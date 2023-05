Race to World First: Liquid sichert sich den Sieg im neuen Raid Aberrus

Wie in jeder neuen Season, startete in World of Warcraft mit Patch 10.1 wieder ein neues Rennen, um den ersten Platz im neuen Raid Aberrus. Das große Race To World First startete in der zweiten ID des Patches. Welche Gilde würde Sarkareth als erstes legen? Wie viele Splitruns würde es brauchen? Welcher Boss wird die erste Wand?

Am Anfang war das Feld noch weit gestreut, doch wie gewohnt setzten sich zum Ende hin die großen Gilden, Liquid, Echo und Method ab. Der Raid scheint den Teams insgesamt gut zu liegen und die Schwierigkeit ist nicht mehr so extrem, wie man es von vorherigen RWF kennt. Denn bereits in der ersten ID standen die drei Gilden vorm Endboss.

Doch der hatte es nun doch an sich. So schnell wollte Sarkareth nicht im Dreck liegen. Gerade der Übergang zu Phase 3 machte den Gilden zu schaffen. Liquid schaltete sogar den Stream ab, um den Übergang zu trainieren und nicht zu viel von ihrer Taktik preiszugeben. Denn natürlich wurde befürchtet, dass die anderen Gilden von dem Vorsprung von Liquid profitieren könnten.

Schon am Montag zeichnete sich ab, dass bei den Gilden der Übergang langsam sitzt. Abends schaffte Liquid einen knappen 1,99% Try. Auch Echo legt zu der Zeit mit einem 14,2% Try nach. Ein spannendes Kopf an Kopf rennen, von dem Method zu dem Zeitpunkt noch einige Prozent entfernt war. Ihr bester Try lag bei 40,1%. Aber jeder, der das RWF schon mehrere Seasons verfolgt, weiß natürlich auch, dass das nicht immer etwas zu sagen hat.

Method hat sich schon immer auf Splitruns fokusiert, was vielleicht am Anfang immer etwas Zeit kostet, aber hinten raus durchaus hilfreich sein kann. Echo handhabt es ja ähnlich und das hat ihnen in der letzten Season den Sieg gebracht.

Als Zuschauer wurde man auf jeden Fall nicht enttäuscht. Ein knapper Pull jagte den nächsten. Spannender hätte der 15.05.2023 kaum sein können. Echo und Liquid Kopf an Kopf. Am Ende konnte aber Liquid dieses mal den Sieg für sich einstreichen. Ob Method es noch schafft sich Platz Zwei zu sichern und aufzuholen? Oder wird Echo den zweiten Platz für sich verbuchen können? Ich werde dran bleiben und meinen Favoriten die Daumen drücken!

Wer sich den Kill noch einmal anschauen möchte kann das natürlich gerne hier tun. Spannend bis zur letzten Sekunde!

