Event-Guide: Liebe liegt in der Luft 2023

Ein Hauch von Liebe liegt in der Luft und bringt die Herzen unserer Charaktere in World of Warcraft zum Höherschlagen. Das Event Liebe liegt in der Luft (eng. Love is in the Air) findet jedes Jahr im Februar statt und bringt auch im Jahr 2023 seinen Liebeszauber in die Hauptstädte von Azeroth. Das Weltereignis läuft von 6. bis 20. Februar und bietet uns eine Questreihe mit anschließenden täglichen Aufgaben, die uns mit Zeichen der Liebe belohnen. Die Zeichen können wir gegen diverse Belohnungen, wie beispielsweise Haustiere, Reittiere und Spielzeuge eintauschen.

Liebe liegt in der Luft 2023

Das Liebe liegt in der Luft Event findet erstmals auf den Dracheninseln statt und der Event-Boss wird uns voraussichtlich angepasste Beute liefern. Sobald das Event begonnen hat, berichten wir über die konkreten Neuerungen. Unser Event-Guide hält euch hier am laufenden und versorgt euch neben den Erklärungen rund ums Event mit den aktuellsten Informationen. Hier geht es zum Liebe liegt in der Luft Event-Guide.

Aufgaben fürs Reisetagebuch

Im Vergleich zum Vorjahr bietet uns das Liebe liegt in der Luft Event 2023 auch Herausforderungen für unser Reisetagebuch, welches wir für den Handelsposten befüllen können, um die monatliche Belohnung zu erhalten als auch unsere monatliche Händlerdevisen-Vergütung zu erhöhen. Die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Valentinstags-Weltereignis lauten:

Herausforderung Aufgabe Punkte Liebe liegt in der Luft: Veranstaltet ein Picknick für Verliebte auf den Ebenen von Ohn'ahra Auf den Ebenen von Ohn'ahra nutzen wir das Spielzeug Picknickkorb für Verliebte, um die Punkte zu erhalten. 150 Liebe liegt in der Luft: Verwendet Q. Pidos Ruhestein auf den Dracheninseln Hierfür nutzen wir einmal Q. Pidos herziger Ruhestein auf den Dracheninseln. 150 Liebe liegt in der Luft: Schließt "Bonbonangriff" ab Bei der Quest Bonbonangriff verteilen wir kostenlose Schokoladenproben an 10 verschiedene Personen. 150 Liebe liegt in der Luft: Tötet Apotheker Hummel Während des Events erhalten wir 150 Punkte für das Töten des Event-Bosses auf Burg Schattenfang. 150 Liebe liegt in der Luft: Übergebt einen hübschen Glücksbringerarmreif Hierfür übergeben wir einen hübschen Glücksbringerarmreif an unseren Fraktionsführer während des Weltereignisses. 150

Höhere Dropchance für das Reittier Herzbrecher X-45

Während des Liebe liegt in der Luft Weltereignisses können wir mit einer guten Portion Glück das Reittier Herzbrecher X-45 erhalten. Im Jahr 2023 wurde die Dropchance des seltenen Mounts für das erstmalig Öffnen der Event-Box, auch Herzförmige Schachtel genannt, erhöht. Bei der ersten Schachtel des Tages haben wir somit etwas mehr Chancen darauf, das Reittier zu erhalten. Bei allen weiteren Öffnungen, zum Beispiel mit Twinks, bleibt die Chance bei geschätzten 0,1%.

