WoW Housing Guide: Haus mit Weihnachts-Dekorationen
In einem Video zeigt ein Spieler, wie er beim Housing ein Weihnachts-Haus mit Weihnachtsbaum & Geschenken und rund 1.100 Dekorationen erstellt.
Inhaltsverzeichnis
Mit dem neuen WoW Housing kannst du in World of Warcraft eigene Häuser bauen und bis ins Detail gestalten. Ein besonders stimmungsvolles Beispiel ist ein Haus, das komplett auf Weihnachten ausgerichtet ist und zeigt, wie viel mit den aktuellen Dekorationen möglich ist.
Statt nur ein paar Gegenstände aufzustellen, entsteht hier eine komplette Winter- und Weihnachtskulisse mit Tannenbaum, Geschenken und liebevollen Details. Dieses Beispiel kannst du als praktischen Guide nutzen, um dein eigenes Housing-Projekt Schritt für Schritt nachzubauen und Ideen für deine nächsten Dekorationen zu sammeln.
WoW Housing: Haus mit Weihnacht-Dekorationen nachbauen
Die Vorlage für dieses Weihnachts-Haus stammt aus einem Video des YouTube-Kanals Building Mouse. Im Zeitraffer siehst du, wie aus einem leeren Grundstück nach und nach ein vollständiges Haus mit aufwendigen Weihnacht-Dekorationen entsteht. Der Ersteller setzt dabei rund 1.100 Dekorations-Gegenstände ein und zeigt, wie du mit vielen kleinen Elementen Objekte wie einen Weihnachtsbaum mit Stern, Geschenke oder weihnachtliche Deko erzeugst.
Im Mittelpunkt steht ein großer Weihnachtsbaum mit Stern an der Spitze, um den herum Geschenke und weitere Deko-Elemente platziert werden. Durch die Kombination aus Lichtquellen, Möbeln und kleinen Details wirkt die Szene wie ein eigener, gemütlicher Wohnraum in World of Warcraft. Wenn du dein Housing-Areal festlich gestalten willst, liefert dir dieses Beispiel eine klare Orientierung, was mit den vorhandenen Dekorationen machbar ist.
Weitere Housing-Videos von Building Mouse
Wenn du nach dem Weihnachts-Haus noch mehr Inspiration für dein WoW Housing suchst, lohnt sich ein Blick auf die weiteren Videos von Building Mouse. Dort findest du unter anderem spezielle Anleitungen für besondere Fenster-Designs mit Lichteffekten, so wie sie in diesem Video zu sehen sind.Zurück zur Übersicht
Kommentare: