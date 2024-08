WoW: The War Within – Die wichtigsten Aufgaben nach Erreichen von Stufe 80

Spieler mit Vorabzugang konnten Khaz'Algar bereits etwas früher betreten und sich dadurch einen kleinen Vorteil in World of Warcraft: The War Within verschaffen. Weit voraus ist man all jenen, die am 27. August zum offiziellen Release von TWW dazustoßen, jedoch nicht, da die Engame-Inhalte im Early Access eingeschränkt sind.

Mit dem Launch des Spiels für Käufer jeglicher Editionen werden nun auch die heroischen Dungeons geöffnet. Hat man seinen Charakter auf die Maximalstufe 80 gebracht, so fragen sich viele Spieler, wie sie sich am besten auf den Start von Season 1 am 11. September vorbereiten.

Die wichtigsten Aufgaben auf Level 80

Das Endgame von The War Within bietet viele spannende Aufgaben und Möglichkeiten. Unsere Auflistung zeigt die wohlmöglich wichtigsten Aufgaben, um sich und seinen Charakter auf den Start von Season 1 vorzubereiten und die Gegenstandsstufe der Ausrüstung zu erhöhen.

Weltquests

Mit Abschluss der Levelkampagne schalten wir den Abenteuermodus und Weltquests frei. Die Weltquests bieten uns eine gute Möglichkeit gezielt Ausrüstung zu farmen. Viele von ihnen bieten Ausrüstung mit Gegenstandsstufe 561 oder 564, während es einige wenige gibt, die uns sogar zu einem Ausrüstungsteil mit Itemlevel 571 verhelfen können.

Heroische Dungeons

Mit dem offiziellen Release von The War Within am 27. August um 0 Uhr werden auch die Tore zu den heroischen Dungeons geöffnet. In ihnen können wir Gegenstände mit iLvl 567 vom Aufwertungsgrad Forscher 4/8 erfarmen. Normale Dungeons bringen uns mit Belohnungen von Itemlevel 554 auf Stufe 80 wenig Fortschritt.

Ruf für Ruhmfraktionen farmen

Neben vielen spannenden Belohnungen bieten Ruhmfraktionshändler bei fortgeschrittener Ruhmstufe auch Ausrüstungsgegenstände. Bereits vor Start von Season 1 können wir uns bis zu drei Ausrüstungsteile der Stufe 584 bei den Ruhmhändlern kaufen.

Weiters erhalten wir ab Ruhmstufe 5 bei den Arathi von Heilsturz die Quest an den Koordinaten /way #2215 65.4 32.2, bei der wir den 571er Hals Ehrenzunderkasten erhalten.

Ab Ruhmstufe 6 bei Die Durchtrennten Fäden können wir uns vom Ruhmrüstmeister im Netz der Weberin das anpassbare Schmuckstück Neruberpheromonabsonderer mit Itemlevel 571 holen.

Ruf farmen

Das Farmen von Ruf erledigen wir zum Teil während der Levelkampagne und bei Sidequests. Auch seltene Gegner, Schätze und Geschichtsobjekte können uns zu weiteren Rufpunkten verhelfen. Hier sind unsere Guides dazu:

Tiefen

Die Tiefen sind ein neuer Endgame-Inhalt, durch die wir an mächtige Ausrüstung gelangen. Bis zum Start von Season 1 können wir jedoch nur Tiefen der Stufe 1-3 betreten. Großzügige Tiefen, die wir auf Stufe 3 absolvieren, bringen uns einen Ausrüstungsgegenstand mit Item-Level 571.

Aber Achtung: Wir empfehlen Restaurierter Kastenschlüssel aufzubewahren und erst für die Truhe in großzügigen Tiefen zu nutzen, wenn die Season gestartet ist. Erst dann können wir Tiefen mit höherer Stufe betreten und noch wertvollere Belohnungen aus der Truhe ziehen.

Warum sollte man trotzdem Tiefen machen? Während der Pre-Season können wir unseren Begleiter auf Stufe 15 leveln. Je stärker unser Begleiter, desto einfacher fallen uns die Tiefen. Durch das Leveln unseres Begleiters können wir uns einen Vorteil zum Start der kommenden Saison verschaffen.

Berufe leveln

Spieler, die in WoW gerne beruflich aktiv sind, sollten sich nach der Levelphase auch vermehrt den Berufen widmen. Nach dem offiziellen Release starten auch die wöchentlichen Quests für Berufe und Handwerksaufträge, die uns eine wichtige Quelle für wöchentliche Wissenspunkte sind. Wir sollten also keine Zeit verlieren und schnellstmöglich unseren Beruf leveln, die Spezialisierungen vertiefen und neue Rezepte erlernen. Hier gehts zu unseren Guides:

Schlüsselflammen

Im Norden von Heilsturz können wir einmal pro Woche die Bonusereignisse und Quests von kleinen und großen Schlüsselflammen abschließen. Diese können uns mit Ausrüstungsgegenständen der Stufe 571 belohnen.

