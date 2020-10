Cinematic-Trailer aus dem Pre-Patch zu Shadowlands

Zu jedem Pre-Patch gehört ein neuer Cinematic-Trailer mit spannenden Szenen. Was in diesem Video genau zu sehen ist wollen wir an dieser Stelle nicht verraten. Wir verraten an dieser Stelle nur, dass es zeigt was nach dem bereits veröffentlichten Cinematic-Trailer zu Shadowlands passiert. Wer also das erste Video noch nicht gesehen hat sollte sich beide Trailer direkt hintereinander anschauen.

Cinematic-Trailer: Shadowlands

Cinematic-Trailer: Pre-Patch zu Shadowlands

Shadowlands Geschichte

Wie geht die Geschichte in Shadowlands weiter? Nach den Ereignissen der folgenden beiden Videos geht die Geschichte in Azeroth mit dem Start des Pre-Events zu Shadowlands weiter. Dabei beschaffen wir uns zuerst einen Überblick über einige Gebiete in Azeroth und machen uns auf die Suche nach den Anführern. Am Ende des Events landen wir in Eiskrone wo wir auf Hochlord Bolvar Fordragon treffen. Zusammen mit dem ehemaligen Lichkönig beraten die Anführer der Horde und Allianz wie es weitergehen soll. Letztendlich geht die Geschichte im Schlund mit der Einführungsquestreihe für Shadowlands weiter.

Verpasst jetzt keinen News Artikel oder WoW Guide mehr und folgt uns auf Facebook, Twitter oder abonniert unseren RSS-Feed.