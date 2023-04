Alle Infos für einen guten Start in die zweite Season von Dragonflight

Die zweite Season von Dragonflight steht in den Startlöchern. Ich habe euch einmal alles Wichtige zusammen geschrieben, damit ihr gut vorbereitet in die neue Season von World of Warcraft starten könnt.

Mythic Plus

Die M+ Season startet am 10.05.2023 und bringt folgende Dungeons mit sich:

Uladaman - Zeitlimit 40 Minuten

- Zeitlimit 40 Minuten Neltharius - Zeitlimit 35 Minuten

- Zeitlimit 35 Minuten Brackenfellhöhle - Zeitlimit 36 Minuten

- Zeitlimit 36 Minuten Hallen der Infusion - Zeitlimit 38 Minuten

- Zeitlimit 38 Minuten Vortexgipfel - Zeitlimit 30 Minuten

- Zeitlimit 30 Minuten Freihafen - Zeitlimit 33 Minuten

- Zeitlimit 33 Minuten Tiefenpfuhl - Zeitlimit 33 Minuten

- Zeitlimit 33 Minuten Neltharions Unterschlupf - Zeitlimit 33 Minuten

Ihr werdet zu Beginn der Season einen Key bekommen, der sich - wie gewohnt - an dem höchsten Key der letzten ID orientiert. Allerdings wird die Keystufe um 9 Stufen gesenkt. Wenn ihr einen 15er Intime gespielt habt, dann würdet ihr einen 6er Key zum Start der neuen Season bekommen. Solltet ihr einen 15er Out of Time gespielt haben, wird eine Stufe abgezogen plus die 9 Schlüsselsteinstufen, die wegen der neuen Season herabgestuft werden. Ihr hättet dann also noch einen 5er Key in der Tasche.

Die Portale zu den Instanzen außerhalb von Dragonflight findet ihr wie gewohnt in Valdrakken neben der großen Treppe!

Auch die Affixe möchte ich nicht unerwähnt lassen.

Affixe ab Stufe 7:

Befallen

Umschlingend

Körperlos

Stürmisch

Vulkanisch

Affixe ab Stufe 14:

Boshaft

Blutig

Platzend

Anstachelnd

Wütend

Es sind also neue Affixe dabei, andere sind rausgefallen und wieder andere wurden geändert. Mehr dazu habe ich hier schon einmal aufgeschrieben.

Tapferkeitspunkte werdet ihr in der neuen Season vergeblich suchen, denn diese Währung wurde abgeschafft, denn das Aufwerten wurde komplett überarbeitet. Wie genau das funktioniert, findest du hier.

Natürlich wird es auch wieder den KSM geben, der mit einem Reittier belohnt wird. Dieses Mal ist es Infernopanzerdon. Dazu müsst ihr eine Wertung von 2000 erreichen. Aber schon ab einer Wertung von 1500 wird man belohnt, denn man bekommt den Titel “der/die Qualmende”. -Ok, den Titel finde ich seltsam. Ist der nur für Raucher? Oder qualmen die Füße? Muss man mal wieder duschen? Manchmal muss ich doch etwas schmunzeln -

Mit einer Wertung von 2500 gibt es den Erfolg Dragonflight Saison 2 Held. Dafür gibt es als Belohnung Erdstein des Obsidianaspekts. Natürlich gibt es für jeden 20er, den man Intime gelaufen ist, wieder ein direktes Portal zum entsprechenden Dungeon.

Der Belebungskatalysator

Der Katalysator wird am 14.06.2023 geöffnet und man kann sich seine Setteile darüber herstellen. Gerade die Setboni sind für die meisten Klassen eine echte Verbesserung, so dass wohl jeder so schnell es geht seinen Setbonus bekommen möchte.

Ab der neuen Season braucht man dafür allerdings keine Währung mehr, man kann also jede Woche einfach ein Teil umwandeln, wenn man es möchte. Eine gute Nachricht an die Transmog-Sammler: Wenn jemanden noch Setteile aus Season 1 fehlen, ist das nicht so schlimm. Blizzard arbeitet gerade daran, dass man auch Setteile aus Season 1 herstellen kann. Das Ganze wird dann auch nichts kosten. So kann man auch das alte Set noch komplettieren.

Die Schatzkammer

Eine gute Neuigkeiten gibt es für die Kisten aus dem Raid. Bisher war es so, dass man lediglich Gegenstände von gelegten Bossen in der Schatzkammer haben konnte (ausgenommen waren hierbei die Setteile) Das wird nun geändert. Wenn man also seine ID gesichert hatte und nur Dathea gelegt hat in einer ID konnte man auch nur Loot von Dathea (plus Setteile) bekommen.

Jetzt kann in der Kiste alles sein, was die Bosse vorher als Beute haben. Wenn man also in der neuen Season einen Kill von Sarkareth in einer ID errungen hat, kann auch alles der vorherigen Bosse in der Kiste sein. Das ist besonders interessant, wenn man nicht ständig reclears machen möchte, um im Progress schneller voran zu kommen.

Quelle: Blizzard

Verpasst jetzt keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folgt uns auf Facebook, Twitter oder abonniert unseren RSS-Feed.