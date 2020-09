Community-Event: Wir besorgen euch Jenafur

Vor wenigen Tagen wurde das Rätsel um Jenafur gelöst. Es war das bisher schwierigste Rätsel in World of Warcraft, auch wenn es nicht besonders viele Schritt gibt. So bekommt man das neue Haustier nach nur 20-30 Minuten, spielt man nach einem Guide.

Jenafur: Community-Event mit Syrenia

Syrenia hat sich diese Woche Jenafur zusammen mit seiner Community geholt. Dabei stellt sich heraus, dass nur ein Spieler das nervige Rätsel in Karazhan lösen muss. Da ich weiß, dass viele unserer Besucher genauso faul sind wie ich, habe ich Syrenia nochmal dazu überredet ein Event zu veranstalten. Wir müssen nur in Eschental und im Wald von Elwyn etwas looten und anschließend in Karazhan das Haustier abholen. Hexenmeister porten uns zu den Orten und in Karazhan muss auch niemand mehr was machen, da Syrenia dort die nötigen Schritte für uns erledigt. Also einfacher geht es wirklich nicht mehr.

Wann findet das Community-Event mit Syrenia statt? Das Event startet morgen am 18. September um 12:00 Uhr. Es dürfte nicht lange dauern, bis alles vorbereitet ist und Syrenia in seinem Stream anfängt Leute in in die Gruppe einzuladen.

Jenafur Guide

Wer sich Jenafur selbst besorgen möchte schaut sich den zusammengeschnittenen Mitschnitt von Syrenias Stream an. Dort werden die wichtigsten Schritte erklärt.

Verpasst jetzt keinen News Artikel oder WoW Guide mehr und folgt uns auf Facebook, Twitter oder abonniert unseren RSS-Feed.