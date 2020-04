Dämonenjäger-Beschränkung je Realm wird mit Patch 9.0.1 aufgehoben

Der Dämonenjäger ist eine Heldenklasse die aktuell mit Stufe 98 beginnt. Aus diesem Grund ist nur einen Dämonenjäger je Realm erlaubt. Da diese Klasse in Shadowlands bereits mit Stufe 8 beginnt, hat Blizzard beschlossen die Beschränkung für den Dämonenjäger je Realm aufzuheben. Genauer gesagt findet diese Änderung bereits mit Patch 9.0.1 statt, da mit dem Pre-Expansion Patch für Shadowlands auch der neue Level-Squish zum Einsatz kommt.

Our plan is to remove the one-Demon-Hunter-per-realm restriction with the Shadowlands Pre-patch, since that is the point at which Demon Hunters will no longer start at a very high level.