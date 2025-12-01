Housing in World of Warcraft: Übersicht aller Berufsrezepte für Dekorationen

Umfassende Tabelle mit Housing-Dekorationen, die in World of Warcraft durch Berufe aus allen Erweiterungen hergestellt werden.

Mit Patch 11.2.7 verwandeln Handwerker in World of Warcraft ihre alten Reagenzien aus allen Erweiterungen in neue Behausungsdekorationen für dein Eigenheim.

Die Tabelle zeigt Housing-Dekorationen , die du über verschiedene Berufe herstellen kannst – von Alchemie bis Kochkunst.

, die du über verschiedene herstellen kannst – von Alchemie bis Kochkunst. Dafür nutzt du angesammelte Reagenzien wie Kräuter, Erze, Leder und mehr aus Classic, späteren Erweiterungen und The War Within.

Holz ist eine neue Ressource und fließt in verschiedene Handwerksrezepte für Behausungsdekorationen ein.

ist eine neue Ressource und fließt in verschiedene Handwerksrezepte für Behausungsdekorationen ein. Jede Dekoration ist einem Beruf, einer Quelle (z. B. „Klassische Alchemie“) und konkreten Werkzeugen und Reagenzien zugeordnet.

So erkennst du auf einen Blick, welche Dekorationen du für dein Housing herstellen oder über das Auktionshaus handeln kannst.

Tabellenübersicht: Dekorationen nach Berufen in WoW Housing

In der folgenden Tabelle findest du alle im Artikel aufgeführten Behausungsdekorationen für dein WoW Housing, sortiert nach Beruf, Erweiterung und benötigten Reagenzien.

Quelle: Blizzard

