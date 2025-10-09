World of Warcraft: So sieht die Traditionsrüstung der Haranir aus
Geschrieben von Telias am 09.10.2025 um 09:09
Mit der Traditionsrüstung der Haranir hält ein weiteres visuelles Highlight in World of Warcraft Einzug. Die Rüstung greift den einzigartigen Stil des neuen Volkes auf und begeistert mit vielen liebevollen Details, die perfekt zu den kulturellen Wurzeln der Haranir passen. In diesem Artikel zeigen wir dir Bilder der Traditionsrüstung – aus allen Perspektiven und mit verschiedenen Kombinationen.
Du interessierst dich auch für andere Inhalte rund um die Haranir? Dann wirf unbedingt einen Blick auf diese Beiträge:
Modelle der männlichen Haranir
Modelle der weiblichen Haranir
Quelle: Wowhead
