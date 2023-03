Phönixwunschküken in World of Warcraft: So bekommt man das Kampfhaustier

Kleine und große Rätsel sind in World of Warcraft immer wieder ein schöner Zeitvertreib. Wenn dann noch eine außergewöhnliche Belohnung winkt, dann ist das natürlich besonders schön. Ein bisschen Sightseeing durch die alten Welten, um das Phönixwunschküken sein Eigen zu nennen, muss man allerdings in Kauf nehmen. Man braucht einige Gegenstände, bevor man das Kampfhaustier in der Sammlung willkommen geheißen kann. Wir haben einmal alles genau aufgeschrieben.

Phönixaschentalisman

Den Phönixaschentalisman bekommt man recht einfach, denn man kann ihn bei Zektar in den Spitzen von Arak. Falls Zektar bei /way #542 52.0 50.4 nicht steht, dann muss zuvor die Questreihe von Rabengott Anzu /way #542 46.8 46.0 beendet werden. Sobald das erledigt ist, kann man den Phönixaschentalisman bei Zektar kaufen. Doch Gold möchte er nicht. Das bedeutet, dass man einige Gegenstände sammeln muss.

Glänzende Phönixglut

Die Glänzende Phönixglut kann man leider nur in Zeitwanderungswochen sammeln, wenn der Raid Feuerlande offen ist. Man braucht also eine Gruppe und muss Alysrazar besiegen. Immerhin ist die Glänzende Phönixglut ein 100% Drop und jeder Schlachtzugteilnehmer bekommt es auch.

Heilige Phönixasche

Um die Heilige Phönixasche zu bekommen, muss man sich schon etwas die Finger schmutzig machen. Denn man bekommt sie auf den Spitzen von Arak auf Draenor. Dort stehen überall Kessel herum. Die kleinen Aschehaufen dort drin müssen nun durchwühlt werden, bis man 10 Stück zusammen hat.

Bei diesen Koordinaten kannst Du Asche durchwühlen:

/way #542 37.90 17.92

/way #542 42.08 15.86

/way #542 44.00 13.72

/way #542 44.55 23.34

/way #542 45.10 15.00

/way #542 52.06 31.35

/way #542 52.17 49.97

/way #542 52.20 49.82

/way #542 61.90 42.30

/way #542 68.72 44.49

/way #542 68.76 44.50

Inaktive Phönixasche

In Draenor ist man dann soweit fertig. Auf geht es nach Kalimdor. Der Krater von Un`Goro ist das Ziel. Dort oben auf dem Feuersäulengrat sind versengende Elementare zu finden. Diese sehen leider genauso aus wie lebendiges Feuer und sie teilen sich blöderweise auch die Spawnpunkte. Es bietet sich also an, sie alle zu töten und das so lange, bis man seine 10 Inaktive Phönixasche zusammen hat. Dann geht es wieder zurück nach Draenor zu Zektar, um endlich den Talisman erwerben zu können.

Tarjin der Blinde

Bei der Obsidianzitadelle an der Küste des Erwachsens bei /way #2022 16.0 62.6 sitzt Tarjin der Blinde. Wenn man diesen besucht, während man den Talisman in der Tasche hat, wird er eine Quest anbieten “Die Geschichte des Phönix”. Natürlich brauchen wir auch hier wieder ein paar Dinge. 10 Schwelende Phönixasche und 20 Aschefeder, möchte der Djaradin haben. Aber dafür gibt es als Belohnung dann auch das Phönixwunschküken!

Schwelende Phönixasche

Diese sind nicht so schwer zu bekommen. Man muss lediglich Phönixe an der Küste des Erwachens töten. Das wären unter anderem der Lavaphönix oder die Lodernde Feuerböe. Leider ist die Dropchance recht gering. Man sollte also etwas Zeit mit bringen.

Aschefedern

Gaunah am Obsidianthron bei den Koordinaten /way #2022 25.6, 54.2 verkauft ja allerlei seltsame Amulette. Auch ein Aschefederamulett hat er im Angebot. Dieses braucht man, um die benötigten 20 Aschefeder zu bekommen. Rund um die Obsidianzitadelle können diese nun in der Nähe von Phönixen gefunden werden. Dazu muss man diese auch nicht töten. Sie fallen einfach vom Himmel und man kann sie einfach einsammeln.

Sollte man das in der Stunde, den der Buff des Amuletts hält, nicht schaffen, dann darf nicht vergessen werden, diesen aufzufrischen! Jetzt muss die Quest bei Tarjin nur noch abgeben werden. Das Phönixwunschküken ist die Belohnung für all die Mühe!

Quelle: MMOChampion

Verpasst jetzt keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folgt uns auf Facebook, Twitter oder abonniert unseren RSS-Feed.