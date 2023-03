Der Schatzgoblin kommt mit 10.0.7 auf die Verbotene Insel

Nicht mehr lange und Patch 10.0.7 wird uns in World of Warcraft zur Verbotenen Insel führen. Es gibt schon einige News und Infos zum anstehenden Patch, der einiges zu bieten hat. Wir werden in Zskeras Gewölbe nach urzeitlichen Steinen suchen und Rätsel lösen, uns auf eine Schatzsuche der besonderen Art begeben, neue Quests entdecken und das Gesandten-System in Augenschein nehmen.

Natürlich wird es auch neue Rare-Mobs geben. Die sind oftmals nötig, um Heldentaten und Erfolge abzuschließen, bieten aber auch den ein oder anderen Drop, den wir gerne unser Eigen nennen möchten. Der Schatzgoblin gehört dazu. Jeder Diablo Spieler musste vielleicht beim erwähnen des Schatzgoblins ein wenig Schmunzeln, denn er dürfte ihnen bekannt vorkommen.

Was ist denn nun so anders am Schatzgoblin? Rares gibt es doch mittlerweile wie Sand am Meer. Zum einen wird der Schatzgoblin nicht auf der Karte angezeigt. Man muss schon seine Minimap gut im Auge behalten, denn nur dort wird er durch einen kleinen Stern angezeigt. Dieser kann im ganzen Gebiet auftauchen, einen festen Spawnpunkt gibt es also nicht.

Sobald man ihn nun gefunden hat, wird er sich nicht wehren. Für den Schatzgoblin ist die Flucht das Mittel der Wahl. Er rennt 15 Sekunden davon und dann wird er 5 Sekunden lang ein Portal erschaffen, durch welches er flüchten möchte. Alles in allem hat man also nur 20 Sekunden Zeit, um ihn zu besiegen und so an der Flucht zu hindern. Bei einem Lebenspool von 450k ist das gar nicht so einfach und man sollte seine CDs ohne lange zu überlegen nutzen, damit er nicht entwischt.

Noch ist nicht bekannt, wie oft man diesen kleinen Feigling treffen kann. Ob er nun einmal am Tag oder einmal die Stunde auftaucht, bleibt also abzuwarten. Was aber durchaus bekannt ist: Für den Metaerfolg “Champion der Verbotenen Insel” wird der Schatzgoblin benötigt.

Und natürlich bringt er auch einiges an Loot mit. So kann man zum Beispiel 1-2 Ungenutztes verbotenes Wissen oder auch 1-2 Schlüssel des Gewölbes von Zskera erbeuten. Gold, Elementarüberfluss und sogar die Chance auf Tokens für die Primalistenausrüstung hat er auch im Gepäck.

Quelle: Manacrew

