WoW Dragonflight: Alle Ruhm Belohnungen der Fraktionen im Überblick

Schon seit Jahren wird das Ruf-System bei den Fraktionen in World of Warcraft nicht geändert. In Shadowlands gab es immerhin mit den Pakten eine neue Art von Fraktionen. Statt Ruf-Belohnungen gibt es bei den Pakten Ruhm-Belohnungen. Dabei erhalten wir deutlich mehr Belohnungen in kürzeren Zeitabschnitten. Dieses System ist so gut angekommen, dass das Entwicklerteam beschlossen hat es auch bei den Fraktionen in Dragonflight einzusetzen.

Ruhm Belohnungen der Drachenschwärme

Aktuell ist es so, dass das Ruhm-System bei vier Drachenschwärmen zum Einsatz kommt. Allerdings müssen wir uns nicht für einen Drachenschwarm entscheiden, so wie das bei den Pakten der Fall war. Wir können unser Ansehen bei allen vier Fraktionen in Dragonflight gleichzeitig erhöhen. Laut den Spieledateien gibt es derzeit auch Fraktionen mit dem klassischen Ruf-System in Dragonflight.

Zu den Ruhm-Belohnungen gehören folgende Boni und Gegenstände:

Zahlreiche verschiedene Freischaltungen

Freischaltung von Questreihen

Nützliche Fähigkeiten

Bonus Ruf-Punkte für Twinks

Vorratsbeutel

Spielzeuge

Rezepte, Baupläne und Vorlagen für Berufe

Ausrüstungsgegenstände

Anpassungsmöglichkeiten für Drachen

Transmogrifikationen

Wappenröcke

Charaktertitel

Ruhm Belohnungen der Drachenschuppenexpedition

Stufe Icon Belohnung 1 Die Drachenschuppenexpedition

Begin your adventures with the Dragonscale Expedition. 2 Expeditionsspäherpacks

Information zum Auffinden der Expeditionsspäherpacks im Bereich der Dracheninseln. 3 Einfache Archäologiewerkzeuge

Erwerbt einfache Transmogrifizierungen für Archäologiewerkzeug von Rae'ana im Drachenschuppenbasislager. 4



Small Dragon Expedition Supply Pack 5 Vergrabene Schätze

Die Fähigkeit zum Finden und Durchwühlen von Haufen bewegter Erde ist abhängig vom Besitz einer Expeditionsschaufel, die im Basislager der Drachenschuppenexpedition bei Pfadfinder Jeb erhältlich ist. 5 Pläne: Robuste Schaufel

Erwerbt die Pläne: Robuste Schaufel der Schmiedekunst von Boss Magor im Drachenschuppenbasislager. 6 Uraltes Portal

Sucht Thaelin Schwarzamboss im Drachenschuppenbasislager auf, um uralte Portale zu erforschen. 7 Aktivität freischalten - Kletterrucksack

Verdient einen Drachenschuppenexpeditionsrucksack, mit dem Ihr an besonderen Kletteraktivitäten auf den Dracheninseln teilnehmen könnt. 7 Verbesserte Archäologiewerkzeuge

Erwerbt größere Transmogrifizierungen für Archäologiewerkzeug von Rae'ana im Drachenschuppenbasislager. 8 Uraltes Portal

Sucht Thaelin Schwarzamboss im Drachenschuppenbasislager auf, um weitere uralte Portale auf den Dracheninseln zu verfolgen. 8 Mount Customizations I

Purchase brow, crest and jaw mount customizations for your Dragon Isle drakes in the Dragonscale Basecamp from Rae'ana. 9 Aktivität freischalten - Fotografietouren

Schaltet Eure Expeditionskamera frei und erhaltet Zugang zu den Fotografieaktivitäten der Expedition an verschiedenen Orten auf den Dracheninseln. 9 Kompass des Wegfinders

Erhaltet das Spielzeug Kompass des Wegfinders von Pfadfinder Jeb im Drachenschuppenbasislager. 10 Bonusvorräte

Erhöht die Menge an Vorräten, die Ihr in Schätzen entdeckt, um 25%. 10 Vorlagen: Edelsteine

Erwerbt die Vorlagen für den strahlenden Kalezit, den geladenen Kalezit, den Neltharit des Mentors und den schneidenden Neltharit von Boss Magor im Drachenschuppenbasislager. 10 Schematic: Primal Deconstruction Charge

Erwerbt den Bauplan: Urzeitliche Dekonstruktionsladung der Ingenieurskunst von Boss Magor im Drachenschuppenbasislager. 10 Bauplan: Gravitationsbombe

Erwerbt den Bauplan: Gravitationsbombe von Boss Magor im Drachenschuppenbasislager. 11 Weitere uralte Portale

Sucht Thaelin Schwarzamboss im Drachenschuppenbasislager auf, um weitere uralte Portale auf den Dracheninseln zu verfolgen. 11



Small Dragon Expedition Supply Pack 12 Referrel Bonus I

Increase the Dragonscale Expedition reputation gain of characters on your account under Renown 10 by 25%. 13 Tierspezialist der Expedition

Erwerbt das Seidenäffchen oder den schwarzen Flatterkäfer als Begleiter im Drachenschuppenbasislager von Opa Schnurrbart. 14 Expeditionsausrüstung 1

Erwerbt ein Paar Expeditionshandschuhe mit Gegenstandsstufe 382 von Pfadfinder Jeb im Drachenschuppenbasislager. 14 Uraltes Portal

Sucht Thaelin Schwarzamboss im Drachenschuppenbasislager auf, um weitere uralte Portale auf den Dracheninseln zu verfolgen. 15 Juwelierskunstschmuckstücke

Erwerbt die Vorlage: Götze des Erdwächters und die Vorlage: Götze der Lebensbinderin bei Boss Magor im Drachenschuppenbasislager. 15 Questreihe: Drachenschuppenexpedition, Kapitel 1

Erhaltet Zugriff auf das erste Kapitel der weiteren Abenteuer der Drachenexpedition. 16 Ensembles der Drachenschuppenexpedition

Erwerbt Ensembles der Drachenschuppenexpedition von Pfadfinder Jeb im Basislager der Drachenschuppenexpedition. 17 Uraltes Portal

Sucht Thaelin Schwarzamboss im Drachenschuppenbasislager auf, um weitere uralte Portale auf den Dracheninseln zu verfolgen. 17 Handwerkerausrüstungsmuster

Erwerbt das Muster: Wildstoffanglermütze des Meisters und das Muster: Wildstoffkochmütze des Meisters von Boss Magor im Drachenschuppenbasislager. 17 Handwerkerausrüstungsmuster

Erwerbt die Vorlage: Schreibervergrößerer von Boss Magor im Drachenschuppenbasislager. 17 Handwerkerausrüstungsmuster

Erwerbt die Vorlage: Erzpaket und die Vorlage: Schneiderschere von Boss Magor im Drachenschuppenbasislager. 17



Large Dragon Expedition Supply Pack 18 Magiegebundene Truhen

Die Fähigkeit zum Öffnen von magiegebundenen Truhen ist abhängig vom Besitz eines verzauberten Dietrichs, der im Basislager der Drachenschuppenexpedition erhältlich ist. 18 Formel: Robuste verzauberte Dietriche

Erwerbt die Formel: Robuste verzauberte Dietriche der Verzauberkunst von Boss Magor im Drachenschuppenbasislager. 19 Explosive Archäologie

Die Fähigkeit, Expeditionssprengladungen von Pfadfinder Jeb im Drachenschuppenbasislager zu erwerben. 19 Technique: Renewed Proto-Drake: Spined Hair Manuscript

Purchase the Technique: Renewed Proto-Drake: Spined Hair Manuscript in the Dragonscale Basecamp from Boss Magor. 19 Mount Customizations II

Purchase tail, horn and pattern mount customizations for your Dragon Isle drakes in the Dragonscale Basecamp from Rae'ana. 20 Muster: Wurfkissen und Muster: Forscherzelt

Erwerbt das Muster: Wurfkissen und das Muster: Forscherzelt der Schneiderei von Boss Magor im Drachenschuppenbasislager. 20 Gemütliche Forschung

Erwerbt verschiedene Kissenspielzeuge von Rae'ana im Drachenschuppenbasislager. 20 Uraltes Portal

Sucht Thaelin Schwarzamboss im Drachenschuppenbasislager auf, um weitere uralte Portale auf den Dracheninseln zu verfolgen. 20



Large Dragon Expedition Supply Pack 21 Bonus Supplies II

Increase the chance to find double Dragon Isles Supplies in treasure chests to 50%. 22 Muster: Azurgewobenes Bündel eines Abenteurers

Erwerbt das Muster: Azurgewobenes Bündel eines Abenteurers von Boss Magor im Drachenschuppenbasislager. 22 Technik: Drachenschuppenexpeditionsvertrag

Erwerbt die Technik: Drachenschuppenexpeditionsvertrag von Boss Magor im Drachenschuppenbasislager. 22 Wappenrock der Drachenschuppenexpedition

Schaltet den Wappenrock der Drachenschuppenexpedition von Katalogisiererin Jakes im Drachenschuppenbasislager frei. 22 Banner der vereinten Fraktionen

Erwerbt die Banner der Archäologischen Akademie und der Forscherliga, die nun in der Drachenschuppenexpedition vereint sind, bei Katalogisiererin Jakes im Drachenschuppenbasislager. 23 Uraltes Portal

Sucht Thaelin Schwarzamboss im Drachenschuppenbasislager auf, um weitere uralte Portale auf den Dracheninseln zu verfolgen. 23 Referrel Bonus II

Increase the Dragonscale Expedition reputation gain of characters on your account under Renown 20 by 50%. 24 Professionelle Archäologiewerkzeuge

Erwerbt professionelle Archäologiespielzeuge von Rae'ana im Drachenschuppenbasislager. 25 Technique: Illusion Parchments: Magma Missile

Purchase the Technique: Illusion Parchments: Magma Missile in the Dragonscale Basecamp at Boss Magor. 25

Erwerbt Metalldetektoren der Expedition bei Pfadfinder Jeb im Drachenschuppenbasislager, die Euch für kurze Zeit die Fähigkeit gewähren, Schätze auf Eurer Minikarte anzuzeigen.

Metalldetektor der Expedition 25 Mech-A-Quack-Schatzsucher

Erwerbt den Mech-A-Quack-Sucherkern von Boss Magor im Basislager der Expedition, ein wichtiges Bauteil zur Herstellung des Mech-A-Quack-Begleiters, der beim Auffinden von Schätzen auf den Dracheninseln helfen kann. 25 Bauplan: Robuste Werkzeugkiste

Erwerbt die Berufsanleitung für den Bauplan: Robuste Werkzeugkiste von Boss Magor im Drachenschuppenbasislager. 25 Bauplan: Mech-A-Quack

Erwerbt den Bauplan: Mech-A-Quack von Boss Magor im Drachenschuppenbasislager. 25 Muster: Lieblingsplüschente

Erwerbt das Muster: Lieblingsplüschente von Boss Magor im Drachenschuppenbasislager. 25 Schatzkarten für juwelenbesetzte Welplinge

Schaltet die Fähigkeit frei, Schatzkarten aufzuspüren, die Euch zu Materialien und Mustern für juwelenbesetzte Welplinge führen. Sprecht mit Boss Magor im Drachenschuppenbasislager für Eure erste Schatzkarte. 26 Uraltes Portal

Sucht Thaelin Schwarzamboss im Drachenschuppenbasislager auf, um weitere uralte Portale auf den Dracheninseln zu verfolgen. 26



Large Dragon Expedition Supply Pack 27 Mount Customizations III

Purchase mount customizations that unlock the Red Skin Color for your Dragon Isle drakes in the Dragonscale Basecamp from Rae'ana. 28 Expedition Equipment II

Purchase a pair of Expedition pants that are item level 398 in the Dragonscale Basecamp from Pathfinder Jeb. 29 Questreihe: Drachenschuppenexpedition, Kapitel 2

Erhaltet Zugriff auf das zweite Kapitel der weiteren Abenteuer der Drachenexpedition. 30 Libellenreiten

Schaltet die Fähigkeit frei, Libellenreittiere zu finden und zu zähmen und einige Libellenreittiere bei Opa Schnurrbart im Drachenschuppenbasislager zu erwerben. 30 Grand Expeditioner

Unlock the title Grand Expeditioner.

Ruhm Belohnungen der Zentauren der Maruuk

Stufe Icon Belohnung 1 Unter den Zentauren der Maruuk

Gemeinsamer Kampf mit den Zentauren der Maruuk auf den Ebenen von Ohn'ahra. 2 Vorratsbeutel der Maruuk

Ein Säckchen voller Vorräte, mit dem Ihr die verschiedenen Zentaurenklans der Maruuk unterstützen könnt.

Maruuk Centaur Supply Satchel 3 Vorratsbeutel der Maruuk

Ein Säckchen voller Vorräte, mit dem Ihr die verschiedenen Zentaurenklans der Maruuk unterstützen könnt.

Maruuk Centaur Supply Satchel 4 Vorratsbeutel der Maruuk

Ein Säckchen voller Vorräte, mit dem Ihr die verschiedenen Zentaurenklans der Maruuk unterstützen könnt.

Maruuk Centaur Supply Satchel 5 Pfad des Fallenstellers

Damit könnt ihr mit dem Klan Shikaar den Pfad des Fallenstellers freischalten.

Ruhm Belohnungen vom Valdrakkenabkommen

Stufe Icon Belohnung 1 The Valdrakken Accord

Begin to gain renown with the Valdrakken Accord. 2 Ancient Dragon Treasures

Unlock the ability to open Ancient Dragon treasures. 3 Dragon Cooking

Purchase cooking toys and utensils in Valdrakken from ______. 4



Small Valdrakken Accord Supply Pack 5 Gardening Tools

Purchase gardening tools in Valdrakken from Gryrmpech. 6 Siege on Dragonbane Keep

Unlock the Siege on Dragonbane Keep scenarion in the Waking Shores. 7



Small Valdrakken Accord Supply Pack 8 Advanced Dragonriding Races

Unlock the Advanced Drgonriding Races in the Dragon Isles. 9 Mount Customization I

Purchase brow, crest and jaw mount customizations for your Dragon Isle drakes in Valdrakken from ____. 10 Basic Dragonspawn Shoulders

Purchase Basic Dragonspawn Shoulders in Valdrakken from _______. 11 Bonus Supplies I

Gain a 25% chance to gather double Dragon Isles Supplies from Supply Laden humanoids. 12 Quest Line: Valdrakken Quest Line 1

Gain access to the first chapter of the Valdrakken Accord's efforts in the Dragon Isles. 12 Schematic: Mech

Purchase the Schematic: Mechanical Dragonling Tinker in Valdrakken from ______. 13 Valdrakken Civilian Ensembles

Purchase Valdrakken Civilian Ensembles in Valdrakken from _______. 14 Referrel Bonus I

Increase the Valdrakken Accord reputation gain of characters on your account under Renown 10 by 25%. 15 Toy ???

Purchase unknown toy in Valdrakken from ______. 15



Small Valdrakken Accord Supply Pack 16 Drakonid Helms

Purchase Drakonid Helms in Valdrakken from _______. 17 Whelp Rescue

Purchase the Red and Blue Rescued Proto-Whelp pets in Valdrakken from ____. 18



Large Valdrakken Accord Supply Pack 19 Valdrakken Equipment I

Purchase Jeweled Titan Belts that are item level 385 in Iskaara from _______. 20 Mount Customization II

Purchase tail, horn and pattern mount customizations for your Dragon Isle drakes in Valdrakken from ____. 21 Quest Line: Valdrakken Quest Line 2

Gain access to the second chapter of the Valdrakken Accord's efforts in the Dragon Isles. 22 Titan Weaponry

Purchase Titan Weaponry in Valdrakken from _______. 23 Referrel Bonus II

Increase the Valdrakken Accord reputation gain of characters on your account under Renown 20 by 50%. 24



Large Valdrakken Accord Supply Pack 25 Bladed Drakonid Shoulders

Purchase Bladed Drakonid Shoulders in Valdrakken from _______. 25 Valdrakken Accord Tabard

Unlock the Valdrakken Accord Tabard in Valdrakken from _______. 26 Bonus Supplies II

Increase the chance to gather double Dragon Isles Supplies from Supply Laden humanoids to 50%. 27 Toy ???

Purchase unknown toy in Valdrakken from ______. 29 Mount Customization III

Purchase mount customizations that unlock the Bronze Skin Color for your Dragon Isle drakes in Valdrakken from ____. 30 Dragon Banners

Purchase Dragon Banner toys in Valdrakken from ______. 30



Large Valdrakken Accord Supply Pack 31 Referrel Bonus III

Increase the Valdrakken Accord reputation gain of characters on your account under Renown 30 by 75%. 32 Elaborate Dragonspawn Shoulders

Purchase Elaborate Dragonspawn Shoulders in Valdrakken from _______. 33 Dragon Weaponry

Purchase Dragon Weaponry in Valdrakken from _______. 34 Valdrakken Equipment II

Purchase Valdrakken Helms that are item level 398 in Iskaara from _______. 35 Ally of the Dragonflights

Unlock the Ally of the Dragonflights title. 35 Mount Customization IV

Unlock the Silver and Purple armor for your Dragon Isle drakes as well as the ability to set other armor colors you unlock in Valdrakken from ____.

Ruhm Belohnungen von den Tuskarr von Iskaara

Stufe Icon Belohnung 1 The Iskaara Tuskarr

Begin to build a relationship with the Iskaara Tuskarr. 2 Sacred Tuskarr Totems

Information on identifying Sacred Tuskarr totems that have been stolen. 3 Meal Time

Unlock Meal Time, allowing you to contribute to the great Tuskarr feast and get buffs. 3



Small Iskaaran Supply Pack 4 Cooking Supplies

Purchase simple cooking toys in Iskaara from _____. 5 Highlands Fishing

Unlock fishing nodes in the highest pools and lakes of the Dragon Isles. 5 Tuskarr Relics I

Learn of stolen Tuskarr Relics taken by their enemies. 6 Fishing Nets

Unlock the ability to set Fishing Nets around the Dragon Isles. 6 Mount Customization I

Purchase brow, crest and jaw mount customizations for your Dragon Isle drakes in Iskaara from ____. 7 Fishing Harpoon

Unlock the ability to Harpoon large sea creatures of the Dragon Isles. 7 Tuskarr Headwear

Purchase warm headwear in Iskaara from _____. 8 Bonus Supplies I

Gain a 25% chance to gather double Dragon Isles Supplies from plantlife. 9 Stable Master in Training

Purchase the Purple Ottuk Pup or Blue Timbertooth Pup pets in Iskaara from ____. 10 Ice Fishing

Unlock fishing nodes in the ice of the Dragon Isles. 10



Small Iskaaran Supply Pack 11 Quest Line: The Lost Tribe

Gain access to the Lost Tribe Tuskarr questline. 12 Tuskarr Ensemble

Unlock the Tuskarr Tracker's Ensemble in Iskaara from _____. 13 Fishing Nets II

Upgrade your Fishing Nets. 13



Small Iskaaran Supply Pack 14 Referrel Bonus I

Increase the Iskaara Tuskarr reputation gain of characters on your account under Renown 10 by 25%. 15 Unknown Toys

Purchase the ____ Toys in Iskaara from _____. 16 Tuskarr Equipment I

Purchase a pair of Wooly Bracers that are item level 385 in Iskaara from _______. 17 Lava Fishing

Unlock fishing nodes in the lava of the Dragon Isles. 17 Tuskarr Relics II

Learn of stolen Tuskarr Relics taken into Dragon Isles dungeons. 17 Jewelcrafting Trinkets

Purchase the Design: Idol of the Spellweaver and Design: Idol of the Dreamweaver in Iskaara at ______. 18 Tuskarr Backpacks

Purchase hearty backpacks in Iskaara from _____. 19 Mount Customization II

Purchase tail, horn and pattern mount customizations for your Dragon Isle drakes in Iskaara from ____. 19 Technique: Black Haired Hilghland Drake Manuscript

Purchase the Technique: Black Haired Hilghland Drake Manuscript in Iskaara at ______. 20 Fisherman's Folly

Purchase the Fisherman's Folly toys in Iskaara from _____. 21 Fishing Harpoon II

Upgrade your fishing Harpoon. 21



Large Iskaaran Supply Pack 21 Crafter's Gear Patterns

Purchase the Pattern: Magnificent Engineer's Pinch-Proof Handguards, Pattern: Lavish Herbalist's Botany Pack, Pattern: Master Jeweler's Tool Holster, Pattern: Respelendent Skinner's Trapping Cap in Iskaara at ______. 22 Bonus Supplies II

Increase the chance to gather double Dragon Isles Supplies from plantlife to 50%. 23 Tuskarr Tabard

Unlock the Iskaara Tuskarr Tabard in Iskaara from _____. 24 Referrel Bonus II

Increase the Iskaara Tuskarr reputation gain of characters on your account under Renown 20 by 50%. 25 Bean Bags

Purchase Bean Bags in Iskaara from _____. 25 Pattern: Simple Tuskarr Bean Bag

Purchase the Pattern: Simple Tuskarr Bean Bag in Iskaara at ______. 26 Tuskarr Weaponry

Purchase Tuskarr weaponry in Iskaara from _____. 27 Meal Time II

Upgrade Meal Time, increasing your buffs and streamlining your experience. 27



Large Iskaaran Supply Pack 28 Snow Fun

Purchase fun snow themed toys in Iskaara from _____. 28 Technique: Iskaara Tuskarr Contract

Purchase the Technique: Iskaara Tuskarr Contract in Iskaara at ______. 29 Fishing Caches

Allows you to find Fishing Caches along coasts or near fishing holes. 30 Tuskarr Shoulderpads

Purchase Tuskarr crafted shoulderpads in Iskaara from _____. 31 Mount Customization III

Purchase mount customizations that unlock the Blue Skin Color for your Dragon Isle drakes in Iskaara from _____. 32 Fishing Tackle

Purchase a Fishing Tackle box that you can stock to give your friends and yourself bonus fishing skill. 32 Referrel Bonus III

Increase the Iskaara Tuskarr reputation gain of characters on your account under Renown 30 by 75%. 33 Gnoll Backpacks

Purchase Gnoll Backpacks in Iskaara from _____. 33



Large Iskaaran Supply Pack 34 Tuskarr Equipment II

Purchase a pair of Insulated Shoulderpads that are item level 398 in Iskaara from _______. 34 Crafter's Gear Patterns

Purchase the Pattern: Finished Prototype Regal Barding in Iskaara at ______. 35 Ottuk Riding

Unlock the ability to purchase and ride Ottuk in Iskaara from ____. 35 Honorary Tuskarr

Unlock the title Honorary Tuskarr.

Verpasst jetzt keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folgt uns auf Facebook, Twitter oder abonniert unseren RSS-Feed.