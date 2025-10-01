WoW Housing in Midnight: So bekommst du deine Dekorationen

Mit World of Warcraft: Midnight startet erstmals ein öffentlicher Alphatest für das lang erwartete Housing-Feature. In der neuen Erweiterung kannst du eigene Behausungen gestalten und hunderte verschiedene Dekorationen sammeln. Diese stammen aus Quests, Erfolgen, Berufen, Fraktionen, Dungeons oder direkt von Händlern in deiner Nachbarschaft. Blizzard hat nun erste Details veröffentlicht, wie du die Möbelstücke bekommst – und welche Belohnungen dich erwarten.

Wir freuen uns sehr, dass Midnight und die Behausungen im Alphatest zum ersten Mal für die Öffentlichkeit zugänglich werden! Wir können es kaum erwarten, euer Feedback zu hören und zu sehen, was ihr baut. Da viele zum ersten Mal einen Blick darauf werfen, dachten wir, es wäre hilfreich, euch eine große Auswahl an Dekorationen zu zeigen und zu erklären, wie man sie erhalten kann. Wenn ihr mehr über unsere Philosophie zu Belohnungen erfahren und etwas mehr Hintergrundinfos bekommen möchtet, könnt ihr unseren bereits veröffentlichten Artikel lesen.

Wie bereits erwähnt, könnt ihr Dekorationen fast überall in World of Warcraft bekommen – also schauen wir uns die einzelnen Möglichkeiten einmal an.

Es war einmal eine Quest

Im Laufe des Spiels findet ihr viele Quests, bei denen ihr Dekorationen als Belohnung erhaltet. Viele Quests können nur einmal abgeschlossen werden (das heißt, ihr bekommt auch die Dekorationen nur einmal pro Account als Belohnung), aber oft wünscht man sich mehrere Exemplare eines bestimmten Dekorationsgegenstands. In den Fällen, in denen Dekorationen aus einer einmaligen Quelle wie einer Quest oder einem Erfolg stammen, haben wir sichergestellt, dass man auf andere Art und Weise zusätzliche Exemplare (in der Regel von einem Händler gegen verschiedene Währungen) erhalten kann, sodass ihr den Inhalt nicht noch einmal spielen müsst.

Zum Beispiel können sich Allianzspieler vielleicht an die alte Quest „Die Tiara von Perenolde“ erinnern, in denen Spielercharaktere von Sturmwind zu den Ruinen von Alterac im Vorgebirge des Hügellands geschickt wurden. Dafür habt ihr immer eine gute Menge an Ruf in Sturmwind als Belohnung erhalten, aber jetzt bekommt ihr auch ein Juwelierszelt dafür. Wenn Spieler mehr Juwelierszelte haben möchten, nachdem sie es als Belohnung bekommen haben, können sie in Sturmwind zusätzliche Exemplare mit Gold kaufen.

Juwelierszelt

Akunda Wandteppich

Zeremonienglocke von Shaohao

Spieler auf Seiten der Horde, die die Geschichte von Battle for Azeroth gespielt haben, erinnern sich vielleicht an ein Abenteuer in Vol'dun, in dem sie den Donnerechsen-Loa Akunda retteten, die von einem seiner Kultisten, Akunda der Erhabene, gefangen gehalten wurde. Nach dem Abschluss der Quest „Ein klarer Kopf“ verdienen Spieler die Dekoration Akunda der Wandteppich. Dann können sie in Zuldazar zusätzliche Exemplare mit Kriegsressourcen kaufen.

Und schließlich sind Spieler möglicherweise einen Berg am Kun-Lai-Gipfel hinaufgestiegen, um einem Seher zu helfen, die Spitze zu erreichen und mehr über den verstorbenen Kaiser der Pandaren, Shaohao, zu erfahren. Neben besonders schicken Schuhen erhalten Spieler nun auch eine Zeremonienglocke von Shaohao, die sie in ihrem Haus platzieren können. Danach können weitere Exemplare von Lehrensuchern im Tal der Ewigen Blüten mit Gold erworben werden.

Mit der Veröffentlichung von Midnight werden alle Quests, die Dekorationen gewähren, diese rückwirkend an alle Spieler vergeben, die sie bereits abgeschlossen haben.

Was für ein Erfolg

Ähnlich wie bei Quests verleihen einige Erfolge einmalig Dekorationen (ebenfalls nur einmal pro Account) und schalten anschließend die Möglichkeit frei, weitere Exemplare an anderer Stelle zu erhalten.

Beispielsweise erhalten Spieler durch den Erfolg Mehr Dots! (25 Spieler) für den Abschluss von Onyxias Hort (25 Spieler) die Dekoration Kopf der Brutmutter, die an der Wand angebracht (oder sonst irgendwo aufgestellt) werden kann. Wenn Spieler nach dem Erreichen des Erfolgs zusätzliche Exemplare möchten, verkauft der Goblingastwirt Axel in Morastwinkel den Gegenstand Ganz sicher echter, keinesfalls gefälschter Kopf der Brutmutter, der vielleicht nicht echt ist, sich aber als Dekoration verwenden lässt, ohne vom Original zu unterscheiden.

Kopf der Brutmutter

Portal zur Verdammnis

Eisentor des Drachenmals

Zum Abschluss des enormen Erfolgs Zurück aus dem Jenseits müssen Spieler nahezu alles tun, was die Erweiterung Shadowlands zu bieten hat. Der Abschluss verleiht nun – zusätzlich zum bestehenden Reittier – auch das Portal zur Verdammnis. Nachdem der Erfolg erreicht wurde, können Spieler, die weitere (nicht funktionale) Portale möchten, gegen eine enorme Menge an Stygia zusätzliche Exemplare von Ve'nari im Schlund erwerben.

Auch PvP-Spieler erhalten die Dekoration: Der Erfolg Der Meister der Zwillingsgipfel, der durch Aktivitäten auf dem Schlachtfeld Zwillingsgipfel verdient wird, gewährt nun ebenfalls ein Eisentor des Drachenmals. Nach Erhalt des ersten Tors können in Hauptstädten zusätzliche Exemplare mit Ehrenabzeichen gekauft werden.

Wie bei Dekorationen aus Quests werden auch Spieler, die einen Erfolg, der Dekoration verleiht, bereits abgeschlossen haben, rückwirkend belohnt.

Ihr macht euch einen Ruf

Ruf bei den verschiedenen Fraktionen und Kulturen in Azeroth ist eine weitere Möglichkeit, Dekorationen zu verdienen. Mit der Veröffentlichung von Midnight gibt es über 100 Dekostücke aus 26 verschiedenen Fraktionen über nahezu jede Erweiterung hinweg. Im Laufe der Zeit werden wir weiterhin zusätzliche Legacy-Dekorationen für verschiedene Fraktionen hinzufügen.

Hier sind einige, die ab dem Vorabzugang zu Behausungen verfügbar sind:

Bücherregal des Lehrensuchers

Leeres Bücherregal des Lehrensuchers

Zandalarikriegsfackel

Zandalariwandleuchte

Schattenmondgewächshaus

Große Draenethystlampe

Die Lehrensucher aus Mists of Pandaria bieten Charakteren mit Ruf „Respektvoll“ Bücherregale an. Es gibt zwei verfügbare Versionen: eine mit und eine ohne Bücher auf den Regalen (Bücherregal des Lehrensuchers und Leeres Bücherregal des Lehrensuchers).

Talanjis Expedition, eine Hordefraktion aus Battle for Azeroth, verkauft Fackeldekorationen der Zandalari, einschließlich der Zandalarikriegsfackel und Zandalariwandleuchte für das Erreichen von „Wohlwollend“.

Die Fraktion Exarchenrat aus Warlords of Draenor, zugänglich für Allianzspieler, bietet bei „Ehrfürchtig“ ein komplettes Schattenmondgewächshaus sowie die Große Draenethystlampe an.

Einkaufen bei den Händlern der Nachbarschaft

Die Händler in den Nachbarschaften mit Behausungen verkaufen Spielern gerne zusätzliche Dekorationen, die speziell für ihre Nachbarschaften entworfen und gestaltet wurden. Diese Dekorationen sind für gewöhnlich kostengünstig, damit ihr schnell mit euren Behausungen loslegen könnt.

Einige Beispiele von Dekorationen von Händlern aus der Nachbarschaft:

Der große Klingenschluchtpavillon mit einem Design, das an die Klingenschluchtküste erinnert. (Es gibt auch das Äquivalent des Holzpavillons für die Gründerspitze.)

Ein schmiedeeiserner Kronleuchter aus der Gründerspitze (und sein Äquivalent der Klingenschlucht, der Eisenkettenkronleuchter.)

Verschiedene Arten von Textilien, Steinen und Pflanzen, die zum Design der jeweiligen Nachbarschaft passen.

Der große Klingenschluchtpavillon

Holzpavillon

Ein schmiedeeiserner Kronleuchter

Eisenkettenkronleuchter

Wenn ihr nur in einer Nachbarschaft spielt, aber die Dekorationen der gegnerischen Fraktion haben möchtet, gibt es in jeder Nachbarschaft einen kleinen Bereich mit einer Bande von Schmugglern, die euch gern Dekorationen aus der anderen Nachbarschaft verkaufen.

Dekorationen aus Schlachtzügen und Dungeons – der Boss unter den Dekos

Schlachtzugsbosse und Dungeons können ebenfalls Dekorationen zugewiesen haben. In Schlachtzügen können einzelne Bosse Dekorationen haben, während in Dungeons nur der letzte Boss Dekorationen fallen lässt. Wenn ein Boss Dekoration fallen lässt, besteht eine Chance von 100 %, dass pro Kill ein Gegenstand fallen gelassen wird! Wenn ihr mehrere Exemplare haben wollt, müsst ihr den Boss mehrfach besiegen, aber ihr müsst nicht über viele Durchläufe hinweg nach einer „seltenen Beute“ suchen.

Bei der ersten Veröffentlichung werden die meisten Bosse noch keine Dekoration fallen lassen, aber wir werden auch nach der Veröffentlichung das bestehende Sortiment erweitern. Lasst uns also wissen, nach welchen Dekorationen ihr sucht.

Einige Beispiele:

Neltharions Hort gibt Spielern die Kohlenpfanne aus Donnertotem

Burg Schattenfang gibt Spielern den runden Teppich aus Gilneas

Das Kronsteiganwesen gibt Spielern das unheimliche Gemälde „Schicksal allen Lebens“

Der Schrein des Sturms lässt den Kamin des Gezeitenweisen fallen.

Kohlenpfanne aus Donnertotem

Runder Teppich aus Gilneas

Gemälde „Schicksal allen Lebens“

Kamin des Gezeitenweisen

Etwas schaffen mit Berufen

Jeder Handwerksberuf kann Dekorationen aus jeder Erweiterung herstellen! Ihr müsst sicherstellen, dass ihr 80 % der Handwerksfertigkeiten eures Berufs für diese Erweiterung erreicht habt; dann lassen sich die meisten Rezepte problemlos bei den entsprechenden Ausbildern erlernen.

Zum Beispiel:

Inschriftenkunde ist unter anderem der Beruf Holzbearbeitung, sodass Spieler, die in der Inschriftenkunde der Verheerten Inseln bewandert sind, die stilvollen Dalaranregale herstellen können.

ist unter anderem der Beruf Holzbearbeitung, sodass Spieler, die in der Inschriftenkunde der Verheerten Inseln bewandert sind, die stilvollen Dalaranregale herstellen können. Verzauberer stellen magische Dinge aller Art her. Wer in der Verzauberkunst der Scherbenwelt bewandert ist, kann mehrere Varianten von holografischen Runen der Draenei herstellen – sowohl das Draeneiholopodium als auch den Draneiholopfad. Erfahrene Verzauberer aus Pandaria können ein intensives Mogukohlenbecken mit blauen Flammen herstellen.

stellen magische Dinge aller Art her. Wer in der Verzauberkunst der Scherbenwelt bewandert ist, kann mehrere Varianten von holografischen Runen der Draenei herstellen – sowohl das Draeneiholopodium als auch den Draneiholopfad. Erfahrene Verzauberer aus Pandaria können ein intensives Mogukohlenbecken mit blauen Flammen herstellen. Juwelenschleifer können Steindekorationen und filigrane Metallarbeiten herstellen, sodass erfahrene Juwelenschleifer von den Dracheninseln Zäune aus Valdrakken und Zaunpfähle aus Valdrakken herstellen können. Erfahrene Juwelenschleifer aus Draenor können eine leuchtende violette Draenethystwandleuchte herstellen.

Dalaranregale

Draeneiholorunen

Draneiholopfad

Intensives Mogukohlenbecken



Zäune aus Valdrakken und Zaunpfähle aus Valdrakken

Draenethystwandleuchte



Sich Unterfangen und Tiefen stellen

In Unterfangen und Tiefen könnt ihr ebenfalls Dekorationen als Belohnungen erhalten, ihr müsst jedoch bis zur Veröffentlichung von Midnight warten, um mehr darüber zu erfahren.

Das sind nur die Haupt-Möglichkeiten, wie ihr Dekorationen erhalten könnt, doch ein Teil des Spaßes wird darin bestehen, herauszufinden, wo ihr sonst noch etwas finden könnt. Wir sind gespannt zu hören, was ihr euch wünscht, um euer Haus zu einem richtigen Zuhause zu machen, also lasst es uns bitte wissen! Und für Spieler im Alphatest: Schickt uns nicht nur eure Fehlerberichte und euer Feedback, sondern zeigt uns auch eure Kreationen! Wir freuen uns darauf, zu sehen, was ihr euch ausdenkt.