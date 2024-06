The War Within Season 1: Alle Infos über die neuen Affixe und den Mythisch+ Dungeonpool

Season 1 von The War Within startet am 11. September 2024 nach dem wöchentlichen Serverneustart. Damit starten wir in die erste Saison der neuen Erweiterung World of Warcraft: The War Within und begeben uns erneut auf einen kompetitiven Wettstreit um das beste Rating bei Mythisch+ Dungeons oder im PvP. Blizzard teilte im Forum unlängst einige Details zu den kommenden Dungeons und Affixes der ersten Season mit.

Heroische & Mythische Dungeons

Bereits in Season 4 von Dragonflight wurde mit den Schwierigkeitsgraden experimentiert, um Fortschritte zwischen den Schwierigkeitsstufen von Dungeons bedeutungsvoller werden zu lassen. Die wichtigsten Änderungen halten wir nachfolgend nochmals für euch fest, während alle Details der damaligen Änderung von Season 3 zu Season 4 von Dragonflight hier nachzulesen sind.

Normal Die Schwierigkeit bleibt unverändert. Normale Dungeons im Dungeonsbrowser führen zu den 8 neuen The War Within Dungeons.

Heroisch Schwierigkeit und Belohnungen sind einem Mythischen Dungeon des alten Systems (vor Season 4 von DF) gleichzustellen. Trotz der etwas höheren Schwierigkeit sind die Mechaniken und Anpassungen eines Mythischen Dungeons hier nicht vorliegend. Heroische Dungeons sind weiterhin über den Dungeonbrowser zu betreten. Mit Season 1 von The War Within sind Heroische Dungeons Teil des saisonbedingten Dungeonpools.

Mythisch Schwierigkeit und Belohnungen eines Mythischen Dungeons (Mythisch 0) können dem eines +10 Dungeons des alten Systems (vor Season 4 von DF) gleichgestellt werden. Kein Timer, keine Affixe und keine Einschränkung beim Wechseln der Talente oder Spezialisierung innerhalb des Dungeons. Mit Season 1 von The War Within werden Mythische Dungeons Teil des saisonbedingten Dungeonpools. Mythische Dungeons können erst mit Beginn einer Season betreten werden. Mythische Dungeons haben künftig eine tägliche Zurücksetzung der ID-Zuweisung anstatt der wöchentlichen aus dem alten System.



Mythisch+

Das Mythisch+ System von The War Within wird an das bestehende System von Season 4 von Dragonflight anknüpfen und nur kleine Änderungen hinsichtlich der Affix-Position und Affix-Buckets mit sich bringen.

Belohnungen gibt es von den Schlüsselsteinstufen 2 (+11 im alten System) bis Schlüsselsteinstufe 10 (+20 im alten System).

Ziel des neuen Systems ist es, dass es eine kleinere Range an Schlüsselsteinen gibt und sich der Aufstieg auf eine neue Stufe bedeutsamer anfühlt.

Blizzard versucht den Schwierigkeitsanstieg an die höheren Belohnungen anzupassen und ändert daher die Stufen, ab wann Affixe im M+ Dungeon greifen: +2 - Tyrannisch / Verstärkt +4 - Ein neues Set passiver Affixe +7 - Anstachelnd / Blutig / Platzend / Wütend (Boshaft wird entfernt)

Blizzard versucht ein erfrischendes Erlebnis für M+ Spieler zu bieten und lässt wissen, dass sie noch immer experimentieren und sich bei den Affixes noch etwas ändern kann.

Neue Affixe in Season 1 von The War Within

Mit Season 1 von TWW kommen 4 neue passive Affixe ins Spiel, die alle vorigen Affixe des +4 Buckets ersetzen. Um den +7 Bucket auch auf 4 mögliche Affixe zu reduzieren, wird Boshaft entfernt. Die neuen Affixe des +4 Buckets lauten:

Reckless (engl. für Rücksichtslos/Fahrlässig) Feinde, die keine Bosse sind und kein Mana haben, ignorieren mit ihren Angriffen 20% Rüstung, aber ihre Rüstung wird um 30% reduziert und sie erleiden 10% mehr Arkanschaden.

(engl. für Rücksichtslos/Fahrlässig) Thorned (engl. für Dornig) Feinde, die keine Bosse sind und kein Mana haben, fügen ihren Angreifern körperlichen Schaden zu, wenn sie angegriffen werden, erleiden aber 10% mehr Heilig- und Schattenschaden.

(engl. für Dornig) Attuned (engl. für Eingestimmt/Eingespielt/Abgestimmt) Gegner, die keine Bosse sind und über Mana verfügen, erleiden 20% mehr magischen Schaden, aber 10% mehr Naturschaden und 30% mehr Schaden durch Blutungseffekte.

(engl. für Eingestimmt/Eingespielt/Abgestimmt) Focused (engl. für Fokussiert/Konzentriert) Gegner, die keine Bosse sind und über Mana verfügen, haben 30% mehr Tempo, erleiden aber 10% mehr Frost- und Feuerschaden.

(engl. für Fokussiert/Konzentriert)

The War Within Season 1 Dungeonpool

Der saisonale Dungeonpool zu The War Within Saison 1 für Heroische, Mythische und Mythisch+ Dungeons beinhaltet folgende Dungeons:

Quelle: Blizzard

Verpasst jetzt keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folgt uns auf Facebook, Twitter oder abonniert unseren RSS-Feed.