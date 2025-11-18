Neues Brontosaurier-Reittier für 78 Euro im World of Warcraft Shop

Der goldgeschmückte Händlerbrutosaurus kostet 78 Euro, ist im Shop erhältlich und spiegelt die Preisstruktur früherer Brontosaurier-Angebote wider.

Vor kurzem erst haben wir darüber berichtet, dass ein neues Brontosaurier-Reittier mit Auktionshaus entdeckt wurde. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir jedoch noch nicht, ob dieses Reittier tatsächlich kommt und wie man es bekommt. Das hat sich nun geändert.

Wie wir bereits vermutet haben, wird der Goldgeschmückte Händlerbrutosaurus im Ingame-Shop zum Kauf angeboten.

Wie viel kostet der Goldgeschmückte Händlerbrutosaurus?

Das neue Reittier wird für 78,00 € im Shop zum Kauf angeboten. Das ist sehr viel Geld für ein Mount. Doch scheinbar gibt es genug Spieler, die so viel ausgeben möchten. Bereits zum 20. Geburtstag wurde ein Brontosaurier-Mount für den gleichen Preis verkauft. Nun versucht Blizzard während der Feierlichkeiten zum 21. Geburtstag von World of Warcraft erneut Geld von den Spielern einzutreiben.

