
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Drachenkiefernholz (16), Glitzerndes Pergament (16), Lodernde Tinte (7), Ruhige Tinte (5)
Inschriftenkunde der Dracheninseln
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Drachenkiefernholz (14), Sereviterz (10), Lodernde Tinte (6)
Inschriftenkunde der Dracheninseln
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Drachenkiefernholz (10), Sereviterz (8), Blühende Tinte (3)
Inschriftenkunde der Dracheninseln
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Drachenkiefernholz (18), Zerbrochenes Glas (2), Khazgoriterz (2), Runenverzierte Krümmrinde (2)
Inschriftenkunde von Khaz Algar
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Dorntannenholz (15), Kernlegierung, Schattentinte (2)
Inschriftenkunde von Khaz Algar
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Dorntannenholz (10), Kernlegierung, Schattentinte
Inschriftenkunde von Khaz Algar
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Dorntannenholz (50), Frisches Pergament (30), Stattlicher Saphir (2), Kodifiziertes Grünholz (4), Sonnige Tinte (9)
Inschriftenkunde von Khaz Algar
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Dorntannenholz (18), Kernlegierung (2), Schattentinte (2)
Inschriftenkunde von Khaz Algar
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Dorntannenholz (35), Barren der Schallenden Tiefen (3), Kodifiziertes Grünholz (6), Unbändige Chiffre (3)
Inschriftenkunde von Khaz Algar
Benötigt: Schreibzeug des Virtuosen
Reagenzien: Dorntannenholz (26), Kerngeschmiedeter Dietrich, Sturmgeladenes Leder (2), Kernlegierung (5), Schattentinte (3)
Juwelierskunst
Gegenstandsname
Quelle
Werkzeuge und Reagenzien
Klassische Juwelierskunst
Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Eisenholz (30), Echtsilberbarren (12), Filigranarbeit aus Mithril (8), Großer Opal (8)
Klassische Juwelierskunst
Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Eisenholz (40), Dunkeleisenbarren (16), Sternrubin (20), Lavakern (6)
Juwelierskunst der Scherbenwelt
Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Olembaholz (20), Quecksilberadamantit (6), Schattensangamethyst (2)
Juwelierskunst der Scherbenwelt
Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Olembaholz (10), Quecksilberadamantit (3), Nachtauge (3)
Juwelierskunst von Nordend
Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Kaltwindholz (15), Gehärteter Adamantitbarren (4), Erdsturmdiamant (2)
Juwelierskunst von Nordend
Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Kaltwindholz (22), Kobaltbarren (8), Drachenauge (4)
Juwelierskunst von Nordend
Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Kaltwindholz (8), Kobaltbarren (6), Polarlichtdiamant (4)
Juwelierskunst des Kataklysmus
Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Aschenholz (8), Obsidiumbarren (6), Gluttopas (4), Chaoskugel (2)
Juwelierskunst des Kataklysmus
Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Aschenholz (12), Obsidiumbarren (10), Gluttopas (4), Glutseidenstoff (4), Chaoskugel (2)
Juwelierskunst von Pandaria
Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Bambusholz (50), Kugel der Geheimnisse, Trilliumbarren (30), Geist der Harmonie (6), Serpentin (2)
Juwelierskunst von Pandaria
Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Bambusholz (15), Geistereisenbarren (10), Geist der Harmonie (2)
Juwelierskunst von Pandaria
Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Bambusholz (10), Geistereisenbarren (6), Geist der Harmonie (2)
Juwelierskunst von Draenor
Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Schattenmondholz (8), Schwarzfelserz (10), Prächtiges Fell (4), Magisches Feuer (2), Meisterschaftstaladit
Juwelierskunst von Draenor
Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Schattenmondholz (25), Schwarzfelserz (20), Magisches Wasser (12), Großer Tempotaladit
Juwelierskunst der Verheerten Inseln
Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (25), Machtgetränktes Seidengewebe (3), Dämonenstahlbarren (10), Edelsteinsplitter (20)
Juwelierskunst der Verheerten Inseln
Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (12), Himmelsstein (4), Argulit (2), Pandemonit (2), Chemirin, Mahlstromsaphir, Machtgetränktes Seidengewebe
Juwelierskunst von Battle for Azeroth
Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Düsterkiefernholz (40), Moneliterz (30), Bernsteinflamme (3), Platinerz (5)
Juwelierskunst von Battle for Azeroth
Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Düsterkiefernholz (20), Eulenauge (2), Ultramarinblaue Tinte (6), Platinerz (10)
Juwelierskunst der Schattenlande
Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Ardenholz (18), Soleniumerz (6), Essenz der Tapferkeit (4), Seelenstaub (4)
Juwelierskunst der Schattenlande
Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Ardenholz (30), Laestriterz (25), Essenz der Knechtschaft (8), Ewiger Kristall (2)
Juwelierskunst von Dragonflight
Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Drachenkiefernholz (26)
Juwelierskunst von Dragonflight
Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Drachenkiefernholz (15), Zerbrochenes Glas (2)
Juwelierskunst von Dragonflight
Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Drachenkiefernholz (10)
Juwelierskunst von Khaz Algar
Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Dorntannenholz (16), Böser Bernstein (4), Barren der Schallenden Tiefen
Juwelierskunst von Khaz Algar
Benötigt: Werkzeuge des Juweliers
Reagenzien: Dorntannenholz (25), Böser Bernstein (7)
Lederverarbeitung
Gegenstandsname
Quelle
Reagenzien
Klassische Lederverarbeitung
Reagenzien: Eisenholz (15), Unverwüstliches Leder (12), Geschmeidiger unverwüstlicher Balg (2), Runenfaden (2)
Klassische Lederverarbeitung
Reagenzien: Eisenholz (18), Teufelssaurierleder (8), Roter Farbstoff (2), Lila Farbstoff (2), Runenfaden (2)
Lederverarbeitung der Scherbenwelt
Reagenzien: Olembaholz (20), Schweres Knotenhautleder (6), Kobraschuppen (4), Runenfaden (3)
Lederverarbeitung der Scherbenwelt
Reagenzien: Olembaholz (12), Dickes Grollhufleder (8), Urerde (2), Urleben (2)
Lederverarbeitung von Nordend
Reagenzien: Kaltwindholz (12), Schweres boreanisches Leder (8), Äonenschatten (6), Arktischer Pelz (2)
Lederverarbeitung von Nordend
Reagenzien: Kaltwindholz (18), Schweres boreanisches Leder (14), Äonenluft (4), Äonenerde (2)
Lederverarbeitung des Kataklysmus
Reagenzien: Aschenholz (12), Makelloser Balg (4), Obsidiumbarren (4), Eterniumfaden (8)
Lederverarbeitung des Kataklysmus
Reagenzien: Aschenholz (40), Geschwärzte Drachenschuppe (20), Obsidiumbarren (15), Schweres primitives Leder (10)
Lederverarbeitung des Kataklysmus
Reagenzien: Aschenholz (14), Schweres primitives Leder (10), Eterniumfaden (8), Flüchtige Erde (4)
Lederverarbeitung von Pandaria
Reagenzien: Bambusholz (30), Prächtiger Balg (6), Traumtinte (5), Geist der Harmonie (3)
Lederverarbeitung von Pandaria
Reagenzien: Bambusholz (40), Prächtiger Balg (8), Sternenlichttinte (5), Geist der Harmonie (5)
Lederverarbeitung von Draenor
Reagenzien: Schattenmondholz (22), Rohes Tierleder (30), Echteisenerz (15)
Lederverarbeitung von Draenor
Reagenzien: Schattenmondholz (40), Rohes Tierleder (45), Echteisenerz (20), Prächtiges Fell (15), Urgeist (5)
Lederverarbeitung der Verheerten Inseln
Teufelsberührtes Holz (20), Steinbalgleder (20), Intakte Kralle (5)
Lederverarbeitung der Verheerten Inseln
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (15), Steinbalgleder (10), Intakte Kralle (5)
Lederverarbeitung der Verheerten Inseln
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (34), Steinbalgleder (25), Teufelsbalg (5), Intakte Kralle (10)
Lederverarbeitung von Battle for Azeroth
Reagenzien: Düsterkiefernholz (22), Raues Leder (20), Sturmsilbererz (15), Goldenes Gerböl (4)
Lederverarbeitung von Battle for Azeroth
Reagenzien: Düsterkiefernholz (40), Sturmbalg (30), Platinerz (5), Blutbefleckter Knochen (12)
Lederverarbeitung der Schattenlande
Reagenzien: Ardenholz (30), Gramleder (14), Hagere Sehne (5), Penumbrafaden (5)
Lederverarbeitung der Schattenlande
Reagenzien: Ardenholz (18), Oxxeinerz (6), Gramleder (12), Bleicher Knochen (12)
Lederverarbeitung des Drachenschwarms
Reagenzien: Drachenkiefernholz (45)
Lederverarbeitung des Drachenschwarms
Reagenzien: Drachenkiefernholz (40), Wildstoff (6)
Lederverarbeitung von Khaz Algar
Reagenzien: Dorntannenholz (30), Mooswollenfaden (10)
Lederverarbeitung von Khaz Algar
Reagenzien: Dorntannenholz (38), Mooswollenfaden (10)
Schneiderei
Gegenstandsname
Quelle
Werkzeuge und Reagenzien
Klassische Schneiderei
Reagenzien: Eisenholz (25), Mondstoff (12), Gelber Farbstoff (20), Runenfaden (4), Goldene Perle (2)
Klassische Schneiderei
Reagenzien: Eisenholz (18), Runenstoffballen (12), Roter Farbstoff (4), Runenfaden (2)
Schneiderei der Scherbenwelt
Reagenzien: Olembaholz (18), Magieerfüllter Netherstoffballen (4), Urmana (3), Runenfaden (3)
Schneiderei der Scherbenwelt
Reagenzien: Olembaholz (35), Zauberstoff (4), Urmondstoff (4), Schattenstoff (4)
Schneiderei von Nordend
Reagenzien: Kaltwindholz (10), Zaubertuch (8), Blauer Farbstoff (2), Roter Farbstoff (2), Fürstenzirkon
Schneiderei von Nordend
Reagenzien: Kaltwindholz (40), Zaubertuch (8), Mondgespinst (8), Roter Farbstoff (4), Blauer Farbstoff (4)
Schneiderei des Kataklysmus
Reagenzien: Aschenholz (35), Glutseidenballen (20), Obsidiumbarren (6), Mächtiger geisterhafter Zauberfaden (4)
Schneiderei des Kataklysmus
Reagenzien: Aschenholz (26), Traumstoff (2), Obsidiumbarren (2), Eterniumfaden (8), Infernotinte (6)
Schneiderei von Pandaria
Reagenzien: Bambusholz (25), Windwollstoffballen (15), Großer Perlmuttzauberfaden (2)
Schneiderei von Pandaria
Reagenzien: Bambusholz (8), Windwollstoffballen (5), Goldkarpfen (10)
Schneiderei von Draenor
Reagenzien: Schattenmondholz (35), Prächtiges Fell (50), Himmelblaues Pigment (12)
Schneiderei von Draenor
Reagenzien: Schattenmondholz (30), Prächtiges Fell (40), Himmelblaues Pigment (15), Schwarzfelserz (10), Urgeist (5)
Schneiderei von Draenor
Reagenzien: Schattenmondholz (8), Prächtiges Fell (16), Himmelblaues Pigment (5), Temporaler Kristall (2)
Schneiderei der Verheerten Inseln
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (30), Shal'doreiseide (40), Rosenrotes Pigment (15), Runenfaden aus Katgut (8)
Schneiderei der Verheerten Inseln
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (40), Machtgetränktes Seidengewebe (20), Dämonenstahlbarren (12), Runenfaden aus Katgut (12)
Schneiderei der Verheerten Inseln
Reagenzien: Teufelsberührtes Holz (8), Shal'doreiseide (15), Rosenrotes Pigment (5), Chaosspinell (2), Runenfaden aus Katgut (2)
Schneiderei von Battle for Azeroth
Reagenzien: Düsterkiefernholz (30), Gischtvernebeltes Leinen (30), Nylonfaden (12), Blutrote Tinte (5)
Schneiderei von Battle for Azeroth
Reagenzien: Düsterkiefernholz (35), Bestickter Tiefseesatin (16), Platinerz (2), Nylonfaden (20)
Schneiderei der Schattenlande
Reagenzien: Ardenholz (16), Laestriterz (12), Schleierstoff (25), Penumbrafaden (5), Essenz der Tapferkeit
Schneiderei der Schattenlande
Reagenzien: Ardenholz (45), Verzauberte lichtlose Seide (20), Penumbrafaden (10), Zwielichtborke (2), Essenz der Wiedergeburt (6)
Schneiderei der Schattenlande
Reagenzien: Ardenholz (14), Schleierstoff (12), Penumbrafaden (5)
Schneiderei des Drachenschwarms
Reagenzien: Drachenkiefernholz (35), Lodernde Tinte (5), Wildstoff (20), Wildfadenspule (12), Sereviterz (16)
Schneiderei des Drachenschwarms
Reagenzien: Drachenkiefernholz (28), Zerbrochenes Glas (3), Sereviterz (3), Chronostoffballen, Azurgewobener Ballen, Gefrorener Zauberfaden (2)
Schneiderei von Khaz Algar
Reagenzien: Dorntannenholz (30), Mooswollenfaden (12); Dämmergespinst (6), Sonnige Tinte (4)
Schneiderei von Khaz Algar
Reagenzien: Dorntannenholz (20), Mooswollenfaden (20), Weberstoff (2), Weberstoffballen (6)
Kochkunst
Gegenstandsname
Quelle
Reagenzien
Kochkunst von Pandaria
Benötigt: Kochstelle
Reagenzien: Bambusholz (18), Reismehl (1), Hundert Jahre alte Sojasoße (1), Wildgeflügelbrust (10), Ginseng (10), Frühlingszwiebeln (50), Perfekte Konservierungsstoffe (10)
Kochkunst von Draenor
Benötigt: Kochstelle
Reagenzien: Schattenmondholz (8), Echteisenerz (10), Schwarzfelsbarbecue (5), Telmor-Aruuna-Hartkäse (5), Perfekte Konservierungsstoffe (5)
Kochkunst von Battle for Azeroth
Benötigt: Kochstelle
Reagenzien: Düsterkiefernholz (8), Sturmsilbererz (4), Würziger Schnapper (5), Aromatisches Fischöl (2), Perfekte Konservierungsstoffe (5)
Kochkunst der Schattenlande
Benötigt: Kochstelle
Reagenzien: Ardenholz (8), Soleniumerz (4), Schillernde Ravioli mit Apfelmus (5), Phantasmakeule (6), Perfekte Konservierungsstoffe (5)
Kochkunst der Dracheninseln
Benötigt: Kochstelle
Reagenzien: Drachenkiefernholz (25), Basiliskeneier (2), Verkohlte Flunkersteaks (3), Dreifachgewürzter Mammutkebap (4), Perfekte Konservierungsstoffe (15), Khaz'goriterz (4)
Kochkunst der Dracheninseln
Benötigt: Kochstelle Reagenzien: Drachenkiefernholz (28), Beilagensalat (5), Brüffelchschmorbraten (4), Perfekte Konservierungsstoffe (15), Drakoniumerz (10)
Kochkunst der Dracheninseln
Benötigt: Kochstelle
Reagenzien: Drachenkiefernholz (22), Wilddrachenfrucht (5), Grobes Steinsalz (6), perfekte Konservierungsstoffe (15), Khaz'goriterz (4)
Kochkunst von Khaz Algar
Benötigt: Kochstelle
Reagenzien: Dorntannenholz (15), Stattlicher Saphir (2), Gehackte Mykopracht (25), Perfekte Konservierungsstoffe (10), Bismut (15), Eisenklauenerz (5), Aqirit (5)
Kochkunst von Khaz Algar
Benötigt: Kochstelle
Reagenzien: Dorntannenholz (10), Gewürzter Fleischfond (10), Perfekte Konservierungsstoffe (10), Bismut (10), Eisenklauenerz (5)
Khaz Algar
Benötigt: Kochstelle
Reagenzien: Dorntannenholz (5), Gehackte Mykopracht (10), Perfekte Konservierungsstoffe (5), Bismut (8)
Khaz Algar
Benötigt: Kochstelle
Reagenzien: Dorntannenholz (25), Barren der Schallenden Tiefen (4), Azj-Kahet-Spezial (1), Gegrillte Mykopracht (2), Fremdlingsproviant (2), Perfekte Konservierungsstoffe (15)
Spieler mit einer beliebigen Edition der Erweiterung von Midnight können mit dem Vorabzugang zu Behausungen ihre neuen Behausungsdekorationen herstellen oder erwerben, um damit ihre Häuser zu gestalten. Spieler, die Midnight noch nicht erworben haben, können mit der Veröffentlichung des Inhaltsupdates „Die Warnung“ ebenfalls damit beginnen, diese Gegenstände herzustellen und zu erwerben.
